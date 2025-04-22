Premier Lig Seyir Defteri: Batı Londra derbisi notları: Chelsea, bahar mutluluğu

“Tut elimi, yum gözünü, aç gözünü ne Hint’te ne Çin’deyiz, bir ben, bir dilenci, bir köprü, bir sabah, ışıl ışıl bir bahar içindeyiz…" der Turgut Uyar baharı anlattığı dizelerinde. Hiç bitmeyecekmiş gibi geçen kışın ardından bahar geldi, zaten zaman dediğin nedir, geçer. Güneşli bahar gününde, Premier Lig’de bitime altı kala, mucize gerçekleşmezse şampiyonun ve küme düşenlerin belli olduğu zamanlarda 6. sırada Şampiyonlar Ligi potasını kovalayan Chelsea, Avrupa kupalarına katılma hedefindeki Fulham deplasmanında. Her ne kadar iki kulüp birbirlerine taş atımlık mesafede olsa da Batı Londra derbisi Ada futbolunun seyrek derbilerinden, farklı liglerde oynadıkları zamanlarda uzun molalar aldıkları zamanlar olmuş. 1986-2001 arasında iki kulüp farklı liglerde mücadele ederken ligde karşılaşma fırsatı bulamamışlar, derbi heyecanına hasret kalmış sevdalıları…

Fulham köklü tarihinde ilk kez rakibini aynı sezonda iki kez yenmek için sahada, Chelsea, ligde Fulham’a karşı oynadığı son altı deplasman maçının beşini kazandı; tek yenilgileri Ocak 2023’te 2-1’lik skorla geldi. Fulham bu sezon istikrarı arayan takımlardan, siyah beyazlılar son iki iç saha maçını kazandı, Aralık 2023’ten bu yana ilk kez üst üste üç galibiyet elde etme hedefinde. Ev sahibi Aralık soğuğunda deplasmanda Chelsea’yi 2-1 yendiğinden beri ligde dört Londra derbisinden üçünü kaybetti, tek galibiyetleri mabetleri Craven Cottage’da Tottenham’ı 2-0’lık skorla yendikleri maçta geldi. Chelsea’nin göze batan oyuncusu Cole Palmer, her ne kadar son maçlarda düşüşte olsa da 64 lig maçında 19 asist yaptı. Kulüp için 65 veya daha az maçta 20 asiste ulaşan sadece iki oyuncu olduğunu hatırlatalım: Cesc Fabregas (47) ve Juan Mata (49)... Fulham’ın son maçlarda parlayanı Rodrigo Muniz’in, son beş Londra derbisinin üçünde golü bulunuyor, oyuna sonradan girdiği bu maçlarda sahada toplamda sadece 71 dakika kaldı, Londra derbilerinde 76 dakikada bir golle ile en iyi dakika/gol oranına sahip.

