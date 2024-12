Premier Lig Seyir Defteri: Brentford FC; dışarda bereketsiz

Daha önce de yazmıştım, 1993’te 76 yaşında aramızdan ayrılmış İngiliz edebiyatçı Anthony Burgess eskide kalmış futbol zamanlarını şöyle özetler: “Five days shalt thou labour, as the Bible says. The seventh day is the Lord thy God's. The sixth day is for football.” (Beş gün çalışacaksın İncil’in buyurduğu gibi, yedinci gün Tanrı’nın günüdür, altıncı gün futbolun.)

Ada futboluyla haşır neşir olmaya başladığım 80’li yılların futbolun özeti, haftanın tüm maçları cumartesi öğleden sonra üçte başlar, saat beşi bulmadan futbol şöleni sona ererdi. Futbol sevdalıları için cumartesi haftanın yegâne ayin günüydü. O gün farklı mabetlerde haftalık ritüeller gerçekleşir ve sabırla bir sonraki hafta beklenirdi…

Sonra, endüstriyel futbolun hayatımıza girmesiyle cumartesi alışkanlığı değişti. Yayıncı kuruluşun planladığı futbol haftanın her günü televizyon ekranlarından evlerimize girmeye başladı. İlk zamanlar haftada iki, üç kez yayınlanan maçlar sonraları haftanın neredeyse her gününe dönüşecek, futbolseverle futbol arasındaki ilişki asla bitmeyecek alışkanlığa dönüşmüş bir evlilik tadında yaşanmaya başlanacaktı.

Premier Lig’de Aralık ortasında Pazar akşamı mesaisi, yayıncı kuruluşun saadeti Manchester derbisi sonrasında, geç saatlerde başlayan maçta zirve takipçisi Chelsea evinde Brentford karşısında. Premier Lig tarihinde Chelsea rakibi karşısında ilk maçı kazandı ancak o zamandan beri onlara karşı oynadığı son beş karşılaşmada galibiyet alamadı (2B, 3M), üç mağlubiyetin tamamı Stamford Bridge’den geldi. Son altı maçından yenilgisiz 14 puan çıkaran mavi beyazlılar maçın açık ara favorisi, Liverpool’un evinde Fulham karşısında iki puan bıraktığı haftada hedef zirveye biraz daha yaklaşmak. Yaz başında takımı emanet ettikleri 44 yaşındaki İtalyan teknik direktör Enzo Maresca ile yükselişe geçerken ligde son dört maçını kazanıp, son üç maçında en az üç gol kaydettiler. Köklü tarihlerinde yalnızca bir kez üst üste dört lig maçında 3’ten fazla gol atmışlar; benim yetişemediğim zamanlarda, Kasım/Aralık 1954’te Ted Drake yönetiminde bunu gerçekleştirip o sezon şampiyonluğu kazanmışlar. Bu sezon 35 golle ligin en çok gol atan takımı Chelsea, ancak gollerin çoğu deplasmanda (23), mabetleri Stamford Bridge’de kaydettikleri gol sayısından (12) neredeyse iki kat daha fazla. Brentford deplasmanlarda kayıp takımlardan, iç saha maçlarında 26 gol kaydederken, deplasmanlarda sadece Southampton (4) Brentford’dan daha az gol buldu (5). Batı Londra temsilcisi ligde 31 gol atarken kalesinde 28 gol gördü. Chelsea karşısında iki gol yemeleri halinde, 2020-21’de Leeds United’ın ardından, sezonun ilk 16 maçında hem attığı hem de yediği 30 gole ulaşan ikinci takım olacaklar.

