Premier Lig Seyir Defteri: Arsenal, Nottingham Forest karşısında üç golle üç puan

Yaz güneşinin yavaştan yerini sonbahara bırakmaya hazırlandığı Eylül zamanlarında Londra. Akçabük’te geçirdik yaz günlerini, bizim Deniz ile yüzdük, koştuk, bolca futbol muhabbetleri yaptık yeni sezon üzerine, kim bilir belki bu sezon Arsenal sevindirir bizi. Deniz de benim gibi hayvansever, sürekli sordu, “Biz gidince kedilere, köpeklere kim mama verecek?” diye. Cevap veremedim. Tatilciler çekilince tatil beldelerinden, soğuklar, yağmurlar başlayınca hayata tutunmaya çalışan zavallı kediler köpekler kalacak geride, cılız, bakımsız, ülkeye dair hep aynı yürek acıtan içler acısı hikâye. Çok zaman önce Haydar Ergülen’in, sokak hayvanları üzerine yazdığı enfes bir yazıda okumuştum: “Yaz bitti” diyordu, “Dünyayı aşktan ibaret sayan çocukların hayal kırıklığı başladı.” Deniz, Akçabük’ü ve Turgutreis’i çok sevdi. Fakat onun hayal kırıklığı, güzel ama yalnız ülkemdeki sokak hayvanlarının hiç bitmeyen acısı.

Hüzünleri bırakıp futbola dönersek, ilk üç maçın sonunda, Eylül ortasına gelmeden takımın başında 21 ay başarıyla görev yapan Nuno Espirito Santo ile ayrılık yaşayan, yerine Tottenham’dan kovulan Ange Postecoglou’nu getiren üç maçın sonunda dört puan toplayan Nottingham Forest, Liverpool maçından puansız ayrılan Arsenal deplasmanında. Arsenal, Forest'e karşı oynadığı son altı iç saha maçını toplamda 19-2’lik skorla kazandı. “Topçular”, Mart 1989’da 3-1’lik yenilgiden bu yana, iç sahada rakibine karşı oynadığı 14 maçta yenilmedi (10G, 4B). Misafir takımın Arsenal karşısında bahtı kapalı, Forest, Arsenal’e karşı oynadığı 16 Premier Lig maçının sadece ikisini kazanabildi (4B, 10M), iki galibiyet 1996-97 ve 2022-23’te evlerinde, City Ground’da geldi. Arsenal’in golcüsü Viktor Gyökeres, Sporting ve Arsenal formaları altında son yedi iç saha lig maçında 10 gol atarken yeni takımında Leeds’e karşı ilk maçında iki gol kaydetti. Nicedir bitirici santrfor eksikliğindeki Arsenal’in sorununu çözer mi zaman gösterir.

