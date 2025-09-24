Premier Lig Seyir Defteri: Batı Londra derbisinde Fulham resitali

Öncelikle ülkedeki sokak hayvanlarının içler acısı durumuna dair birkaç kelam. İddialara göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne ait barınaktaki hayvanların, hayvanat bahçesindeki hayvanlara yem edildiği, binlerce köpeğin katledildiği, Gaziantep Barosu yöneticilerinin şikâyet hakkını kullanmak üzere hayvan barınağının bulunduğu bölgedeki karakola gittiği yazılıyordu. Her ne kadar konumuz futbol olsa da her daim eziyet gören hayvanlar diyarında yaşama tutunmaya çalışan sokak hayvanlarını hatırlatmak istedim, malum futbol dediğin hayatın parçası, arada hayata dair yazmak gerek. Şiddetin her köşede kol gezdiği, giderek kalabalıklaşan, giderek duygusuzlaşan, giderek sevimsiz taş yığınlarına dönüşen ruhsuz şehirlerde bakıma muhtaç nicesi var, merhametli insanların verdiği kadarı ile karnını doyuran, kışın soğukla, karla, yazın susuzlukla yüzleşmek zorunda kalan, şefkat, merhamet, sevgi kavramlarının sembolü olarak bizlere zaman içinde yitirdiğimiz değerleri hatırlatan nice sokak hayvanı. Uzaklardan bakınca, hüzünlü, iç acıtan, hazin bir fotoğraf ülkem, 21. yüzyılda hala hayvanları koruma kanununu uygulamaktan aciz, güçlünün güçsüzü ezdiği, şiddetin her daim kol gezdiği, adaletten, merhametten nasibini alamamış beter coğrafya. Ülkeye önce adalet ve merhamet gerek, pek umudum yok ama belki zamanla.

Dönelim futbola, takımın başında yedi sene teknik direktörlük yapan, yaz transferinde kulüp tarihinin muhtemel en başarılı hocası Thomas Frank’ı Tottenham’a, kaptanından golcüsüne, kadronun demirbaşlarını rakiplerine kaptıran Brentford, dört maçta topladığı dört puanla 12. sırada. Yaz transferinde sattığı oyunculardan 134 milyon sterlin gelir elde ederken, yeni transferlere 85 milyon harcayan kulüp 49 milyon sterlin karda, ancak kadro kalitesi kısıtlı. Geçmişte Thomas Frank yönetiminde ligin ilk altı takımına karşı beşli savunmayla çıkan takım, yeni teknik direktörü Keith Andrews ile sezonun İlk üç lig maçında dört kişilik savunma hattı kullanıyor, son maçta Chelsea karşısında beşli savunmaya geçerek uzatmalarda Carvalho’nun kaydettiği golle puanı kapıyordu. Eylül akşamında Brentford, sevilmeyen komşu Fulham deplasmanında. Bu sezon ligde Brentford'dan (33) daha az şut çeken tek takım Burnley (30), ‘Arılar’ maç başına 8,3 şut ortalaması ile son beş sezonundaki en düşük ortalamasını yakaladı.

