Premier Lig Seyir Defteri: Brighton, Craven Cottage’de uzatmada kayıp

Geçenlerde BBC’de Premier Lig’de bu sezon golsüz biten maçlara dair ve lig sıkıcı mı olmaya başladı sorusunu tartışmaya açan enfes bir makale yayınlandı, meraklısına (Return of the 0-0 - is the Premier League getting boring?). 2025-26 sezonunda Premier Lig’de Ocak ortasına kadar oynanan maçlarda 17 maç golsüz tamamlandı.

0-0'lık sonuçla biten maçların sayısı önceki iki sezona göre artmış olsa da en son 2022-23 sezonunda bu aşamada daha fazla (18) golsüz beraberlik yaşanmıştı. Ve bu eğilim önümüzdeki dört ay boyunca, sezon sonuna kadar devam etse bile, nihai sayının Blackburn Rovers'ın ligi kazandığı 1994-95 sezonundaki 51 golsüz beraberlik zirvesine yaklaşması pek olası görünmüyor. Yaşı yetenler hatırlar, 40'tan fazla maçın 0-0 berabere bittiği altı sezondan dördü 1990'lı sezonlarda yaşandı. Ancak bu sezonlardan ikisinde (1993-94 ve 1994-95) Premier Lig’de 22 takım mücadele ediyordu ve bir sezonda şu anki 380 maç yerine 462 maç oynanıyordu. BBC Radio 5 Live'ın ‘Monday Night Club’ programında konu hakkında düşüncelerini dile getiren, ligde İki kez şampiyonluk yaşamış Joe Hart, takımların maçlara daha pragmatik yaklaştığını, küme düşmenin finansal sonuçlarının birçok kulüp için mağlubiyet riskini almayı "çok tehlikeli" hale getirdiğini vurguluyordu.

Baharı çağıran güneşli bir Ocak gününde ligde gollü, golsüz en fazla beraberlik yaşayan (9) takımlardan Brighton zorlu Fulham deplasmanında. Ev sahibinin altı maçlık yenilmezlik serisi son maçta Leeds deplasmanında aldıkları 1-0’lık yenilgiyle sona erdi. Maça gelince, Fulham, ligde Brighton'a karşı evinde son beş maçı yenilgisiz kapattı (4 galibiyet, 1 beraberlik), öncesinde rakibe karşı üst üste üç maç kaybetmişti. Brighton, Londra deplasmanlarında sıkıntılı, başkent takımlarına karşı ligde son 18 deplasman maçının sadece ikisini kazandılar (7 beraberlik, 9 mağlubiyet). Bu sezon ligde ortalama ilk 11'i en genç beşinci takım olmasına rağmen (25 yıl 242 gün), Burnley’den sonra 34 yaş ve üzeri oyunculara en çok forma şansı veren takım olmaları kayda değer. Takımın en yaşlısı 40 yaşındaki orta saha James Milner, en genci 18 yaşındaki santrafor Charalampos Kostoulas. Takımın göze batanı, savunmanın merkezindeki Hollandalı Jan Paul van Hecke (3 gol, 2 asist) bu sezon ligde en çok gole katkıda bulunan stoper. Ev sahibi Fulham 4-2-3-1 dizilişinde; kalede Leno, savunmada Castagne, Andersen, Cuenca, Robinson, orta sahada Iwobi, Berge, ileri uçta Wilson, Smith Rowe, Kevin, önlerinde golcüleri Jimenez. Misafir Brighton aynı dizilişte; kalede Verbruggen, savunmada Kadioglu, Van Hecke, Dunk, Boscagli, orta sahada Baleba, Gros, ileri uçta Gomez, Ayari, Mitoma, önlerinde golcüleri Welbeck. İlk bölümde oyunu geriden kısa paslarla kuruyor sarı formalı Brighton, kale arkasında iki bine yakın taraftarı yerlerini almış. 5. dakikada Fulham atağında Kevin yokluyor rakip kaleyi, 2. bölgede topu kaptığı anlarda solda Robinson ve Kevin etkili oyuncuları. 7’de soldan kullandığı maçın ilk kornerinde rakip savunmayı geçemiyor Brighton, stoperleri Van Hecke duran topların üretken oyuncusu. Fulham’ın topa yüzde 62 oranında sahip olduğu, orta saha mücadelesi halinde geçen ilk 15 dakikada iki takımın rakip kaleyi bulan vuruşu bulunmuyor. 19’da Fulham atağında rakip savunma arkasına sarkan Kevin’den önce topa müdahale eden Van Hecke tehlikeyi önlüyor, Brighton savunmasının sağındaki Ferdi Kadıoğlu Kevin’e yakın oynayan oyuncu. 24’te net fırsatı kaçırıyor ev sahibi, sağda Wilson’un başlattığı atakta Jimenez yakın mesafeden kaleci Verbruggen’i geçemiyor. 28’de öne geçiyor misafir takım, Boscagli’nin pasında sol çaprazdan Ayari yakın köşeye sert vuruyor, pozisyonda Fulham kalesinde Leno kapattığı köşede topa müdahalesine rağmen golü önleyemiyor. Brighton’un 22 yaşındaki İsveçli kanat oyuncusu takımın göze batanlarından. Golden sonra ataklarını sıklaştırıyor Brighton, 30’da Dunk’un pasında Mitoma’nın vuruşuyla 2. gole yaklaşıyorlar, sağda Gomez çabukluğuyla etkili. Devrenin son bölümünde Gros ve Baleba’nın vuruşlarıyla yokluyorlar rakip kaleyi, Brighton’un topa yüzde 53 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi beş kez yokladığı, takım halinde rakipten iki km’ye yakın fazla koştuğu (49.17) bir dakika uzatılan devre tek gollü üstünlüğüyle kapanıyor.