Ev sahibi Arsenal 4-3-3 dizilişinde, kalede 100. maçında Raya, savunmada Timber, Mosquera, Gabriel Magalhaes, Calafiori, orta sahada Odegaard, Zubimendi, Merino, ileri uçta Madueke, Gyökeres, Eze. Misafir Forest 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Sels, savunmada Williams, Milenkovic, Murillo, Morato, orta sahada Sangare, Anderson, ileri uçta Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi, önlerinde deneyimli golcüleri Wood. Maça 3. bölgede baskıyla başlıyor beyaz formalı Forest, 4. dakikada Ndoye’nin sakatlığı nedeniyle bir süre duruyor oyun. 7’de maçın ilk tehlikeli atağında gole yaklaşıyor Arsenal, sağ çaprazdan kullanılan duran topta Merino yakın mesafeden kaleci Sels’i geçemiyor, takımı adına net gol pozisyonu. 10’da sağdan Madueke ile kullandığı kornerde Gabriel’in kafa vuruşundan sonuç alamıyor Arsenal, duran toplar önemli silahları. İlk 15 dakikada topa yüzde 62 oranında sahip olurken rakip kaleyi üç kez yokluyorlar, sağda Madueke çabukluğu, adam eksiltme becerisiyle göze batan oyuncuları. 17’de sakatlanan Odegaard’ın yerini Nwaneri alıyor. Dakikalar ilerledikçe baskıyı artıyor ev sahibi, geniş alanlarda Madueke ve Eze rakip savunmaya zor anlar yaşatıyor, Forest savunmasının solunda Morato Madueke karşısında ağır kalıyor. 20 dakikanın sonunda tüm baskısına rağmen Gyokeres’e pozisyon hazırlamakta zorlanıyor Arsenal, Forest savunmada kalabalık. 29’da arka arkaya kullandığı üç kornerin sonrasında öne geçiyorlar, Madueke’nin sağdan kullandığı, Forest savunmasında Milenkobic’in uzaklaştırdığı topu yaklaşık 25 metreden voleyle sağ üst köşeden ağlara gönderen Zubimendi, haftanın golüne aday. 36’da Forest savunmasının merkezinde sakatlanan Murillo yerini Savana’ya bırakıyor. 41’de kullandığı ilk kornerinde rakip savunmayı geçemiyor Forest, geriye düştükten sonra 3. bölgeye kalabalık çıkıyorlar. Arsenal’in topa yüzde 62 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi 11 kez yokladığı yedi dakika uzatılan devre tek gollü üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 46’da fark ikiye çıkıyor, Arsenal savunmasında Calafiori’nin uzun pasında Eze soldan ceza sahasına girip yerden kesiyor, Gyokeres yakın mesafeden topu ağlara gönderen oyuncu, pozisyonda Forest savunmasında Savona zamanlamada hatalı. 52’de gole yaklaşıyor Forest, ceza sahasında Wood’un vuruşunda Raya gole izin vermiyor, Arsenal savunmasının solunda Calafiori oyunu iyi okusa da zaman zaman ağır kalıyor. 59’da 3. gole yaklaşıyor Arsenal, Madueke’nin enfes pasında Gyokeres’in sağdan dar açıdan vuruşunda direkler gole izin vermiyor. 60’ta Forest forvet hattında Wood yerini Bakwa’ya bırakıyor. Akabinde Arsenal savunmasında sarı kartı gören Calafiori. 60. dakikaya kadar Forest’in rakip kaleyi bulan tek vuruşu bulunuyor, haliyle kale arkasını dolduran sevdalıları gidişattan hoşnutsuz. 68’de Arsenal’de Calafiori ve Gyokeres’in yerlerine Lewis-Skelly ve Rice sahada. Dört dakika sonra gole yaklaşıyorlar, Madueke’nin pasında Timber’in sağdan kestiği topa dokunamıyor Rice, o dakikaya kadar Madueke sahanın en iyisi. 74’te Forest’te Yates ve McAtee, Sangare ve Gibbs-White’ın yerlerini alıyor. 79’da Arsenal’de Madueke ve Eze yerlerini Martinelli ve Trossard’a bırakırken ev sahibi tribünler Madueke’yi alkışlıyor, 20 numara yaz transfer döneminin en verimlilerinden. Akabinde fark üçe çıkıyor, oyuna henüz giren Trossard’ın ceza sahasına kestiği topta aşırtma kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen Zubimendi, 36 numara yeni takımında fark yaratıyor. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Arsenal topa yüzde 55 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi 16 kez yokladığı maçı 3-0 kazanırken üç puanı heybeye atıyor. Yaz transferlerine yaklaşık 250 milyon sterlin harcadılar, Mikel Arteta yönetimindeki toplam harcamaları neredeyse 930 milyon sterline ulaştı. Elden çıkardıkları hesaba katıldığında, son transfer dönemindeki net harcamaları 240 milyon sterlin, Premier Lig’de en yüksek rakam. Kadro kalitesine bakarak bu sezon ligde çok takımın canını yakacaklardır.