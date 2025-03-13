Premier Lig Seyir Defteri: Bournemouth AFC; Tottenham deplasmanında galibiyet kaçtı

Premier Lig’de sezonun bitimine dokuz maç kaldığı, lider Liverpool’un en yakın rakibine maç fazlasıyla 16 puan fark attığı, sezon başında düşer gözüyle bakılan 3. sıradaki Nottingham Forest’in gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde yer alma olasılığının arttığı zamanlarda, güneşli bir Londra gününde ilk dördün dört puan gerisindeki Bournemouth, Tottenham deplasmanında. Her ne kadar şampiyonluk yarışı erken bitmiş olsa da ilk 10 takım ilk dört yarışında, 10. sıradaki Fulham ile 4. sıradaki Manchester City arasındaki puan farkı beş, haliyle rekabet yüksek, takımlar iddialı. Ligin marka değerini yaratan da rekabet zaten, uzaklarda üç takımla lanetlenmiş annemizin liginde pek bulunmayan. Geçenlerde Eksisözlük’te bir başlıkta okumuştum, “Türk futbolu neden bu kadar berbat?” diye soruyordu yazar. Naçizane görüşüm, temel sebep rekabet eksikliği. 3 takımla lanetlenmişlik, futbolseverin yüzde 90’ının üç İstanbulludan birinin taraftarı oluşu, şehrinin takımına sırtını dönmesi, haliyle boş statlar. Maç günleri ülkenin dört yanında tribünleri dolmayan bir ülkenin futbolu asla ilerlemez, değişim önce medya ve taraftar anlayışından başlamalı. Bilir misiniz, İngiltere’nin güneyinde, başkent Londra’ya iki saat uzaklıkta, Dorset bölgesinin 184 bin nüfuslu şirin sahil kasabasının takımı Bournemouth, bu sezon mabedi 11.464 kapasiteli Vitality Stadı’nda 11.213 taraftar ortalaması yakaladı, futbolda marka değeri budur.

Maça dönersek, Tottenham, ligde Bournemouth’a karşı oynadığı yedi iç saha maçının altısını kazandı; tek istisna, Nisan 2023’teki 3-2’lik yenilgiydi. Kuzey Londra takımı bu sezon hüsranı yaşayanlardan, ligde yedi iç saha maçını kaybettiler; 38 maçlık bir sezonda en çok kaybettikleri sezon olduğunu, 1996-97 sezonunun istenmeyen iç saha mağlubiyet sayısını yakaladıklarını hatırlatalım. Ligde Tottenham Hotspur Stadı’ndan (52) daha fazla Premier Lig golü gören tek futbol mabedi Brentford’un Gtech Community Stadı (56), Tottenham 2025’te dört iç saha maçında ortalama 0,8 gol atarken, sezonun ilk 10 maçında 2,5 gol ortalaması yakalamıştı.

