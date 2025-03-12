Premier Lig Seyir Defteri: Aston Villa’nın Brentford deplasmanında Ollie Watkins farkı

2025-26 sezonunda uygulamaya geçecek yeni kuralı hatırlatalım bilmeyenlere, malum VAR’ın futbolseverin hayatına girmesiyle değişen güzel oyunda yeni kural kapıda. Yeni sezonda, zaman kaybını azaltmak için yapılan son girişim olarak, kalecileri topu yakalamaları ve oyuna sokmaları arasında sekiz saniye süre tanınacak. İngiltere, İtalya ve Malta’da yapılan denemelerden elde edilen olumlu sonuçlar, oyunun kurallarını belirleyen Uluslararası Futbol Birliği Kurulu’nu (IFAB) 2025-26 sezonunun başlangıcı için kuralı değiştirmeye sevk etti. Hakemler, topu sekiz saniyeden fazla tutan kalecileri rakip takıma korner vererek cezalandıracak. Oyun kalitesini artırır mı, zaman gösterir.

Dönelim Premier Lig’e, insanların yaz renklerine büründüğü, güneşin içimizi ısıttığı erken bir bahar gününde, Forest’in evinde Manchester City’i devirip Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdüğü maçın ertesinde, son maçlarda düşüşe geçen ve son altı maçta 12 puan kaybeden Aston Villa zorlu Brentford deplasmanında. İki takım arasında oynanan son beş maçta Brentford, Aston Villa karşısında galibiyet alamadı (2B, 3M). Bu sezon Aralık soğuğunda Villa Park’ta aldığı 3-1’lik galibiyetin ardından Aston Villa, Brentford karşısında 1946-47 sezonundan bu yana ilk kez ligde çifte zafer hedefinde. Brentford’a gelince, bu sezon ligde ilk sekiz iç saha maçının yedisini kazanıp, sadece bir beraberlik alırken son altı iç saha maçında galibiyet alamadılar (B2, M4). En son 2006 senesinde, 3. Lig’de mücadele ettikleri zamanlarda, Eylül-Aralık arasında arka arkaya 9 iç saha maçında galibiyetleri bulunmuyordu, onlar adına istenmeyen seri. Kırmızı beyazlılar bu sezon ligde en iyi şut-gol dönüşüm oranına (15,2%) sahip takım, kadronun parlayanı Bryan Mbeumo’nun ligde kaydettiği 15 golden 10’u takımını öne geçirdi, transfer döneminde taliplileri sıraya girecektir sanırım. Villa’nın göze batanı PSG’den şubat başında kiralanan Marco Asensio son dokuz lig maçında sekiz gole katkıda bulundu (4 gol, 4 asist). Ancak Şubat 2024’te PSG formasıyla Strasbourg’da attığı golden sonra son 12 deplasman lig maçında golü bulunmuyor.

Ev sahibi Brentford 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Flekken, savunmada Ajer, Collins, Pinnock, Lewis-Potter, orta sahada Norgaard, Janelt, ileri uçta Mbeumo, Damsgaard, Schade, önlerinde gol umutları Wissa. Misafir Aston Villa aynı dizilişte, kalede Olsen, savunmada Disasi, Konsa, Mings, Digne, orta sahada McGinn, Tielemans, ileri uçta Bailey, Rogers, Ramsey, önlerinde golcüleri Watkins. İlk bölümde 3. bölgede baskıda kırmızı beyaz Brentford, Villa savunmadan kısa paslarla çıkarken düşük tempoda ve temkinli. 8. dakikada ilk tehlikeli atağında gole yaklaşıyor Brentford, Damsgaard’ın rakip savunma arkasında pasında Wissa’dan önce topa müdahale ediyor Villa savunması, ev sahibi tribünler kaçan gole hayıflanıyor. 12’de ilk tehlikeyi yaratıyor Villa, Tielemans’ın pasında Ramsey’nin sol çaprazdan gollük vuruşu rakip savunmadan dönüyor, 23 yaşındaki kanat oyuncusu Villa alt yapısından yetişti. İlk 15 dakikada topa yüzde 72 oranında sahip misafir takım rakip kaleyi üç kez yokluyor. 16’da gole yaklaşıyorlar, Tielemans’ın ortasında savunmadan gelen Mings’in vuruşu Brentford kalesinde Flekken’de kalıyor. 25’te sağdan kullandığı ilk kornerinden sonuç alamıyor Brentford, o dakikaya kadar 3. bölgede etkisiz Thomas Frank’in takımı. 30’da Schade’in pasında Lewis-Potter uzaklardan yokluyor Villa kalesini, 24 yaşındaki kanat oyuncusu takımın göze batanlarından. 33’te Villa atağında önce Rogers, sonrasında Tielemans deniyor Brentford kalesini, oyundaki üstünlüklerini o dakikaya kadar skora yansıtamıyorlar. 40’da Bailey’nin kullandığı duran top savunmadan dönüyor, 42’de sarı kartı gören orta sahada McGinn. Villa’nın topa yüzde 58 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi sekiz kez yokladığı devre golsüz kapanıyor.

2. devrenin başında Villa forvet hattında Bailey’nin yerine Cash sahada. Devreye baskılı başlıyor Brentford ancak 49’da kalelerinde golü görüyorlar. Rakip savunmanın eksik yakalandığı pozisyonda, Ramsey’nin enfes pasında sağ çaprazdan yerden vuruşla topu ağlara gönderen Watkins, pozisyonda Brentford savunması toptan ve gol vuruşunu yapan oyuncudan uzakta. Bir dakika sonra Villa atağında Rogers topu ağlara gönderen oyuncu, ancak uzun VAR incelemesi sonucu gol geçersiz, pozisyon ofsayt. O pozisyon ateşliyor ev sahibini, 54’te soldan kullandıkları kornerin devamında Damsgaard’ın ortasında Wissa’nın kafa vuruşuyla beraberlik golüne yaklaşıyorlar. Rakip savunmayı soldan zorladığı pozisyonlarda etkili Brentford, 61’de Villa orta sahasında McGinn yerini Kamara’ya bırakıyor. Akabinde tempoyu yükseltiyor ev sahibi, 66’da savunmanın sağında Ajer sarı kartı gören oyuncu. 68’de Villa’da Ramsey yerini Rashford’a bırakıyor. 70’de beraberliğe yaklaşıyor Brentford, Wissa’nın pasında Lewis-Potter’ın yerden vuruşunda direkler gole izin vermiyor, Villa adına şans anı. 75’te Brentford orta sahasında Janelt’in yerini Jensen alıyor. 82’de Villa’da sarı kartı gören Cash. Son bölümde oyunu rakip sahaya yıkıyor Brentford, 82’de kullandıkları kornerin devamında Schade, sonrasında Norgaard’ın vuruşlarında kalabalık Villa savunmasını geçemiyorlar. Beş dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca 17.171 taraftarın şahitliğinde topa yüzde 41 oranında sahip olup rakip kaleyi 12 kez yokladığı maçı tek golle kazanıp 7. sırada Şampiyonlar Ligi’ne katılma mücadelesini sürdürüyor Villa. Brentford’a gelince, iç sahadaki puan kayıpları devam ediyor. Maçın adamı üç puanı getiren golün sahibi Watkins, eski takımına karşı oynadığı son 7 maçta altı gol atarken bu maçı da boş geçmedi.