Premier Lig Seyir Defteri: Bitime iki kala Manchester City avantajlı

Premier Lig’de bitime iki kala Opta sitesine göre Manchester City’nin art arda tarihi dördüncü Premier Lig şampiyonluğunu kazanma şansı %65,9; son maçlardaki yükselişine rağmen Arsenal’in şampiyonluk şansı yüzde 34,1; son beş maçtan sadece bir galibiyet çıkartabilen Liverpool’un umudu başka bahara, malum Klopp’un takımı bitime iki kala lider Arsenal’in beş puan gerisinde… Manchester City son beş maçını kayıpsız atlatırken puan kaybedecek gibi görünmüyor, kalan üç maçı kazandıkları takdirde bir sezonda daha kupayı kaldıracaklar. Maç fazlasıyla lider Arsenal kalan iki maçını kazanıp rakibin puan kaybetmesini bekleyecek, malum futbolun içinde beklenmedik sonuçlar da var.

Haftanın açılış maçında, öğle saatlerinde başlayan maçta Pep Guardiola’nın takımı Fulham deplasmanında. Siyah beyazlılar 2005’ten bu yana ligde Manchester City’ye karşı evinde oynadığı 11 karşılaşmayı kazanamadı. Manchester City’nin rakibine karşı ezici üstünlüğü bulunuyor, Fulham’a karşı tüm kupalarda son 15 karşılaşmayı kazandılar. İngiliz futbol tarihinde hiçbir takım arka arkaya 16 maçta aynı rakibi yenememiş, kaldı ki Fulham düşüşte, ligde son yedi maçın sadece birini kazandılar (3B, 3M). Craven Cottage’da oynadıkları son üç karşılaşmanın hiçbirinde galibiyet alamadıklarını hatırlatalım (1B, 2M). Manchester City ligde aralık ayında Aston Villa'ya 1-0 yenildiği maçtan bu yana, penaltı atışları hariç üst üste 32 galibiyet alarak kulüp rekorunu kırdı, haliyle maçın açık ara favorisi…

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Ev sahibi Fulham 4-2-3-1 dizilişinde, orta sahada Palhinha, Pereira, ileri uçta Iwobi, Cordova-Reid, Willian, önlerinde golcüleri Muniz. Misafir Manchester City aynı dizilişte, orta sahada Rodri, Kovacic, ileri uçta Silva, De Bruyne, Foden, önlerinde ligin gol makinesi Haaland. İlk bölümde oyunu geriden kuruyor açık mavi formalı Manchester City. 13’te aradığı golü buluyor City, orta sahadan getirdiği topta Gvardiol, De Bruyne ile verkaçı sonrası sağ köşeye yerden vuruyor, Fulham kalesinde Leno çaresiz. İyi mücadelesine rağmen gol yollarında etkisiz olan Fulham devrede rakip kaleyi bulamazken, devre City’nin tek gollü üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında Fulham’da Willian ve Cordova-Reid yerlerini Traore ve Cairney’e bırakıyor. 59’da fark ikiye çıkıyor, Silva’nın sağdan taşıdığı topta gol vuruşunu yapan Foden, top sağ köşeden ağlarla buluşurken kale arkasını dolduran City sevdalılarının sevinci görülmeye değer. Pozisyonda Silva’nın çabukluğu, rakip savunmada Robinson’u geçişi, rakip kaleye diklemesine koşuşu golü getiren etkenlerden. 63’te City atağında De Bruyne’nun nefes pasında müsait pozisyonda isabetsiz vuruyor Haaland, 9 numara o dakikaya kadar etkisiz. 67’de Fulham’da ileri uçta Muniz yerini Chelsea’den kiralık Broja’ya bırakıyor. Sezonun 2. yarısında sekiz maçta forma şansı bulmasına rağmen golü bulunmuyor 9 numaranın. 71’de fark üçe çıkıyor, maçın adamı Silva sağdan uzak köşeye enfes kesiyor, arka direkte gol vuruşunu yapan Gvardiol, uzun VAR incelemesi sonunda gol geçerli, skor 3-0’a geliyor.

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74’te Fulham’da Pereira yerini Wilson’a bırakıyor. City’de Doku, De Bruyne’nun yerine sahada. 82’de City’de üç değişiklik, Foden, Haaland ve Kovacic yerlerini Bobb, Alvarez ve Lewis’e bırakıyor. 7 dakika uzatılan maçta City hız kesmiyor, 90+4’te Fulham savunmasında Diop’un Alvarez’e müdahalesine penaltı kararı çıkıyor, Arjantinli penaltıyı gole çevirirken Diop ikinci sarıdan oyundan ihraç ediliyor. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 24.418 taraftarın şahitliğinde 4-0 kazanan City 85 puana ulaşıp iki puan farkla liderliğe yükseliyor. Arsenal hala şampiyonluk yarışında ve pazar günü Manchester United’a karşı kazanılacak bir galibiyet City üzerindeki baskıyı yeniden artıracaktır. Ancak bu rahat galibiyet Guardiola’nın makineleşmiş takımının baskıdan etkilenmediğini, kilit maçlarda kazanmayı bildiklerini, kadro kalitesinin rakiplerinin çok üstünde olduğunu bariz şekilde gösteriyor. Maç sonunda Guardiola’ya Bernardo Silva’nın performansını sordum. Gülümseyerek cevapladı, Silva’nın her maçta karakterini sahaya yansıttığını, sadece teknik kapasite olarak değil mental olarak güçlü olduğunu, kazanmasını bildiğini, takımda olmasından gurur duyduğunu vurguladı. Maçın adamı Bernardo Silva…