Ev sahibi Fulham 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Leno, savunmada Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon, orta sahada Lukic, Berge, ileri uçta Wilson, King, Iwobi, önlerinde golcüleri Muniz. Misafir Brentford savunma ağırlıklı 5-3-2 dizilişinde, kalede Kelleher, savunmada Kayode, Van den Berg, Collins, Pinnock, Lewis-Potter, orta sahada Yarmoliuk, Henderson, Damsgaard, ileri uçta Thiago, Schade. İlk bölümde savunmadan uzun toplarla çıkıyor Brentford, duran toplarda rakip ceza sahasına hava bombardımanıyla gol arıyorlar. Fulham rakibi 2. bölgede karşılarken geniş alanlarda Sessegnon ve Tete ile pozisyon üretme çabasında. 6. dakikada Iwobi’nin uzaklardan vuruşu rakip savunmadan dönüyor, bu sezon Premier Lig'de bu sezon ofansif oyuncular içinde topu 3. bölgeye en fazla taşıyan oyuncu (37) 17 numara. 15’te soldan kullandığı kornerde kafa vuruşuyla gole yaklaşıyor Fulham, Muniz’in kafa vuruşunda Kelleher gole izin vermiyor. Yüksek tempoda, bolca top kayıplarının yapıldığı ilk 15 dakikada Fulham topa yüzde 63 oranında sahip olurken 20’de kalelerinde golü görüyorlar. King’in savunmadan çıkarken acemice kaptırdığı pozisyonda Damsgaard yerden vuruşla topu ağlara gönderen oyuncu, pozisyonda çevre kontrolü yapmadan pas veren genç oyuncu King hatalı. 27’de soldan kullandığı kornerde rakip savunmayı geçemiyor Brentford, topun rakipte olduğu anlarda beşerli iki set halinde rakibe boş alan bırakmıyorlar. 32’de beraberliğe yaklaşıyor Fulham, King’in sağ çaprazdan vuruşunda Kelleher’den dönen topu dar açıdan tamamlayamıyor Muniz, maçın muhtemel kırılma anlarından. Devrenin son bölümünde rakip kaleye yükleniyorlar, solda Iwobi ve Sessegnon pozisyon hazırlayan oyuncular. 38’de aradıkları golü buluyorlar, Lukic’in rakip savunmadan dönen vuruşunda topu yakın mesafeden ağlara gönderen Iwobi, pozisyonda Brentford savunması müdahalede yetersiz. İki dakika sonra öne geçiyor siyah beyazlılar, rakip savunmanın dengesiz yakalandığı pozisyonda Iwobi’nin pasını sağ çaprazdan yerden vuruşla ağlara gönderen Wilson, Craven Cottage tribünleri yıkılıyor. Fulham’ın topa yüzde 66 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi 13 kez yokladığı beş dakika uzatılan devre 2-1 üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 2. devreye ofansif başlıyor Brentford, 48’de sağdan kullandıkları kornerden sonuç alamıyorlar. 50’de fark ikiye çıkıyor, Fulham atağında Sessegnon’un soldan ortaladığı topu kafayla kendi ağlarına gönderen Pinnock, skor 3-1’e geliyor. 53’te Fulham’da sarı kartı gören Lukic. 60’ta bir gol daha buluyor Fulham, Wilson’un asistinde sağ çaprazdan sert vuruşla topu ağlara gönderen Muniz, ancak VAR incelemesinde gol öncesinde faul olduğuna hükmediyor hakem, karar tartışmaya açık. 65’te Brentford’da Thiago ve Lewis-Potter yerlerini Ouattara ve Henry’e bırakıyor. Fulham’da King’in yerine rekor transfer Kevin sahada. 69’da Brentford’da sarı kartı gören Collins. 71’de arka arkaya kullandığı üç kornerde skoru değiştiremiyor Brentford, takımın bitirici santrafor sıkıntısı aşikâr. 74’te Brentford’da Pinnock ve Henderson’un yerlerine Ajer ve Janelt sahada. Son bölümde farkı azaltmak için yükleniyor misafir takım, 80’de Fulham’da Muniz ve Iwobi’nin yerlerini Jimenez ve Smith-Rowe alıyor. 83’te gole yaklaşıyor Brentford, Yarmoliuk’un enfes pasında Ouattara sağ çaprazdan isabetsiz vuruyor. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 26.813 taraftarın şahitliğinde 3-1 kazanan Fulham 7. sıraya yükseliyor. Rakip ceza sahasında 27 kez topla buluşurken 14 kez kaleyi yokladılar, dört kez topu rakip ağlara gönderdiler. Brentford maçın tüm istatistiklerinde geride kalırken 3. bölgede etkisizdi. 17. sıraya gerileyen takımın transfer dönemindeki kayıpları kötü gidişte önemli etken. Maçın adamı gol ve asistle Alex Iwobi...