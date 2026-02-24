Premier Lig Seyir Defteri: Bournemouth beraberliğe ayarlı...

Premier Lig’de ligin dibi cadı kazanı, bitime 12 maç kala 13. sıradaki Crystal Palace ile küme düşme potasındaki West Ham arasında puan farkı sekiz. Verilere göre, ligin 1992'deki kuruluşundan bu yana geçen 33 sezonda, 23 veya daha fazla maçın ardından altı puanlık farkı kapatarak kümede kalmayı başaran sadece dokuz takım oldu.

Haliyle 18. sıradaki West Ham düşmeye yakın takımlardan, yeni seneye 10 maçta sadece bir galibiyetle giren bordo mavililer Ocak ortasında Federasyon Kupası 3. turunda QPR'a karşı aldığı moral verici galibiyetten bu yana yükselişte. O maçtan sonra Tottenham Hotspur ve Sunderland'e karşı üst üste aldıkları galibiyetler, evlerinde Manchester United karşısında son dakikada bıraktıkları iki puana rağmen 17. sıradaki Nottingham Forest ile aralarındaki puan farkını üç puana indirdi. Ocak başında evlerinde Nottingham Forest karşısında bıraktıkları üç puan sezon sonunda belirleyici olacaktır sanırım, malum futbolun altın kuralı direkt rakibine yenilmeyeceksin.

Serin ama yağmursuz Londra gününde Premier Lig’de West Ham evinde gelecek sezon Avrupa Kupaları’na katılma hedefindeki Bournemouth karşısında. West Ham, Ocak 2019'da deplasmanda aldığı 2-0'lık yenilgiden bu yana Bournemouth ile oynadığı son dokuz lig maçında yenilgisiz (3 galibiyet, 6 beraberlik), haliyle maçın favorisi. Doğu Londra takımı son beş lig maçından 10 puan çıkardı (3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet). Ancak bu sezon öne geçtikleri maçlarda en çok puan kaybeden takım olmaları (20) hocaları Nuno Espirito Santo adına düşündürücü. Bournemouth ise önde olduğu maçlarda 18 puan bıraktı. Takımın parlayanı 19 yaşındaki Rayan, Bournemouth formasıyla üç maçta üç gole direk katkı yaptı, (2 gol, 1 asist).

Ev sahibi West Ham 4-2-3-1 dizilişinde; kalede Hermansen, savunmada Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf, orta sahada Fernandes, Magassa, ileri uçta Bowen, Soucek, Summerville, önlerinde gol umutları Castellanos. Misafir Bournemouth aynı dizilişte; kalede Petrovic, savunmada Jimenez, Hill, Senesi, Truffert, orta sahada Scott, Adams, ileri uçta Rayan, Kroupi, Adli, önlerinde 9 numaralı golcüleri Evanilson. Henüz 30. saniyede gole yaklaşıyor bordo mavili West Ham, sağdan Bowen ile kullandıkları kornerde Disasi yakın mesafeden kaleyi bulamıyor, takımı adına net gol pozisyonu. İlk bölümde sağ kanadı kullanarak rakip kalede pozisyon üretme düşüncesinde ev sahibi, 4. dakikada Castellanos’un sağdan enfes ortasında Summerville’in dokunuşu kaleci Petrovic’de kalıyor, Bournemouth savunmasının solunda Truffert rakibin kanattaki iki çabuk oyuncusu karşısında bocalıyor. 10. dakikadan sonra oyunda dengeyi sağlıyor Bournemouth, sol kanatta Rayan çabukluğu, etkili paslarıyla gole yakın oyuncuları.

İlk 15 dakikada topa yüzde 40 oranında sahip West Ham rakip ceza sahasında topla dört kez kaleyi buluşurken kaleyi dört kez yokluyor. 25’te sağdan kullandığı duran topta Senesi’nin kafa vuruşundan sonuç alamıyor Bournemouth, topa daha çok sahip olmalarına rağmen 3. bölgede pozisyon üretemiyorlar. 26’da sağdan kullandığı ilk kornerinde rakip savunmayı geçemiyor misafir takım, bu sezon 13 deplasman maçının sadece üçünde galibiyet alırken ilk 30 dakikada gol yollarında etkisizler. 33’te West Ham’da sarı kartı gören orta sahada Soucek, Scott’a kayarak müdahalesi sert ve gereksiz. Maçta temponun yükselmediği, iki takımın da savunma güvenliğini ön planda tuttuğu, 3. bölgede pozisyon üretemediği devrenin 42. dakikasında Bournemout atağında Scott’un vuruşu West Ham kalesinde Hermansen’de kalıyor. Devrenin bitimine yakın Bournemouth’ta sarı kartı gören Senesi. West Ham’ın topa yüzde 40 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi dokuz kez yokladığı bir dakika uzatılan devre golsüz kapanıyor. Sol kanatta 7 numaralı Crysencio Summerville, önünde boş alan bulduğunda gol yakın oyuncuları.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolara sahada. 48’de sağdan kullandığı kornerde pozisyon üretemiyor West Ham, pozisyonda Mavropanos’un sakatlığı nedeniyle bir süre duruyor oyun, sonrasında sahaya dönüyor 15 numara. Devrenin ilk bölümünde iki takım da geniş alanları iyi kullanamayınca pozisyon üretmekte zorlanıyor. West Ham’ın sezon başından beri görünen eksikliği topu öne taşıyacak, rakip savunmanın arasına veya arkasına pas atacak yaratıcı oyuncusunun olmayışı. 60’dan sonra hareketleniyor ev sahibi, 61’de rakip savunmanın çıkarken kaptırdığı topta Fernandes isabetsiz vuruyor, maçın muhtemel kırılma anlarından. Akabinde gole yaklaşıyor Bournemouth, Rayan’ın topu sol kanattan rakip ceza sahasına kadar taşıyıp vuruşunda direkler gole izin vermiyor, 19 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu sezonun parlayanlarından. 65’te Bournemouth’da Adli ve Adams yerlerini Brooks ve Christie’ye bırakıyor. Değişiklikler hareketlendiriyor takımı, Brooks solda çabukluğuyla West Ham savunmasına zor anlar yaşatıyor. 71’de West Ham’da o dakikaya kadar etkisiz Soucek yerini Wilson’a bırakıyor. Üç dakika sonra Bournemouth atağında rakip savunmanın eksik yakalandığı pozisyonda Rayan’ın gollük vuruşunu yatarak önlüyor savunmada Diouf, son bölümde iki takım da gol için yükleniyor. 80’de Bournemouth forvet hattında o dakikaya kadar aradığı pasları alamayan Evanilson yerini Tavernier’e bırakıyor. Oyuna girdikten hemen sonra soldan çizgiye inip ceza sahasına kesiyor 16 numara ama takım arkadaşları topa dokunup gol vuruşunu yapamıyor. 84’te West Ham’da Magassa yerini Kante’ye bırakıyor. Dört dakika sonra Bournemouth’da Kroupi’nin yerini Enes Ünal alıyor. Altı dakika uzatılan maçta gol sesi çıkmayınca takımlar birer puanla sahada ayrılıyor. İki takım ligde arka arkaya altıncı kez berabere kaldılar, West Ham, bir maçta daha evinde kritik puanlar kaybetti. Yazının başında ligin dibi cadı kazanı demiştik, bu maçın sonunda son altı lig maçının beşinde yenilgisiz ve bir maçı eksik Nottingham Forest, West Ham'ın iki puan önünde. Önünde zor maçları olan West Ham evinde kaybettiği puanları arayacaktır sanırım.