Premier Lig Seyir Defteri: Avrupa Kupaları hedefinde Fulham’a Everton çelmesi

Malumunuz, Anayasa Mahkemesi (AYM), sokak hayvanlarına ilişkin kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvuruyu reddetti. Her ne kadar konumuz futbol olsa da AYM’nin kararı üzerine naçizane birkaç kelâm. “Bir milletin büyüklüğü ve ahlaki gelişimi, hayvanlara olan davranış biçimi ile değerlendirilir” der Mahatma Gandhi. Medeni bir ülkede “sokak hayvanı” diye bir kavram yoktur. İngiltere’de sokakta yaşayan kedi köpek göremezsiniz, zira kediler ve köpekler insanlarla birlikte yaşar. Bizim ülkeye gelince, bugün ülkede sokakta olan köpeklerin tamamı AKP iktidarı döneminde dünyaya geldi. İktidar belediyelerle birlikte çalışıp köpekleri kısırlaştırsaydı bugün sokak köpekleri tartışması yaşanmayacaktı. Çıkardığı ya da iptal ettiği kanunlar ve sözleşmelerle kadınları, çocukları, hayvanları koruyamayan iktidar sokak köpeklerini kitlesel halde yok ederek kendi yarattığı soruna çare bulma derdinde. Eşyanın tabiatıdır, sorunun kaynağı olanlar çözümün parçası olamazlar. Oysa vicdan insanın içindeki tanrıdır ve her canlının yaşam hakkına saygı göstermek medeniyet göstergesidir.

Dönelim futbola, son altı maçından sadece bir galibiyet çıkaran, o süreçte üç yenilgi alan Everton, Fulham deplasmanında. Ocak ayında takıma geri dönen David Moyes yönetimindeki ilk altı lig maçının dördünü kazanan Everton, son 10 maçından sadece birini kazanabildi (6B, 3M). Maviler Londra deplasmanlarının bahtsız takımı, başkentte ligde oynadıkları son 10 deplasman maçından sadece birini kazandılar (B4, M5), o maçlarda sadece beş gol kaydettiler. Fulham’a gelince, Everton'a karşısında son altı lig maçında yenilmediler (3G, 3B), öncesinde mavili takıma karşı oynadığı 20 maçın sadece altısında yenilgi almamıştı (4G, 2B,14M). Siyah beyazlılar ligin beraberlikleri sevmeyen takımı, ligde son 15 maçının hiçbiri berabere bitmedi (7G, 8M). Bu, 2018-19 sezonundaki son 19 maçtan (5G,14M) bu yana berabere kalmadan geçirdikleri en uzun seri... Raul Jimenez, bu sezon Fulham’ın ligde 10 golle en çok gol atan oyuncusu, Alex Iwobi’nin dokuz golü bulunuyor. Takımda iki oyuncunun çift haneli sayılara ulaştığı son üst lig sezonu 1966-67 sezonu (Allan Clarke 24, Steve Earle 12).

Yazın habercisi güneşli bir Londra gününde, ev sahibi Fulham 4-2-3-1 dizilişinde: Kalede Leno, Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon, orta sahada Pereira, Berge, ileri uçta Wilson, Smith-Rowe, Iwobi, önlerinde golcüleri Jimenez... Misafir Everton aynı dizilişte: Kalede Pickford, savunmada Young, Keane, Branthwaite, Mykolenko, orta sahada Gueye, Garner, ileri uçta Harrison, Doucoure, Alcaraz, önlerinde golcüleri Beto... İlk bölümde savunmadan uzun toplarla çıkıyor mavi beyaz Everton, Beto ve Ndiaye yedi golle takımın bu sezon ligde en çok gol kaydeden oyuncuları. 5. dakikada gole yaklaşıyor Fulham, solda Iwobi’nin başlattığı, Smith-Rowe’un ceza sahasına kestiği topta Wilson’un vuruşunda gole izin vermiyor Everton kalesinde Pickford. Akabinde savunmanın sağında Tete’nin sakatlığı nedeniyle bir süre duruyor oyun, sonrasında sahaya dönüyor 2 numara. 10’da Iwobi sol çaprazdan yerden vuruşla yokluyor kaleyi, Everton geçiş oyunlarda top kayıpları yapıyor. İlk 15 dakikada topa yüzde 38 oranında sahip olurken rakip kaleyi bulan vuruşları bulunmuyor. 17’de hak ettiği golü buluyor Fulham, Sessegnon’un soldan başlattığı atakta Smith-Rowe çizgiye inip ceza sahasına enfes kesiyor, rakip savunmadan önce yükselip kafayla topu ağlara gönderen Jimenez, pozisyonda Everton savunması ağır kalıyor. 21’de Fulham atağında Sessegnon’un pasında Wilson sol çaprazdan vuruşu az farkla dışarı çıkarken ev sahibi tribünler kaçan gole hayıflanıyor. İki dakika sonra ilk tehlikeli atağında gole yaklaşıyor misafir takım, Alcaraz’ın pasında Harrison’un yerden vuruşu kaleci Leno’da kalıyor. İlk 30 dakikada Fulham rakip ceza sahasında topla dokuz kez buluşurken Everton sadece üç kez topla buluşuyor. Devrenin bitimine yakın rakip savunmanın eksik yakalandığı pozisyonda Iwobi müsait pozisyonda isabetsiz vuruyor, maçın muhtemel kırılma anlarından. 42’de sağdan kullandığı ikinci kornerinden sonuç alamıyor Everton, o dakikaya kadar gol yollarında etkisizler. Üç dakika uzatılan devrede beraberlik golünü 45+3’te buluyor Everton, soldan kullanılan kornerin devamında Mykolenko’nun yerden vuruşu rakip savunmaya çarpıp ağlarla buluşuyor. Fulham’ın topa yüzde 59 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi 10 kez yokladığı devre karşılıklı gollerle kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 47’de gole yaklaşıyor Everton, rakip savunmanın dengesiz yakalandığı pozisyonda Beto’nun pasında Alcaraz’ın vuruşu savunmada Tete’den dönüyor, ilk bölümde 3. bölgeye kalabalık çıkan misafir takım gol arıyor. 53’te Fulham gole yaklaşıyor, Tete’nin pasında Wilson’un sağdan aşırtma vuruşunu uzanarak çıkartıyor Pickford, maçın önemli pozisyonlarından. 56’da Fulham’da sarı kartı gören Berge. 61’de Everton’da forvette Doucoure ve Harrison yerlerini Ndiaye ve McNeil’e bırakıyor. Akabinde Fulham’da Smith-Rowe’un yerini Traore alıyor. 60’dan sonra tempoyu ve baskıyı artırıyor ev sahibi, solda Sessegnon ve Iwobi ile pozisyon üretme çabasındalar. Ancak 70’de öne geçen Everton oluyor, sağdan kullandıkları kornerde arka direkte demarke pozisyonda kafayı vuran Keane, pozisyonda Fulham savunması adam paylaşımında hatalı, uzun VAR incelemesi sonucu gol geçerli. Santradan 22 saniye sonra farkı ikiye çıkartıyorlar, 74’te Fulham’ın 2. bölgede topa müdahale etmekte geç kaldığı pozisyonda Beto’nun sol çaprazdan vuruşu uzak köşede ağlarla buluşuyor, sezonda 8. golü, golde kaleci hatası etken, skor 1-3’e gelirken Everton o dakikaya kadar kaleyi bulan altı vuruşunda üç gol buluyor. 75’te Fulham’da Pereira ve Wilson yerlerini Cairney ve Willian’a bırakıyor. Son bölümde farkı azaltmak için yükleniyorlar, 83’te Sessegnon’nun yerini Godo alırken Berge’nin yerine King sahada. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 27.653 taraftarın şahitliğinde 3-1 kazanan Everton son 11 maçta aldığı ikinci galibiyetle 13. sıraya yükseliyor. Fulham’a gelince, ligde son sekiz maçın beşini kaybettiler, öne geçtikleri maçlarda 28 puan bıraktılar, gelecek sezon Avrupa Kupalarında yer alma umudu Kaf dağının ardındaki Anka kuşu misali…