Ev sahibi Fulham 4-2-3-1 dizilişinde: Kalede Leno, savunmada Tete, Andersen, Bassey, Robinson, orta sahada Berge, Lukic, ileri uçta Sessegnon, Pereira, Iwobi, önlerinde golcüleri Jimenez... Misafir Chelsea aynı dizilişte: Kalede Sanchez, savunmada James, Chalobah, Colwill, Cucurella, orta sahada Fernandez, Caicedo, ileri uçta Madueke, Palmer, Neto, önlerinde gol umutları Jackson... İlk bölümde savunmadan uzun toplarla çıkıyor beyaz formalı Fulham, henüz 3. dakikada Sessegnon’un pasında Pereira topu Chelsea ağlarına gönderiyor, ancak VAR incelemesi sonunda pozisyon ofsayt. İlk bölümde oyunu geniş alanlara yayarak pozisyon üretme çabasındalar, Chelsea ikinci bölgede pas trafiği yaratmakta zorlanıyor. 8’de sağdan kullandığı kornerde rakip savunmayı geçemiyor Fulham, Chelsea savunmada kalabalık. 10’da Chelsea atağında Palmer’ın zayıf vuruşu Fulham kalesinde Leno’da kalıyor, 20 numara son maçlarda gole hasret. 13’te Chelsea atağında Neto’nun sol çaprazdan kullandığı duran topta Leno gole izin vermiyor. İlk 15 dakikada topa yüzde 52 oranında sahip ev sahibi, iki takım da 3. bölgede etkisiz. 16’da soldan kullandığı ilk kornerinden sonuç alamıyor Chelsea, tedirgin başlangıçtan sonra oyunda dengeyi sağlıyorlar. 20’de golü buluyor Fulham, Chelsea savunmasının çıkarken kaptırdığı topta Sessegnon’un asistinde sol çaprazdan uzak köşeye enfes vuruyor Iwobi, Craven Cottage tribünleri yıkılıyor. Geriye düştükten sonra 3. bölgeye kalabalık çıkıyor Chelsea, sağda Sessegnon çabukluğuyla etkili. İlk 30 dakikada savunma-hücum geçişlerinde süratli Fulham rakip kalede etkili, 29’da Chelsea’de sarı kartı gören savunmada Colwill. Devrenin son bölümünde gol için yükleniyor Chelsea, ancak ilk 35 dakikada rakip ceza sahasında topa sadece altı kez buluşurken rakip kaleyi iki kez buluyorlar. Fulham’ın topa yüzde 42 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi iki kez yokladığı bir dakika uzatılan devre tek gollü üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında Chelsea’de Gusto ve Sancho, James ve Madueke’nin yerine sahada. İlk bölümde sağda Neto ile rakip savunmayı zorlarken, 48’de sağdan kullandıkları duran toptan sonuç alamıyorlar. Rakibi kendi alanına kabul eden, 2. bölgede kaptığı toplarda çabuk çıkan Fulham solda Robinson ve Iwobi ile pozisyon üretme çabasında. 56’da beraberlik golüne yaklaşıyor Chelsea, rakip ceza sahasında Jackson’un pasında Neto’nun vuruşunda gole izin vermiyor Leno, maçın muhtemel kırılma anlarından. 61’de 2. bölgede yarattığı pas trafiğinin sonunda sol çaprazdan Sancho’nun vuruşu kaleci Leno’da kalıyor, 19 numara önünde boş alan bulduğu anlarda takımın gole yakın oyuncusu. 60. dakikadan sonra oyunu rakip sahaya yıkıyorlar ancak final paslarında aceleci ve telaşlılar. 69’da Fulham savunmasının çıkarken kaptırdığı topta Palmer sol çaprazdan isabetsiz vuruyor, akabinde orta sahada Lukic yerini takımın yaratıcı oyuncusu Cairney’e bırakıyor. Son bölümde oyunu domine eden, sahayı parselleyen Chelsea gol için yükleniyor, 78’de Jackson’un yerine 2006 doğumlu Tyrique George sahada. Fulham’da savunmada Tete yerini Castagne’ye bırakırken Sessegnon’un yerini uzun sakatlıktan dönen Wilson alıyor. 84’te hak ettiği beraberliği yakalıyor misafir takım, Neto’nun asistinde oyuna yeni giren George sol köşeye yerden vuruyor, pozisyonda Fulham kaptırdığı topta hatalı. Golden sonra ev sahibinde Traore ve Vinícius, Iwobi ve Jimenez’in yerlerine sahada. 85’te Chelsea’de sarı kartı gören Caicedo. Altı dakika uzatılan maçta galibiyet golünü 90+3’buluyor Chelsea, Fernandez’in asistinde Neto ceza sahasında dönerek sert vuruyor, haftanın golüne aday gollerden, pozisyonda Fulham savunması derin uykuda. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca son bölümde bulduğu iki golle 27.712 taraftarın şahitliğinde üç puanı kapan Chelsea averajla Nottingham Forest ve Aston Villa’nın önünde beşinci sıraya yükselirken Fulham kaybettiği üç puanla Avrupa kupalarına katılma hedefinde ağır yara alıyor. Maç sonu basın toplantısında Fulham’ın hocası Marco Silva, ilk devrede öne geçtiklerini, topa sahip oldukları anlarda geçiş oyununda etkili olduklarını, rakibe pozisyon vermediklerini, ancak 2. devrede oyunlarının aynı seviyede olmadığını dile getiriyor. Maçın adamı: Chelsea’ye uzatmalarda galibiyet golünü getiren Pedro Neto…