Premier Lig Seyir Defteri: Aston Villa, 1998-99’dan bu yana en iyi başlangıç

“Maviye çıkardı çocukluğumuz, ne yana dönsek umut, kime tutunsak vefa, çaldılar ceplerimizden, çocukluk ruhumuzu, öksüz kaldı saksıda çiçek, bedende ruh, şiirde kelime” der enfes dizelerinde Attila İlhan, uzaklardan bakarken muhtemel ülkemin iç acıtan hallerini en güzel anlatan. Garabet sokak hayvanları yasasının gölgesinde hiç bitmeyen hayvan katliamı haberleri, İstanbul sözleşmesinin iptali sonucu giderek artan kadına şiddet vakaları, azılı suçluların adli kontrol şartıyla tahliye edilmesi, hukukun gücünün değil güçlünün hukukun geçerli olduğu güzel ama bahtsız coğrafya. Ne zaman düzelir bilinmez ama bildiğim ülkede adalet tek cümleden ibaret, “Adli kontrol şartıyla!”

Dönelim futbola, haz etmediğimiz milli maç molasından sonra, evinde yenilmez armada Fulham yazdan kalma Londra bir gününde deplasman kralı Aston Villa karşısında. Siyah beyazlılar bu sezon evinde üç maçtan 7 puan çıkartırken Aston Villa üç deplasmanda 7 puan topladı, Unai Emery’nin takımının ligdeki yükselişi takdire şayan. Fulham geçen sezon şubat ayında bu fikstürü 2-1 kaybetmişti; daha önce Villa’ya karşı iç sahada üst üste hiç maç kaybetmediklerini hatırlatalım. Villa’ya Londra deplasmanları yarıyor, Başkent’te son 12 lig maçının sadece birini kaybettiler (8G, 3B). Bu süredeki sekiz galibiyetlerinin Unai Emery yönetimi altında gelmesi, bu sayının Emery’den önce başkentteki 48 lig maçındaki kazandıkları kadar olması İspanyol futbol adamının kulüpte yaşadığı başarının özeti. Fulham bu sezon ligde duran toplardan (penaltılar hariç) gol atamayan tek takım, Villa ise Arsenal’den sonra üç golle duran toplardan en fazla gol buldu. Misafir takımın parlayanı Jhon Duran, bu sezon sahada kaldığı 184 dakikada dört golü var, 46 dakikada bir gol ortalamasıyla en az 90 dakika forma giyen golcüler arasında ilk sırada…