İkinci devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. İlk bölümde tempoyu yükselten Fulham 3. bölgeye kalabalık çıkarken 47’de Wilson’un yerden vuruşu kaleci Verbruggen’de kalıyor. 51’de soldan kullandığı kornerde savunmadan gelen Dunk’un kafa vuruşuyla gole yaklaşıyor Brighton, o dakikaya kadar rakip ceza sahasında topla 16 kez buluşurken gole daha yakın takım. 56’da net fırsatı kaçırıyorlar, sağdan ceza sahasına ortalanan topta Mitoma’nın kafa pasına yakın mesafeden dokunamıyor Welbeck, Fulham savunmada açıklar veriyor. 59’da Fulham’da Robinson ve Kevin yerlerini Sessegnon ve Chukweze’ye bırakıyor. Değişiklikler hareketlendiriyor takımı, ancak 3. bölgede final paslarında etkisizler. 66’da Fulham orta sahasında sarı kartı gören Berge. 69’da Smith-Rowe yerini Cairney’e bırakıyor. 72’de beraberliği yakalıyor Fulham, savunmada Andersen’ın uzun pasında Chukwueze sol çaprazdan uzak köşeye enfes bırakıyor. Üç dakika sonra Brighton atağında Mitoma’nın pasında Welbeck topu Leno’nun yanından ağlara gönderen oyuncu, ancak VAR incelemesinden ofsayt kararı çıkıyor gol geçersiz, karar tartışmaya açık. Son bölümde iki takım da gol için yükleniyor, 79’da Brighton atağında soldan ortalanan topta Welbeck’in kafa vuruşunu kornere çeliyor Leno, maçın muhtemel kırılma anlarından. 81’de Brighton’da Baleba ve Gomez yerlerini Milner ve Minteh’e bırakıyor. Sonrasında oyunu rakip sahaya yıkıyorlar, 88’de Gros’un yerini Rutter alırken Fulham’da Iwobi’nin yerine King sahada. Dört dakika uzatılan maçın skorunu ikinci uzatma dakikasında Fulham’ın bu sezon parlayan oyuncusu Wilson tayin ediyor. Serbest vuruştan sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu sol üst köşeye gönderirken Craven Cottage tribünleri yıkılıyor. Fulham uzatmada bulduğu golle 27.239 taraftarın şahitliğinde 2-1 kazanırken sıralamada Chelsea’nin arkasından 7. sıraya yükseliyor. Brighton’a gelince, 70. dakikaya kadar üstün oynayan takım yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince sahadan yenik ayrıldı. Uzatmada Kostoulas’ın tehlikeli bölgede King’e yaptığı faul skoru belirlerken hocaları Fabian Hürzeler maç sonu basın toplantısında mağlubiyeti hak etmediklerini, oyunun büyük bölümünde daha üstün taraf olduklarını dile getiriyordu.