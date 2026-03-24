Premier Lig Seyir Defteri: Burnley FC, yükselmenin sevinci düşmenin hüznü

2024-25 sezonunu Championship’te Leeds United’ın arkasından 100 puanla 2. sırada tamamladı Burnley, Manchester’ın 30 kilometre kuzeyindeki 73 bin nüfuslu kasabanın bordo mavisi. Ada futbolunun hakiki asansör takımlarından, futbol aleminde ‘yo-yo’ olarak nam salmışlar. 1888 senesinde profesyonel liglere giriş yaptıkları zamanlardan sonra 12 sezon üst lige yükselmenin sevincini, 13 sezon da düşmenin acısını yaşadılar.

2010-16 arasında üç kez küme düşüp üç kez döndüler elitler ligine. 2016-22’de arası lige renk kattılar, 2023’te Championship’i şampiyon bitirip, 2023-24 sezonunda Premier Lig’de mücadele ettiler, ancak 2024 Mayıs’ında bir kez daha Championship’e düştüler. Bu yazının yazıldığı saatlerde, Premier Lig’de bitime sekiz maç kala 30 maçta aldıkları dört galibiyetle 20 puanda, 19. sıradalar. Bu sezon 21.991 kapasiteli mabetleri Turf Moor’da 21.011 taraftar ortalaması yakaladılar. 29 kişilik kadrosu 252,6 milyon Euro değeriyle ligin en mütevazı kadrosu, 21 oyuncusu İngiltere dışında dünyaya gelmiş, 12 futbolcusu ülkelerinin milli takımlarında forma giyiyor.

Baharın kapıda olduğunu hatırlatan bir Londra gününde Burnley, Fulham deplasmanında. Aralık ayındaki 3-2'lik galibiyetin ardından Fulham, 1950-51 sezonundan bu yana ilk kez Burnley karşısında ligdeki iki maçı da kazanma hedefinde. Ev sahibi mart ayında düşüşte, ligde evinde son maçında West Ham'a 1-0 mağlup olurken, deplasmanda Nottingham Forest ile 0-0 berabere kaldı. En son üç maçtır gol atamama serisini Aralık 2023'te yaşamışlardı; bu seride Burnley'e evlerinde 2-0 yenildiklerini hatırlatalım. Burnley’e gelince, son 21 lig maçından sadece birini kazanırken 13 mağlubiyet aldılar. Bu süreçte hanelerine yazdırdıkları 10 puanın dördü Londra takımlarına karşı deplasmanda geldi. Takımın bariz sıkıntısı savunmada, ligde son 41 deplasman maçında sadece bir kez kalesini gole kapatabildi ve Aralık 2023'te Fulham'ı 2-0 yendiğinden beri oynadığı son 25 maçın her birinde kalesinde gol gördü.

