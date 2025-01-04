Premier Lig Seyir Defteri: Arsenal, yeni seneye Brentford deplasmanında üç puanla başlangıç

Uzaklardan…

Arsenal’in 5-1 kazandığı Crystal Palace maçında sakatlanan, sahalardan yaklaşık iki ay uzak kalacak Bukayo Saka’nın yokluğu takımı ne kadar etkiler zaman gösterir ama 23 yaşındaki 7 numaranın 24 maçta dokuz gol, 13 asisti takıma müthiş katkısının göstergesi. Saka’nın yokluğunda evlerinde Ipswich Town karşısında tek golle kazanırken zorlandılar, kötü geçen bir seneyi daha geride bırakmaya hazırlanırken maç fazlasıyla lider Liverpool’un dokuz puan arkasında üçüncü sıradalar. Arsenal adına önemli veri, Milkel Arteta’nın takımı Premier Lig’de 2024’ü evinde yenilgi almayan yegâne takım olarak tamamladı.

Yeni senenin ilk gününde, soğuk, yağmurlu, yer yer fırtınanın vurduğu Londra akşamında Arsenal zorlu Brentford deplasmanında. Yeni sene demişken, Çetin Altan, “İnsanlık kötüye gitmez, enseyi karartmayın” der ama aşikâr olan insanlığın iyiye gitmediği, malum her yerde savaşlar, ölümler, kaçınılmaz göçler, huzur arayan yoksul insan yığınları. Velhasıl her gelen sene gideni aratırken, ortaya çıkan tablo kötü dünya, kötü hikâye, yoksulluk manzaraları. Anlayacağınız bende iyi seneler olsun diyecek umut kalmadı, susmak en doğrusu. Dönelim futbola, Brentford’un Arsenal karşısında bahtı kapalı, Premier Lig’de ilk kez yer aldıkları zamanlarda, Ağustos 2021’de 2-0 kazandıkları maçtan beri Arsenal karşısında son beş maçta galibiyet alamadılar (1B, 4M). Arsenal, Brentford’a karşı deplasmanda oynadığı son üç maçı kalesinde gol görmeden kazandı. En son 2003 ve 2008 arasında Sunderland’e karşı kalelerinde gol görmeden arka arkaya dört deplasman maçı kazanmışlardı. Arsenal, Londra derbilerinin yenilmez armadası, 2024’te ligde 10 Londra derbisinde yenilmediler (8G, 2B), o maçların beşinde dörtten fazla gol buldular. Brentford’un göze batan oyuncusu Bryan Mbeumo, son 15 Londra derbisinde 14 gole direk katkısı var, (12 gol, 2 asist). Arsenal’de zaman zaman eleştirilen Kai Havertz ligde son sekiz maçta sekiz gole katkıda bulundu (6 gol, 2 asist).

