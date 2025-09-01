Premier Lig Seyir Defteri: Chelsea; Batı Londra derbisinde tartışmalı üç puan

Bir yaz daha geçiyor ömürden, Eylül’de geldi işte. ‘Yaz biter, eskir geceler, serin, hüzünlü, yeni mevsime hazırlık: ömrün teyel yerleri, bir yanı telaş, bir yanı ürperten yaz sonu ikindileri’ der şair yazın bittiğini anlatan enfes dizelerinde. Önümüz sonbahar, yaz güneşi yerini yağmurlara bırakacak, yazdan kalan anılar kalacak geriye.

Premier Lig’de transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala batı Londra’nın zenginler kulübü Chelsea genç futbolcuları Carney Chukwuemeka ve Aaron Anselmino'nun Borussia Dortmund'a transferine onay verdi. Bu anlaşmayla Chelsea'nin bu yaz oyuncu satışlarından elde ettiği gelir, lig rekoru olan 273,4 milyon sterline ulaşacak ve bu rakam yeni transferlere harcanan 277 milyon sterlini neredeyse dengeleyecek. Bilmeyenler için, UEFA’nın talimatı gereği Chelsea'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne yeni transferlerini kaydedebilmeleri için transfer döneminde pozitif transfer bakiyesi kaydetmesi gerekiyor. Bu karar, UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 26,7 milyon sterlin para cezasına çarptırılmalarının ve kadro maliyet oranının (gelirlerinin maaşlara ödenen kısmı) %80'in üzerinde olmasının ardından geldi. Yeni transferlerin Şampiyonlar Ligi’nde forma giyebilmesi için İngiltere Milli Takımı’nın 21 yaş altı takımlarında forma giyen genç oyuncuları elden çıkaran kulübün transfer döneminin bitişine kadar geçmişte takımın demirbaşları sayılan Raheem Sterling, Ben Chilwell, Axel Disasi gibi önemli oyuncuları elden çıkarması bekleniyor.

Ağustos’un son cumartesinde batı Londra derbisinde ilk iki maçtan dört puan çıkaran transfer trafiğinin baş döndürdüğü Chelsea, yaz suskunu Fulham karşısında. İki takım arasındaki maçlarda Chelsea’nin bariz üstünlüğü bulunuyor. Chelsea, ligde Fulham'a karşı oynadığı maçlarının sadece %8,3'ünü kaybetti (3/36). Bu, en az 20 karşılaşma oynayan bir takımın diğerine karşı sahip olduğu en düşük mağlubiyet oranı (Manchester United, Aston Villa'ya karşı %8,3). Ancak Fulham, geçen sezon ‘Stamford Bridge’de 2-1 kazanarak, rakibe karşı tüm kulvarlarda 21 maçlık galibiyetsiz serisine son vermişti. Tarihlerinde Chelsea deplasmanında üst üste galibiyetleri bulunmuyor.

Ev sahibi Chelsea 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Sanchez, savunmada Gusto, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella, orta sahada Caicedo, Fernandez, ileri uçta Estevao, Joao Pedro, Pedro Neto, önlerinde golcüleri Delap. Misafir Fulham aynı dizilişte, kalede Leno, savunmada Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon, orta sahada Lukic, Berge, ileri uçta Castagne, King, Iwobi, önlerinde golcüleri Muniz. İlk bölümde topa daha çok sahip Chelsea 5. dakikada Gusto’nun pasında Pedro’nun vuruşuyla rakip kaleyi yokluyor, Fulham kalesinde Leno gole izin vermiyor. Akabinde soldan kullandığı maçın ilk kornerinden sonuç alamıyor mavili takım, Fulham savunmada rakibe alan bırakmıyor. 7’de gole yaklaşıyor misafir takım, Castagne’nin rakip ceza sahasında pasında Andersen isabetsiz vuruyor. 14’te Chelsea forvetinde Delap sakatlığı sonrasında yerini George’a bırakıyor. İlk 15 dakikada Chelsea topa yüzde 59 oranında sahip olurken iki takım rakip kaleyi birer kez buluyor. 21’de maçın muhtemel kırılma anı, Fulham orta sahada Muniz ile kaptığı topta King’in ceza sahasına taşıyıp yerden vuruşuyla topu rakip ağlara gönderiyor. Uzun süren VAR incelemesi sonucu orta hakem Robert Jones, pozisyonda Muniz’in hareketini faul olarak değerlendiriyor, harekette temas minimum, karar tartışmaya açık. