Premier Lig seyir defteri: Arsenal, Craven Cottage’de bu sezon kayıpsız

Adına futbol dediğimiz oyunda hangi ligde, hangi coğrafyada olursan ol, içinde hata da var haksızlık da. Bizim Deniz ‘Hertfordshire’ yerel liginde U13 takımında oynuyor, sezonun ilk üç maçında beş golle gol krallığı sıralamasında zirvedeydi. Ta ki zayıf bir takım lige havlu atıp, ligden çekilene kadar. Onlar ligden çekilince Deniz’ina üç gol ve takımının aldığı üç puan silindi. Oynanmış maçın iptal edilmesini anlamak mümkün değil, futbolu yönetenler oyunun özünden uzaksa sonuç hüsran oluyor. Haliyle Deniz üzüldü ama futbolun içinde bu da var. “Futbolu seviyorsa hata ve adaletsizliğe alışacak” dedi hocası, o güzel oyunun değişmez kuralı. Ne diyelim, biz futbolu hatalara, adaletsizliğe rağmen sevdik, Deniz de öğrenecek öyle sevmeyi…

Milli maç arasından sonra ligin zirvesindeki Arsenal, zorlu Fulham deplasmanında. Haksızlık demişken, bu sezon siyah beyazlılar VAR kararlarının mağdurları sıralamasında ilk sırada. Chelsea ve Aston Villa karşısında VAR kararları sonrası kaybedilen puanlar hocaları Marco Silva’yı çileden çıkardı. Çok da haksız sayılmaz. Maça dönersek, Fulham, Arsenal'e karşı son 14 lig maçının sadece birini kazanabildi (4B, 9M), tek galibiyet Aralık 2023'teki 2-1'lik skorla geldi. Siyah beyazlılar rakibine karşı oynadığı son 20 maçın her birinde kalesinde en az bir gol gördü. Arsenal Londra derbilerinin kral takımı, son 18 Londra derbisinden sadece birini kaybettiler (13G, 4B). Ev sahibi Fulham 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Leno, savunmada Castagne, Andersen, Cuenca, Sessegnon, orta sahada Berge, Cairney, ileri uçta Wilson, King, Iwobi, önlerinde golcüleri Jimenez. Misafir Arsenal 4-3-3 dizilişinde, kalede Raya, savunmada Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, orta sahada Eze, Zubimendi, Rice, ileri uçta Saka, Gyökeres, Trossard. İlk bölümde oyunu savunmadan kısa paslarla kuran rakibi karşısında 3. bölgede baskıda Arsenal, beyaz formalı Fulham savunmasının solunda Sessegnon, Saka’ya yakın markajda. Arsenal’de kaptan Odegaard’ın yokluğunda Eze merkezde oyun kurucu görevinde. 11. dakikada soldan kullandığı ilk kornerinde gole yaklaşıyor Fulham, Cairney’nin volesi rakip savunmadan dönüyor. Akabinde Jimenez’in başlattığı atakta Wilson’un sağdan uzak köşeye vuruşu az farkla dışarda. İlk 15 dakikada iki takım da pozisyon üretmekte kısır, Fulham rakip ceza sahasında topla dört kez buluşurken Arsenal 2. bölgede top kayıplarında. 16’da Arsenal atağında Calafiori sol çaprazdan enfes vuruşla topu Fulham ağlarına gönderiyor ama öncesinde pozisyon ofsayt, karar doğru. 18’de Fulham atağında King’in vuruşu rakip savunmadan kornere çıkarken ev sahibi tribünler maça iyi başlayan takımını alkışlıyor. 20 dakikaya kadar kullandığı üç kornerden sonuç alamıyor Fulham, o dakikaya kadar rakip kaleyi dört kez yokluyorlar. 20. dakikadan sonra iki takım da 2. bölgeyi çabuk geçerken oyunda tempo yükseliyor, 26’da Fulham atağında Iwobi’nin enfes pasında Wilson’un yerden vuruşu isabetsiz. Dört dakika sonra King Eze’den kaptığı topta sağ çaprazdan rakip kaleyi yokluyor, Raya topu kornere çeliyor. 2007 doğumlu orta saha oyuncusu takımın göze batanlarından. Devrenin son bölümünde hareketleniyor misafir takım, 35’te kullandığı ilk kornerde rakip savunmayı geçemiyor. 37’de Saka’nın enfes pasında Gyökeres sol çaprazdan sert vuruyor, Leno gole izin vermiyor. 42’de Fulham savunmasında sakatlanan Andersen yerini Diop’a bırakıyor, maçın muhtemel kırılma anlarından. Devrenin son dakikalarında rakibin baskısı karşısında bunalıyor Fulham savunması, sağda Saka rakip savunmaya zor anlar yaşatıyor. Altı dakika uzatılan, gol sesi çıkmayan devrede Arsenal topa yüzde 71 oranında sahip olurken rakip kaleyi 8 kez yokluyor. Devreye iyi başlayan Fulham, iyi bitiren Arsenal, Fulham savunmasının önemli oyuncusu Andersen’in sakatlığı hocaları Marco Silva adına düşündürücü.