Ev sahibi Brentford 4-3-1-2 dizilişinde, kalede Flekken, savunmada Roerslev, Collins, Berg, Lewis-Potter, orta sahada Yarmoliuk, Norgaard, Janelt, ileri uçta Damsgaard, önlerinde golcüleri Mbeumo ve Wissa. Misafir Arsenal 4-3-3 dizilişinde, kalede Raya, savunmada Timber, Saliba, Gabriel Magalhaes, Calafiori, orta sahada Odegaard, Partey, Merino, ileri uçta Nwaneri, Jesus, Martinelli. İlk bölümde savunmadan uzun toplarla çıkan rakibi karşısında baskı kuruyor Arsenal, Saka’nın yerine sağda Nwaneri. 9. dakikada sağdan kullandığı kornerden sonuç alamıyorlar, o dakikaya kadar oyunu rakip sahaya yıkıyor misafir takım. Arsenal’den gol beklenirken golü bulan Brentford oluyor, Arsenal’in topa yüzde 83 olduğu dakikalarda, 13’te Damsgaard’ın asistinde Mbeuma sağ çaprazdan ceza sahasına girip yakın köşeye yerden vuruyor, Arsenal kalesinde ters ayakta yakalanan Raya pozisyonda hatalı. 17’de Arsenal’de sarı kartı gören Timber, cezalı duruma düştüğü için sonraki maçta sahada olmayacak 12 numara. 25’te Brentford’da sarı kartı gören Norgaard. 28’de ikinci gole yaklaşıyor Brentford, Lewis-Potter’ın vuruşunda Raya topu elinden kaçırıyor, top çizgiyi geçmeden müdahale diyor 22 numara, Arsenal adına şans anı. 30’da beraberliği yakalıyor Arsenal, Partey’nin rakip ceza sahasında vuruşunu çeliyor Brentford kalesinde Flekken, dönen topu yakın mesafeden tamamlayan Jesus, skor 1-1’e geliyor. 6 numaranın tüm kupalarda son dört maçta altıncı golü, öncesinde aynı sayıya 48 maçta ulaştığını hatırlatalım. 37’de sağdan kullandığı kornerde rakip savunmayı geçemiyor Brentford, o dakikaya kadar 3. bölgede az sayıda atağına rağmen tehlikeli ev sahibi. Arsenal’in topa yüzde 61 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi dokuz kez yoklayıp ancak iki kez bulabildiği dört dakika uzatılan devre karşılıklı gollerle kapanıyor. Saka’nın yokluğunda maça iyi başlayan Ethan Nwaneri ilk devrede iştahlı ama pozisyon üretemiyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 49’da arka arkaya kullandığı iki kornerin ikincisinde golü buluyor Arsenal, Nwenari’nin sağdan kullandığı kornerde Brentford savunmasının uzaklaştıramadığı topta yakın mesafeden topu ağlara gönderen Merino, Arsenal 2-1 öne geçiyor. Pozisyonda altı pasta topa müdahale edemeyen Brentford kalecisi Flekken hatalı. Üç dakika sonra farkı ikiye çıkartıyorlar, Nwaneri’nin sağdan ceza sahasına kestiği topta Martinelli ceza sahasında sol çaprazdan sol köşeye sert vuruyor, skor 3-1’e geliyor. Pozisyonda Brentford savunması toptan ve rakipten uzakta. 58’de Arsenal’de sarı kartı gören Calafiori. 60’da dördüncü gole yaklaşıyorlar, rakip savunmanın eksik yakalandığı pozisyonda Martinelli’nin enfes pasında Jesus’un dokunuşu az farkla dışarda, Brentford ileri çıktığı anlarda geride boşluklar bırakıyor. İkinci devre tempoyu yükselten misafir takım sağda Nwaneri ile etkili, 2007 doğumlu kanat oyuncusu Arsenal alt yapısından yetişti, İngiltere U21 yaş altı tüm kademelerde forma giydi. Öne geçtiği maçta iki farkla geriye düştükten sonra 3. bölgeye kalabalık çıkıyor Brentford, ancak final paslarında etkisizler. 73’te dört değişiklik yapıyor hocaları Thomas Frank, Wissa, Damsgaard, Norgaard ve Berg yerlerini Schade, Ji-Soo, Jensen ve Maghoma’ya bırakıyor. Akabinde Arsenal’de Merino, Calafiori ve Nwaneri’nin yerlerine Trossard, Rice ve Lewis-Skelly sahada. 82’de gole yaklaşıyor Brentford, rakip ceza sahasına ortalanan topta Mbeumo vurmakta geç kalınca Arsenal savunması topu uzaklaştırıyor. 88’de Arsenal’de Jorginho, Odegaard’ın yerine sahada. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca dört dakika uzatılan maçı 17.190 taraftarın şahitliğinde 2. devrenin başında bulduğu iki golle 3-1 kazanan Arsenal maç fazlasıyla Liverpool’un arkasından 2. sıraya yükseliyor. Brentford’a gelince, geçen sezonun başından bu yana ligde öne geçtikleri maçlarda 47 puan kaybetti (geçen sezon 30, bu sezon 17), ligin istenmeyen rekoru...