Ev sahibi 4-3-3 dizilişinde, kalede Vicario, savunmada Porro, Romero, Danso, Spence, orta sahada Bissouma, Bentancur, Sarr, ileri uçta Johnson, Solanke, Odobert. Misafir Bournemouth 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Kepa, savunmada Cook, Hill, Huijsen, Kerkez, orta sahada Christie, Adams, ileri uçta Semenyo, Kluivert, Tavernier, önlerinde 9 numaralı golcüleri Evanilson. Henüz ilk dakikada mutlak fırsatı harcıyor kırmızı-siyah Bournemouth, Tottenham savunmasının çıkarken kaptırdığı topta Evanilson’un yerden vuruşunu uzanarak kornere çeliyor Vicario. 4’te Bournemouth’ta sarı kartı gören Tavernier. Akabinde net fırsattan yararlanamıyor misafir takım, Christie’nin pasında Kluivert karşı karşıya kaldığı pozisyonda Vicario’yu geçemiyor. İlk 15 dakikada topa yüzde 36 oranında sahip olmasına rağmen net fırsatlardan yararlanamıyor Bournemouth, Tottenham savunması tedirgin. 18’de Semenyo ile kullandığı duran topun devamında Evanilson’un yerden vuruşu Vicario’da kalıyor, ilk 20 dakikada İtalyan kaleci takımını oyunda tutuyor. 30’da Tottenham orta sahasında sarı kartı gören Bentancur, ev sahibi ofansif oyunda etkili ancak savunma zaafları aşikâr. 42’de hak ettiği golü buluyor Bournemouth, Kerkez savunmanın solunda kapıp 60 metre sürdüğü topta Tottenham ceza sahasına inip arka direğe kesiyor, Tavernier yerden vuruşla bitiriyor. Pozisyonda Tottenham savunmasının sağı koridor, adam paylaşımı yetersiz. 45’te Tottenham orta sahasında sarı kartı gören Bissouma. Bournemouth’un topa yüzde 35 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi sekiz kez yoklarken net fırsatları gole çeviremediği bir dakika uzatılan devre tek gollü üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında Tottenham’da iki değişiklik: Bergvall orta sahada Bissouma’nın yerini alırken, forvette Johnson yerini Son’a bırakıyor. İlk bölümde baskılı ev sahibi, 48’de Odobert’in vuruşu rakip savunmadan dönüyor. 52’de gol için yüklendikleri pozisyonda kalelerinde topu görüyorlar, Tottenham savunmasının geride az adamla yakalandığı pozisyonda Kluivert topu ağlara gönderen oyuncu ancak VAR incelemesi sonucu gol geçersiz, pozisyon ofsayt. Akabinde Son’un sol çaprazdan uzak köşeye vuruşuyla beraberlik golüne yaklaşıyorlar, 32 yaşındaki Güney Koreli eski çabukluğunu, adam geçme becerisini aratıyor. 60’ta soldan kullandığı kornerden sonuç alamıyor Bournemouth, takımın göze batanı 21 yaşındaki sol hücum beki Milos Kerkez. 61’de Tottenham’da iki değişiklik, Maddison ve uzun sakatlıktan dönen Van de Ven, Bentancur ve Romero’nun yerlerini alıyor. 65’te fark ikiye çıkıyor, Kluivert’in enfes pasında topu ağlara gönderen oyuncu Evanilson. 68’de skoru 1-2’ye getiriyor Tottenham, Sarr’ın sağ çaprazdan orta-şut karışımı vuruşu uzak köşeden ağlara gidiyor. 69’da Bournemouth’ta sarı kartı gören Semenyo. 71’de misafir takımda iki değişiklik: Christie ve Evanilson yerlerini Scott ve Ouattara’ya bırakıyor. 74’te üçüncü gole yaklaşıyorlar, Tavernier’in ortasında Huijsen’in kafa vuruşu az farkla dışarda. 81’de Bournemouth’da Tavernier’in yerine Brooks sahada. Son bölümde beraberlik golü için yükleniyor Tottenham, ancak oyunu geriden kurmakta ısrar edince rakibin baskısı karşısında top kayıpları kaçınılmaz oluyor. 83’te Tottenham atağında kaleci Kepa’nın müdahalesiyle yerde kalıyor Son, verilen penaltıyı gole çeviren 7 numara skoru 2-2’ye getiriyor. 87’de Totenham’da sarı kartı gören Maddison. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca altı dakika uzatılan maçta 61.178 taraftarın şahitliğinde 2-2’lik skorla takımlar puanları paylaşıyor. Maçta üç puanı kaçıran iki farkla öne geçip, sayısız fırsatı gole çeviremeyen Bournemouth bu skorla 8. sırada gelecek sezon Avrupa Kupaları’na katılma iddiasını sürdürüyor. Tottenham’a gelince, hocaları Ange Postecoglou her fırsatta açık oyun sistemini değiştirmeyeceğini dile getiriyor. Oysa futbol dediğin oyunda rakibe göre gereken taktiksel değişiklikleri yapmak, adapte olabilmek şart, ‘ben değişmem’ dersen teknik direktör değişikliği kaçınılmaz olur.