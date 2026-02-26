Premier Lig Seyir Defteri: Arsenal zirveye tutundu

Şubat sonuna yaklaşırken Premier Lig’de zirvedeki Arsenal sevilmeyen komşu, küme düşme potasına yakın Tottenham deplasmanında. Daha önce de yazmıştım, sert derbi vesilesiyle hatırlayalım futbolun güzel hikayesini. Yazılanlara göre, İngilizcede büyük hayal kırıklıklarını anlatmak için kullanılan “sick as a parrot” (papağan kadar hasta) deyiminin kökeni 1919 senesine uzanır. Birinci Dünya Savaşı nedeniyle, 1914-15 sezonunun ardından ülkede futbol askıya alınmış, o sezon Chelsea ve Tottenham en üst ligden düşmüştür. 1919’da Lig Komitesi’nin yaptığı oylama sonunda Arsenal, Tottenham’ın yerine 1. ligde mücadele etmeye hak kazanır. Kaderin cilvesi, Tottenham’ın sevilen maskotu papağan o gün ölür! 1908’de çıktıkları Güney Amerika turu sonrası kulübe takım kaptanı tarafından hediye edilen şirin papağan, 11 sene mutlu mesut yaşadıktan sonra hastalanmış, o kara günde hakkın rahmetine kavuşmuştur. Tottenham taraftarları arasında, takımlarının o sezon 1. ligde oynayamayacak olması ve papağanın ölümü büyük üzüntü ile karşılanır. Batıl inançları güçlü olanlar bu hikâyeyi futbola bağlar ve deyim günümüze kadar gelir.

Kuzey Londra derbisine dönersek, 2025’i açık ara lider bitiren Arsenal yeni senede öne geçtikleri maçlarda yedi puan kaybederken son yedi lig maçından sadece iki galibiyet çıkardı. 2026’da sadece Crystal Palace ve West Ham öne geçtiği maçlarda daha fazla puan kaybetti. (sekiz puan). Arsenal, Tottenham karşısında son yedi lig maçının altısını kazandı (1 beraberlik), son dört maçı galibiyetle tamamladı. En son 1987 Ocak ile 1989 Ocak ayları arasında Tottenham’a karşı üst üste beş lig maçını kazanmışlardı. Tottenham sezonun hüsran takımı, son sekiz lig maçında galibiyetleri bulunmuyor. 2026’da Premier Lig’de henüz galibiyet alamayan tek takım, son sekiz maçın dördünde berabere kalırken, dördünde sahadan mağlup ayrıldı. 1994'ten bu yana takvim yılının başından itibaren galibiyet alamadığı en uzun seri.

