Premier Lig Seyir Defteri: Arsenal, zirvedeki beş puanlık üstünlük

Aralık ayının ilk günlerinde ligin zirvesindeki Arsenal evinde Brentford karşısında. Arteta’nın takımı son maçta zorlu Chelsea deplasmanında sahadan bir puanla ayrılırken, Moises Caicedo'nun gördüğü kırmızı kart Chelsea'nin bu sezon ligde oynadığı 13 maçta gördüğü dördüncü kırmızı kart oluyordu. O maçlarda alabilecekleri 9 puandan sadece 1'ini alabildiler, haliyle o maçlarda gördükleri kartlar sonuçları etkiledi. Kırmızı kart demişken, geçtiğimiz sezonlarda gördükleri kartlar sonucu şampiyonluk yarışında önemli puanlar kaybetti Arsenal, geçen sezon ilk sekiz maçın üçünde puanlar kaybederken o maçlarda gördükleri kartlar skora yansıyor, şampiyonluk yarışında yara alıyorlardı. Ancak bu sezon disiplin olarak iyiler, pazar günü sert Londra derbisinde altı sarı kart görseler de maçı 11 oyuncuyla tamamlamayı başarıldılar. Mikel Arteta'nın takımı bu sezon tüm kupalarda oynadığı 20 maçta sahadan eksik ayrılmadı, son iki deplasman maçında berabere kalmış olsalar da ligin en istikrarlı takımı konumunda ve bu nedenle iki puan öndeler.

Maça dönersek, Arsenal, Ağustos 2021'de Premier Lig’e yeni yükselen Brentford'a karşı ilk maçını kaybettiğinden beri, “Arılar”a karşı oynadığı son yedi maçta yenilmedi (5G, 2B). Arsenal bu sezon evinde zor puan kaybeden takımlardan, ligde son yedi maçın altısını kazanırken son üç maçta puan kaybı yaşamadılar. Nisan-Ağustos 2024'ten bu yana Emirates'te üst üste dört galibiyet alamadıklarını hatırlatalım. Takımın parlayanı Eberechi Eze, Arsenal formasıyla ligde beş iç saha maçında altı gole katkı sağladı (4 gol, 2 asist).

