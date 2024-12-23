Premier Lig Seyir Defteri: Arsenal, zor deplasmanda beş golle gelen üç puan

Hafta içinde oynanan, Carabao Kupası’nda geriye düştüğü maçta Crystal Palace’ı 3-2 yenerek yarı finale yükselen Arsenal dört gün sonra aynı rakip karşısında bu kez deplasmanda. Crystal Palace’ın son sezonlarda Arsenal karşısında bahtı kapalı, ligde oynadıkları son dört karşılaşmayı kaybettiler; ancak ondan önce rakibe karşı oynadıkları sekiz karşılaşmanın sadece birini kaybederken beş beraberlik aldılar. Ev sahibi, Londra derbilerinin istikrarsız takımı, ligde iç sahadaki son yedi Londra derbi maçında yenilgi (4) ve galibiyet (3) arasında gidip geldiler, son oynadıkları derbide Selhurst Park’ta Fulham'a 2-0 yenildiklerini hatırlatalım. Takımın bahtsızı yaz aylarında Arsenal’den transfer edilen Eddie Nketiah, ligde 11 maçta 20 şut atmasına rağmen gol sevinci yaşamadı. Kupa maçında kafa golüyle şeytanın bacağını kırdı ama son dakikalarda gelen o gol takımını elenmekten kurtaramadı.

Arsenal derbilerin dişli takımı, 2024’te Londra derbilerinde dokuz maçta yenilgi yüzü görmedi (7G, 2B). Tüm takvim yılı boyunca derbilerde yenilmeyen son takım 2005’te Chelsea (9G, 1B), Arsenal ise aynı başarıyı 2004’te gösterdi. (7G, 3B). Kuzey Londra’nın Topçular’ı, Şubat-Eylül arasında ligde deplasmanda oynadığı 10 maçın dokuzunda kalesinde gol görmedi, ancak o zamandan bu yana deplasmanda oynadığı son altı maçta kalesini gole kapatamadı. Takımın yükselişinin arkasındaki en önemli etken duran toplar, bu sezon penaltılar hariç ligde duran toplardan en fazla gol bulan takım. Rakip Crystal Palace’ın bu sezon ligde attığı 17 golün %35'inin duran toplardan gelmesi (penaltılar hariç), yalnızca Everton’un (%57) daha yüksek yüzdeye sahip olması kayda değer.

Ev sahibi Palace 3-4-2-1 dizilişinde, kalede Henderson, savunmada Lacroix, Richards, Guehi, orta sahada Clyne, Hughes, Lerma, Mitchell, ileri uçta Sarr, Kamada önlerinde gol umutları Mateta. Misafir Arsenal 4-3-3 dizilişinde, kalede Raya, savunmada Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly, orta sahada Odegaard, Partey, Havertz, önlerinde Saka, Jesus, Martinelli. Ligde savunma oyuncularından en fazla gol bulan (7) iki takım Arsenal ve Manchester City, Palace ise savunma oyuncularının attığı gollerde en yüksek yüzdeye sahip (%29 - 5/17). Maça ofansif başlıyor Arsenal, Palace beşerli iki set halinde rakibi 2. bölgede karşılıyor. 6’da golü buluyor misafir takım, soldan Martinelli’nin ortaladığı topta arka direkte demarke pozisyonda Jesus topu ağlara gönderen oyuncu, hafta içinde yaptığı hat-trickten sonra gollerine devam ediyor 9 numara. Pozisyonda Palace savunması adam paylaşımında hatalı. 11’de beraberliğe yaklaşıyor Palace, Arsenal kalesinde Raya’nın hatalı pasına yakın mesafeden dokunan Hughes ama vuruşu isabetsiz. 12’de beraberliği yakalıyorlar, Mitchell’in asistinde sağ çaprazdan uzak köşeye yerden enfes vuruyor Sarr, Raya uzanıyor ama çıkartamıyor. 15’te yeniden öne geçiyor Arsenal, soldan kullandıkları kornerde rakip savunmanın uzaklaştıramadığı topu ağlara gönderen Jesus, asist Partey, Arsenal duran top gollerine yenisini ekliyor. Pozisyonda alan savunması yapan, adam adama markaj yapmayan Palace savunması hatalı. İlk 15 dakikada topa yüzde 75 oranında sahip olan Arsenal rakip kaleyi üç kez yoklarken iki gol buluyor. 20’de net fırsatı kaçırıyor ev sahibi, Arsenal savunmasının çıkarken kaptırdığı topta Mateta yakın mesafeden Raya’yı geçemiyor. 24’te Arsenal’de sakatlanan Saka yerini Trossard’a bırakıyor. Bukayo Saka’nın sakatlığı Arsenal adına düşündürücü, 23 yaşındaki 7 numara tüm kupalarda 250 maça çıktı, 67 golü, 64 asisti bulunuyor. 31’de Arsenal savunmasında sarı kartı gören Gabriel. Saka’nın yokluğunda 3. bölgede top tutmakta zorlanıyor Arsenal, topa sahip olduğu anlarda 3. bölgede kalabalık Palace. 36’da sarı kartı gören savunmada Timber. 38’de skor 3-1 oluyor, Martinelli soldan ortalıyor, Jesus’un direkten dönen kafa vuruşunu yakın mesafeden tamamlayan Havertz, baskıyı atlattıktan sonra bulduğu golle rahatlıyor misafir takım. Pozisyonda Palace savunması derin uykuda. Arsenal’in topa yüzde 59 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi altı kez yokladığı beş dakika uzatılan devre 3-1 üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 47’de gole yaklaşıyor Palace, sağdan ortalanan topta Sarr’ın kafa vuruşunu köşeden çıkartıyor Raya, maçın muhtemel kırılma anlarından. Maça yedek kulübesinde başlayan Rice’ın yokluğunda ilk bölümde orta sahada top kayıpları yapıyor Arsenal, 54’te Palace atağında önce Mateta sonra Sarr’ın kafa vuruşunda gole izin vermiyor Raya. 57’de Arsenal’de Havertz ve Lewis-Skelly yerlerini Rice ve Calafiori’ye bırakıyor. O değişiklik hareketlendiriyor takımı, 60’ta 4. golü buluyorlar, Trossard’ın ortasında Jesus’un vuruşunu ayaklarıyla çeliyor Palace kalesinde Henderson, dönen topta Rice’ın vuruşunu tamamlayan Martinelli, Arsenal farka koşuyor. Pozisyonda ofsaytı bozan Palace savunmasında Lacroix. Akabinde Palace’ta Kamada yerini Nketiah’a bırakıyor. 64’te Palace savunmasında sarı kartı gören Guehi. Rakibi eksik yakaladığı pozisyonlarda Odegaard’ın yönlendirdiği toplarda geniş alanlarda etkili misafir takım, Palace savunmada açıklar veriyor. 68’de Doucoure ve Devenny, Lerma ve Hughes’ün yerlerini alıyor. Son bölümde baskılı görünmesine rağmen pozisyon üretemiyor Palace, 79’da sarı kartı gören orta sahada Clyne, sonrasında yerini Kporha’ya bırakıyor. 84’te maçın muhtemel en güzel golü, Arsenal atağında Calafiori’nin asistinde Rice sol çaprazdan uzak köşeye enfes vuruyor, takımı 25.167 taraftarın şahitliğinde 5-1 kazanırken iki maç fazlasıyla lider Liverpool’a arasındaki puan farkını üçe indiriyor.