Ev sahibi Fulham 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Leno, savunmada Tete, Andersen, Bassey, Robinson, orta sahada Pereira, Berge, ileri uçta Traore, Smith Rowe, Iwobi, önlerinde golcüleri Jimenez. Misafir Aston Villa aynı dizilişte, kalede Martinez, savunmada Cash, Carlos, Torres, Digne, orta sahada Onana, Tielemans, ileri uçta Bailey, Rogers, Ramsey, önlerinde golcüleri Watkins. İlk bölümde savunmadan kısa paslarla çıkıyor Villa, Fulham 3. bölgede baskıda. Henüz 2. dakikada gole yaklaşıyorlar, Smith-Rowe’un başlattığı atakta Iwobi’nin enfes ortasına Jimenez’den önce topa rakip savunma müdahale ediyor. 6’da öne geçiyorlar, Fulham kalesinde Leno’nun uzun topuna iki savunma oyuncusu arasında soluyla vuran Jimenez, top Martinez’in solundan ağlara giderken Craven Cottage yıkılıyor. Pozisyonda Villa savunmasında Torres hatalı. Ancak uzun sürmüyor sevinçleri, 9’da Villa atağında Rogers’ın vuruşu Fulham savunmasında Bassey’e çarpıp Leno’yu terse yatırarak ağlara gidiyor. İlk 10 dakikada gelen goller ve tempo iki takımın ofansif gücünün göstergesi. İlk 15 dakikada Villa topa yüzde 52 oranında sahip olurken rakip kaleyi iki kez yokluyor. 15’te arka arkaya kullandıkları iki kornerden pozisyon bulamıyorlar, solda Ramsey çabukluğuyla göze batan oyuncuları. Fulham orta sahasında milli takımda sakatlanan Lukic’in eksikliği hocaları Marco Silva adına düşündürücü. 25’te penaltı kazanıyor Fulham, ceza sahasında topa elle müdahale eden Cash, Pereira’nın kullandığı penaltı sol köşeden Martinez’in ellerinde kalıyor, kenardan hocaları Silva kaçan penaltıya hayıflanıyor. Penaltıyı Pereira yerine usta golcü Jimenez’in kullanmayışı seçimde hata sanırım. 33’te Villa’da sarı kartı gören Bailey. 40’ta soldan arka arkaya kullandığı kornerlerden sonuç alamıyor Villa, devrenin son bölümünde baskıyı artırıyor misafir takım. 43’te net fırsattan yararlanamıyorlar, Ramsey’nin soldan ortasında demarke pozisyonda isabetsiz vuruyor Rogers, maçın kırılma anlarından. Villa’nın topa yüzde 56 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi altı kez yokladığı devre karşılıklı gollerle kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. İlk bölümde baskılı misafir takım, orta saha üstünlükleri o baskıda etkili. 51’de soldan kullandığı kornerde rakip savunmayı geçemiyor Fulham, ev sahibi kontralarla gol arıyor. 59’da Tielemans’ın soldan kullandığı kornerde öne geçiyor Villa, Watkins’in mükemmel kafa vuruşu ağlara giderken Fulham savunması derin uykuda. 11 numaranın bu sezon ligde 5. golü, gol krallığı sıralamasında Luiz Diaz ile 4. sırada. 61’de Villa’da Philogene, Bailey’nin yerine sahada. 65’te maçın kırılma anı, Villa atağında Fulham savunmasında Andersen’ın Watkins’e müdahalesine kırmızı kart çıkıyor, karar ağır ve tartışmaya açık. Akabinde Fulham’da sarı kartı gören Smith-Rowe. Akabinde ev sahibinde iki değişiklik, Nelson ve Diop, Traore ve Pereira’nın yerini alıyor. Oyuna girdikten iki dakika sonra, 69’da topa ilk dokunuşunda topu kendi ağlarına gönderiyor Diop, pozisyonda topa müdahalesi ve vücut pozisyonu hatalı. 71’de Villa’da sarı kartı gören Rogers. Skoru 3-1’e getirdikten sonra eksik rakibi karşısında rahat top çeviriyor Villa, 75’de Watkins ve Onana’nın yerlerini Barkley ve Duran alıyor. 80’de Fulham’da iki değişiklik, Smith-Rowe ve Berger yerlerini Cairney ve Wilson’a bırakıyor. İki farkla geriye düşmesine rağmen oyundan kopmuyor Fulham ancak duran toplarda etkisizler. Yedi dakika uzatılan maçta 90+3’te Aston Villa’da Philogene, Nelson’a sert müdahalesi sonucu ikinci sarıdan ihraç ediliyor, 26.743 taraftarın şahitliğinde yedi dakika uzatılan maçı 3-1 kazanıp ligde 5. sıraya yükseliyor Aston Villa, 1998-99’dan bu yana sekiz maçın ardından bordo mavili takımın ligde en iyi başlangıcı. Maçtan sonra Villa’nın hocası Unai Emery zorlu Şampiyonlar Ligi maçı sonrasında takımının zor deplasmanda iyi mücadele ettiğini, oyun ve skor istikrarından memnun olduğunu, hakem kararlarını tartışmayı sevmediğini ve kabul ettiğini, sakat oyuncularının dönüşünde daha güçlü olacaklarını dile getiriyor. Maçın adamı Villa’nın sağ hücum beki Matty Cash.