Ev sahibi Arsenal 4-3-3 dizilişinde; kalede Raya, savunmada White, Mosquera, Hincapie, Calafiori, orta sahada Odegaard, Zubimendi, Rice, ileri uçta Madueke, Merino, Martinelli. Misafir Brentford 3-5-2 dizilişinde; kalede Kelleher, savunmada Ajer, Van den Berg, Pinnock, orta sahada Kayode, Yarmoliuk, Janelt, Jensen, Henry, ileri uçta Ouattara, Schade. Emirates Stadı’nın dolu tribünleri önünde maça çoşkulu başlıyor Arsenal, takımın üç ası Timber, Eze ve Saka yedek kulübesinde. 4. dakikada soldan kullandıkları ilk kornerde rakip savunmayı geçemiyorlar, bu sezon duran toplardan 12 gol buldular, ligde duran toplarda en üretken takım. İlk bölümde orta sahada kaptanları Odegaard oyuna yön verirken sağda Madueke çabukluğu, adam eksiltme becerisiyle göze batan oyuncuları. 11’de öne geçiyorlar, Madueke’nin sağdan başlattığı atakta White’in enfes ortasını kafayla ağlara gönderen Merino, ev sahibi tribünler yıkılıyor. Geriye düştükten sonra 3. bölgeye kalabalık çıkıyor Brentford, 12’de sağdan kullandıkları kornerden pozisyon üretemiyorlar, bu sezon duran toplardan 8 gol kaydettiler. İlk 15 dakikada topa yüzde 74 oranında sahip ev sahibi rakip ceza sahasında topla beş kez buluşurken kaleyi iki kez yokluyor. 17’de ikinci gole yaklaşıyorlar, Madueke iki savunma oyuncusunu geçip uzak köşeye vuruyor, Brentford kalesinde Kelleher uzanarak çıkartıyor. 21’de beraberliğe yaklaşıyor misafir takım, sağdan Janelt ile kullandıkları kornerde Schade’inin kafa vuruşunda direkler gole izin vermiyor. Akabinde net fırsatı kaçırıyor Arsenal, Madueke’nin sağdan çizgiye indiği pozisyonda White’ın pasında isabetsiz vuruyor Martinelli, ilk 30 dakikada rakip ceza sahasında 12 kez topla buluşuyorlar. Devrenin son bölümünde ikinci gol için yükleniyorlar, 37’de Rice’ın ortasında Madueke’nin vuruşu rakip savunmadan dönüyor, akabinde Merino uzaklardan yokluyor rakip kaleyi. 43’te Arsenal savunmasının merkezinde sakatlanan Mosquera yerini Timber’a bırakıyor. Arsenal’in topa yüzde 68 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi sekiz kez yokladığı üç dakika uzatılan devre tek gollü üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 46’da kullandığı duran toptan sonuç alamıyor Brentford, ilk devrede rakip kaleyi sadece bir pozisyonda buluyorlar. İlk bölümde topa sahip olduğu anlarda çabuk çıkıyor misafir takım ama 3. bölgede etkisizler. 51’de arka arkaya kullandıkları iki kornerde pozisyon üretemiyorlar, takımın en üretken oyuncusu Thiago yedek kulübesinde. 60’ta Arsenal’de Madueke yerini Saka’ya bırakırken Martinelli’nin yerine Eze sahada. Brentford’da Schade, Jensen ve Janelt yerlerini Thiago, Damsgaard ve Henderson’a bırakıyor. 65’te orta sahada sarı kartı gören Yarmoliuk. Akabinde Arsenal atağında Rice’ın pasında Calafiori’nin vuruşunu iki hamlede çeliyor Kelleher, Eze ve Saka’nın oyuna girmesiyle 3. bölgede hareketleniyorlar. 69’da Merino’nun uzaklardan vuruşuyla rakip kaleyi yokluyor ev sahibi, 23 numara Arteta’nın aradığı üretken santrafor olma yolunda. 74’te Brentford savunmasının solunda Henry’nin yerini Lewis-Potter alıyor. Son bölümde skoru koruma telaşındaki Arsenal kontra fırsatlarını aceleci paslarla harcıyor, Emirates tribünleri tedirgin. 80. dakikaya kadar rakip ceza sahasında 25 kez topla buluşurken final paslarında etkisizler. 83’te Rice yerini Gyokeres’e bırakıyor. Takımın muhtemel en önemli zaafı orta sahada topu rakiplerinden uzak tutabilen ve aynı zamanda yaratmaya devam edebilecek kadar hızlı hareket edebilen teknik oyunculara sahip olmaması. Ancak yedek kulübesinin kalitesi ve kaliteyi kaliteyle değiştirme imkânı gözle görülen artıları. 89’da net fırsattan yararlanamıyorlar, Calafiori’nin vuruşunda Kelleher’in çeldiği topu yakın mesafeden sağlara gönderemiyor Saka, maçın muhtemel kırılma anlarından. Altı dakika uzatılan maçın ilk uzatma dakikasında fark ikiye çıkıyor, Merino’nun asistinde Saka’nın aşırtma vuruşunda top Kelleher’in müdahalesine rağmen ağlarla buluşurken rahatlıyor ev sahibi tribünler. Arsenal 60.110 taraftarın şahitliğinde topa yüzde 64 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi 15 kez yokladığı maçı 2-0 kazanırken en yakın rakibi Manchester City ile puan farkını beşe çıkartıyor. 14 maçta kalelerinde sadece 7 gol gördüler, Manchester United efsanesi Alex Ferguson'un vakti zamanındaki sözü bu sezon Arsenal’ı anlatıyor. "İyi hücum maç, iyi savunma şampiyonluk kazandırır.”