2. devrenin başında iki takım aynı kadrolarla sahada. Devreye bıraktığı yerden ofansif başlıyor Arsenal, 47’de Rice’ın sağdan kullandığı duran topta pozisyon bulamıyorlar. İki dakika sonra Saka’nın topu sağdan rakip ceza sahasına taşıdığı pozisyonda Berge’nin ters vuruşu kaleye yönelirken Castagne rakipten önce müdahale edip mutlak golü önlüyor, maçın muhtemel kırılma anlarından. 55’te gole yaklaşıyor Fulham, Jimenez’in başlattığı atakta Iwobi’nin ortasında Wilson isabetsiz vuruyor, 8 numara takımın gole yakın oyuncusu. 58’de aradığı golü buluyor Arsenal, Saka’nın sağdan kullandığı kornerde Gabriel’in kafayla arka direğe aşırdığı topa son dokunan Trossard, duran top silahlarını bir maçta daha etkili biçimde kullanıyorlar. Arsenal'in bu sezon kornerden attığı yedinci gol, iki penaltı ve bir serbest vuruştan, beşini ise açık oyunda kaydettiler. 60’dan sonra rakibi kalesine yakın karşılayan Fulham çabuk kontralarla pozisyon bulma çabasında. 62’de Arsenal’de Eze yerini Merino’ya bırakıyor. Fulham’da King’in yerini Kevin alırken Cairney’nin yerine Smith-Rowe sahada. 66’da Arsenal atağında Saka, Kevin’in ceza sahası çizgisinde müdahalesiyle yerde kalıyor, uzun VAR incelemesi sonucu pozisyondan penaltı kararı çıkmıyor, hakemin açıklamasında Kevin’in topa dokunduğu belirtiliyor, karar doğru. Karar ateşliyor ev sahibini, orta sahada ikinci topları domine etmeye başlıyorlar, Arsenal 70’ten sonra savunmada kalabalık. Son bölümde 3. bölgeye kalabalık çıkıyor ev sahibi, Kevin çabukluğuyla topu tehlikeli bölgeye taşıyan oyuncuları. 81’de Arsenal’de Trossard’ın yerine Martinelli sahada. 82’de Fulham’da iki değişiklik, Cuenca ve Wilson yerlerini Bassey ve Traore’ye bırakıyor. 86’da kullandığı 5. kornerinde rakip savunmayı geçemiyor Fulham, ev sahibi rakibin aksine duran toplarda etkisiz. Dokuz dakika uzatılan maçın uzatma dakikalarında Gyökeres ve Martinelli’yle ikinci gole yaklaşıyor Arsenal ve kalan dakikalarda başka gol olmayınca 27.736 taraftarın şahitliğinde 1-0 kazanıp liderliğini sürdürüyor. Tüm kupalarda sekizinci maçta yenilgi almadılar, zirve keyifleri sürüyor. Ligin sayısal olarak en küçük kadrosu Fulham, Arsenal karşısında maç boyunca rakip kaleyi bulamadı. Silva’nın takımının sakatlıklarla başı dertte, pasif geçen transfer sezonu sevdalılarını düşündürüyordur muhtemel. Maçın adamı Bukayo Saka...