Ev sahibi Tottenham 4-3-3 dizilişinde; kalede Vicario, savunmada Gray, Dragusin, Van de Ven, Spence, orta sahada Bissouma, Palhinha, Gallagher, ileri uçta Sarr, Muani, Simons. Misafir Arsenal aynı dizilişte; kalede Raya, savunmada Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie, orta sahada Eze, Zubimendi, Rice, ileri uçta Saka, Gyökeres, Trossard. Maça savunmadan uzun toplarla başlıyor kırmızı beyaz Arsenal, Tottenham rakibini 2. bölgede karşılıyor. Açılış dakikalarında oyunu rakip sahaya yıkıyor Arsenal, 4. dakikada Saka’nın pasında Timber’in arka direğe kestiği ortasında kafa vuruşunu çizgiden çıkartıyor Dragusin. Üç dakika sonra Gyökeres’in sağ çaprazdan vuruşu az farkla dışarı çıkarken kaçan gole hayıflanıyor kale arkasındaki Arsenal taraftarları. Tottenham savunmasının merkezinde Dragusin’in, Gyökeres'e yakın oynamaması rakibe pozisyonlar veriyor. İlk 15 dakikada oyunu domine eden misafir takım topa yüzde 72 oranında sahip olurken rakip kaleyi üç kez yokluyor. 16’da sağdan Saka ile kullandığı kornerde Gyökeres’in pasını yakın mesafeden kaleye gönderemiyor Saliba, Arsenal adına net gol pozisyonu. Topa sahip olduğu anlarda rakip savunma arkasına uzun paslarla Muani’ye pozisyon yaratmaya çalışıyor Tottenham, ancak 39 numara 3. bölgede çok yalnız. 26’da maçın ilk sarı kartı Arsenal savunmasının sağında Timber’a. 30 dakikanın sonunda Tottenham rakip kalede pozisyon üretememesine rağmen savunmada rakibe çok fazla net gol fırsatı vermiyor. 32’de golü buluyor Arsenal, Saka sağdan Sarr’ı geçip ortalıyor, Eze rakip savunmanın müdahalesine fırsat bırakmadan topu yakın mesafeden rakip ağlara gönderiyor, bu sezon Tottenham’a karşı 4. golü. Ancak uzun sürmüyor sevinçleri, 33. dakikada Rice savunmadan çıkarken kaptırıyor, Muani sağ çaprazdan Saliba’yı geçip merkeze hareketlenip yerden sert vuruşla topu Raya’nın yanından ağlara gönderirken skor 1-1’e geliyor. 36’da Tottenham savunmasında sarı kartı gören Gray. 41’de 2. gole yaklaşıyor Arsenal, Saka’nın sağdan rakip ceza sahasına taşıdığı topta Trossard’ın dönerek vuruşu rakip savunmadan kornere çıkıyor, pozisyonda Gyökeres topa hareketlense mutlak gol, maçın muhtemel kırılma anlarından. Sekiz dakika uzatılan, Arsenal’in topa yüzde 72 oranında sahip olup rakip kaleyi 10 kez yokladığı, Tottenham’ın tek isabetli vuruşunda golü bulduğu devre karşılıklı gollerle 1-1 kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 46’da Tottenham atağında Simons’un kalabalık rakip savunma arasından vuruşunda Raya gole izin vermiyor. Akabinde yeniden öne geçiyor Arsenal, Timber’ın pasında ceza sahasının yayında sert vuruşla topu ağlara gönderen Gyökeres, pozisyonda Eze’nin koşusu 14 numaraya alan yaratırken Tottenham savunması derin uykuda. 53’te Tottenham atağında Muani topu rakip ağlara gönderiyor, ancak öncesinde Gabriel’e müdahalesi faul, gol geçersiz, karar doğru. 57’de Arsenal savunmasında Timber yerini Mosquera’ya bırakıyor. 59’da 3. gole yaklaşıyorlar, rakip savunmanın çıkarken kaptırdığı topta Saka, Eze paslaşmasının devamında Saka’nın vuruşunda Vicario gole izin vermiyor. Akabinde golü buluyorlar, 61’de Tottenham savunmasının yine çıkarken kaptırdığı topta Gyökeres’in vuruşu Vicario’dan dönüyor, yakın mesafeden topu ağlara gönderen Eze, skor 3-1’e geliyor. 67’de Tottenham’da Gallagher yerini Solanke’ya bırakırken bir dakika sonra Muani’in yerine Richarlison sahada. 70’den sonra iki dakika içinde önce Trossard, sonra Saka’nın vuruşlarıyla 4. gole yaklaşıyor Arsenal, misafir takım ikinci toplarda rakibine ezici üstünlük sağlarken Tottenham 2. bölgede top kayıpları yapıyor. 77’de Arsenal’de Trossard ve Eze yerlerini Martinelli ve Odegaard’a bırakıyor. O dakikaya kadar rakip yarı sahaya çıkamayan Tottenham topu rakibe bırakırken farkın artmasını önleme çabasında. 84’te gole yaklaşıyorlar, Spence’in sağdan ortasında Richarlison’un dokunuşunu çizgide çıkartıyor Raya, maçın muhtemel kırılma anlarından. 7 dakika uzatılan maçta 90+5’te farkı üçe çıkartıyor Arsenal, Odegaard’ın enfes pasında Gyökeres sol çaprazdan uzak köşeden topu ağlara gönderen oyuncu, Tottenham dağılıyor. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca yedi dakika uzatılan maçı 61.439 taraftarın şahitliğinde 4-1 kazanan Arsenal maç fazlasıyla 2. sıradaki Manchester City ile puan farkını beşe çıkartıyor. Tottenham’a gelince, Igor Tudor, Şubat 2020'de Hajduk Split'teki ikinci döneminden başlayarak Verona, Marsilya, Lazio ve Juventus takımlarında ilk maçını kazanmıştı. Arsenal karşısında o seri sona ererken Tottenham küme düşme potasının dört puan üstünde geleceğe endişeyle bakıyor. Maç sonu basın toplantısında Tottenham’ın geçici hocası Igor Tudor iki takım arasında büyük kalite farkı olduğunu vurguluyor.

Maçın adamı: Arsenal'de iki gol kaydeden Eberechi Eze. Bu sezon Tottenham'a karşı beş gol kaydetti.