Ev sahibi Fulham 4-2-3-1 dizilişinde; kalede Leno, savunmada Castagne, Andersen, Bassey, Robinson, orta sahada Iwobi, Berge, ileri uçta Wilson, King, Bobb, önlerinde gol umutları Muniz. Misafir Burney aynı dizilişte; kalede Dubravka, savunmada Walker, Esteve, Humphreys, Hartman, orta sahada Ward-Prowse, Laurent, ileri uçta Foster, Mejbri, Anthony, önlerinde Flemming. Maça iştahlı başlıyor bordo formalı Burnley, 3. dakikada sağdan Ward-Prowse ile kullandıkları kornerde pozisyon bulamıyorlar. Beyaz formalı Fulham açılış dakikalarında geriden kısa paslarla oyun kurarken solda Robinson ile pozisyon üretme düşüncesinde. 7’de gole yaklaşıyor misafir takım, Anthony’nin soldan rakip ceza sahasına taşıdığı topta Flemming’in vuruşu savunmada Bassey’den dönüyor. İlk bölümde sahayı daha iyi parsellerken geniş alanlarda, solda Anthony, sağda Foster ile rakip savunmayı zorluyorlar. İlk 15 dakikada topa yüzde 56 oranında sahip Burnley rakip kaleyi iki kez yoklarken Fulham’ın pasif oyunu karşısında ev sahibi tribünler tedirgin. 18’de Burnley forvet hattında sakatlanan Mejbri’nin yerini Ugochukwu alıyor. Akabinde Fulham atağında Castagne’nin pasında Wilson sağ çaprazdan yokluyor rakip kaleyi, takımın üretken oyuncusunun yaz transferinde taliplileri sıraya girecektir muhtemel. 21’de Burnley atağında Hartman’ın soldan ortasında Flemming’in yakın mesafeden kafa vuruşu Fulham kalesinde Leno’da kalıyor, o dakikaya kadar maçın en net pozisyonu. İlk 30 dakikada Wilson ile rakip kaleyi üç kez yoklayan Fulham dakikalar ilerledikçe orta sahada Iwobi’nin etkili oyunuyla oyuna ağırlığını koyuyor. 37’de sağdan kullandıkları kornerde rakip savunmayı geçemiyorlar, o dakikaya kadar rakip ceza sahasında topla 10 kez buluşurken kaleyi sadece bir kez buluyorlar. İki takımın topa eşit derecede sahip olduğu, rakip kaleyi bir kez bulduğu, futbol kalitesinin beklentiyi karşılayamadığı üç dakika uzatılan devre golsüz kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. Devreye baskılı başlıyor Fulham, 48’de kullandıkları kornerde sağdan Wilson’un ortası kaleci Dubravka’da kalıyor. Bu maç öncesinde son üç maçta gol sevinci yaşamayan takım gol yollarında etkisiz. 53’te gole yaklaşıyorlar, King’in rakip ceza sahasına taşıyıp Dubravka’dan dönen vuruşunda Muniz yakın mesafeden isabetsiz vuruyor, maçın kırılma anlarından. 55’te Walker’a sert müdahalesi sonucu sarı kartı gören Fulham savunmasında Robinson. Dört dakika sonra Fulham atağında bir kez daha kaçırıyor Muniz, Castagne’nin sağdan ortasında demarke pozisyonda kafa vuruşu isabetsiz. Fulham’dan gol beklenirken 60’ta öne geçiyor Burnley, Foster’ın sağdan ortasında Flemming ceza sahasında sert bir vuruşla topu ağlara gönderen oyuncu, pozisyonda Fulham savunması derin uykuda. Akabinde Fulham’da Robinson ve Bobb yerlerini Sessegnon ve Chukwueze’ye bırakıyor. 64’te Burnley’de sarı kartı gören Ward-Prowse. 67’de beraberliği yakalıyor ev sahibi, Berge’in ortasında Dubravka’nın elinden kaçırdığı topu dönerek sağ köşeden ağlara gönderen King, 19 yaşındaki 24 numaranın sezonda ilk golü. O gole kadar Fulham’ın 392 dakika gol sevinci yaşamadığını hatırlatalım. Altı dakika sonra öne geçiyorlar, King’in enfes pasında Wilson sağ çaprazdan merkez hareketlenip sert vuruşla topu ağlara gönderen oyuncu, ev sahibi tribünlerden sekiz numaranın adına söylenen tezahürat yükseliyor, sezonda 10. golü. Pozisyonda rakibe tehlikeli bölgede basmayan Burnley savunmada hatalı. Bir dakika sonra beraberliğe yaklaşıyor Burnley, sağdan ortalanan topta Laurent yakın mesafeden isabetsiz vuruyor. Maçın net kırılma anı. 82’de Fulham’da Muniz yerini Jimenez’e bırakırken King’in yerini Smith-Rowe alıyor. 87’de Fulham’da Wilson alkışlar arasında yerini Reed’e bırakıyor. Son dakikalarda beraberlik golü için yükleniyor Burnley, altı dakika uzatılan maçın üçüncü uzatma dakikasında Fulham kontrasında Chukwueze’nin savunma arkasına enfes pasında Jimenez ceza sahasında Laurent’ın müdahalesiyle yerde kalıyor. 29 numara kırmızı kart görürken Jimenez penaltıdan skoru tayin ediyor. Fulham, Burnley karşısında 3-1 kazanırken 8. sırada gelecek sezon Avrupa Kupaları’na katılma iddiasını sürdürüyor. Burnley’e gelince, matematiksel olarak düşmemiş olsalar da bitime yedi maç kala 19. sırada makus kaderlerini bekliyorlar. Ada futbolunun hakiki asansör takımın hikayesi hiç değişmiyor, onlar adına sezonlar yükselmenin sevinci düşmenin hüznü. Maçın adamı: Fulham’ın bu sezon parlayanı Harry Wilson.