Ev sahibi Chelsea 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Sanchez, savunmada Gusto, Adarabioyo, Colwill, Cucurella, orta sahada Fernandez, Caicedo, ileri uçta Madueke, Palmer, Sancho, önlerinde golcüleri Jackson. Misafir Brentford 3-5-2 dizilişinde, kalede Flekken, savunmada Collins, Pinnock, Van den Berg, orta sahada Roerslev, Yarmoliuk, Norgaard, Damsgaard, Lewis-Potter, önlerinde Mbeumo, Wissa ikilisi. Beklendiği gibi maça baskılı başlıyor Chelsea, 3. dakikada Gusto’nun sağdan ortasında Jackson’un müsait pozisyonda kafa vuruşunda kaleyi bulamıyor, takımı adına net gol fırsatı. Rakibi kalesine yakın karşılayan Brentford beşerli iki set halinde savunmada. 10’da Jackson’un soldan dar açıdan vuruşunda Brentford kalesinde Flekken gole izin vermiyor, akabinde Colwill’in pasında Madueke yokluyor rakip kaleyi, ilk 15 dakikada topla yüzde 74 oranında sahip olan Chelsea, Brentford kalesini ablukaya alıyor. 19’da soldan kullandığı ilk kornerinde pozisyon üretemiyor Brentford, sahasından çıkmakta zorlanıyor misafir takım. 27'de soldan kullandığı üçüncü kornerinden sonuç alamıyor Chelsea, ilk 30 dakikanın sonunda rakip kaleyi dokuz kez yoklarken Brentford’un isabetli vuruşu bulunmuyor. Chelsea’nin tehlikeli kanat ortalarında Brentford savunmasının merkezinde iki uzun Pinnock ve Collins geçit vermiyor, 39’da Chelsea atağında Madueke karşı karşıya kaldığı pozisyonda Flekken’i geçemiyor. 31 yaşındaki 1.95’lik Hollandalı kaleci 2023 Mayıs’ından beri kırmızı beyazlıların kalesinde. 43’te baskının sonucunu alıyor Chelsea, sağdan Gusto’nun arka direğe kestiği topta Cucurella demarke pozisyonda kafayla topu ağlara gönderen oyuncu, Stamford Bridge yıkılıyor.

Chelsea’nin topa yüzde 69 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi 13 kez yokladığı devre tek gollü üstünlüğüyle tamamlanıyor.

İkinci devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 48’de Mbeumo ile soldan kullandığı duran topta pozisyon üretemiyor Brentford, gol umutları Wissa kalabalık rakip savunma arasında kayıplarda. İlk bölümde ilk devrede olduğu gibi baskılı Chelsea, ancak final paslarında aceleciler. 60’ta Palmer’ın başlattığı atakta Sancho’nun al-at pasında altı pasta isabetsiz vuruyor Jacskon, kenarı hocası Maresca inanamıyor kaçan gole. 62’de Brentford orta sahasında Damsgaard yerini Janelt’e bırakıyor. 66’da Chelsea atağında Madueke’nin vuruşu Flekken’de kalıyor, tüm baskısına rağmen aradığı ikinci golü bulamıyor ev sahibi.

70’ten sonra rakip kaleye kalabalık çıkmaya başlıyor Brentford, 73’de soldan kullandıkları duran topun devamında Norgaard’ın gollük vuruşunu kornere çeliyor Chelsea kalesinde Sanchez, o dakikaya kadar rakip kaleyi bulan tek vuruşları. Son 15’te üç değişiklik yapıyor misafir takım, Roerslev, Wissa ve Yarmoliuk yerlerini Ajer, Schade ve Carvalho’ya bırakıyor. O değişiklikler hareketlendiriyor takımı, 76’da Ajer’in sağdan ortasında Carvalho direkleri geçemiyor, Chelsea adına şans anı. Beraberlik golü için yüklendiği dakikalarda kalesinde ikinci golü görüyor Brentford, 80’de Fernnadez’in savunma arkasına enfes pasında sağ köşeden yerden vuruşla topu ağlara gönderen Jackson, sezonda sekizinci golü. Maç bu skorla bitecek derken 90’da Brentford atağında Schade’nin enfes asistinde yerden vuruşla topu ağlara gönderen Mbeumo farkı bire indiriyor, sezonda 10. golü. 7 dakika uzatılan maçta aradığı golü bulamayınca 39.571 taraftarın şahitliğinde sahadan 2-1 yenik ayrılıyor Brentford, deplasman sıkıntısı devam ediyor. Bu skorla Chelsea maç fazlasıyla lider Liverpool ile arasındaki puan farkını ikiye indirirken zirve karışıyor.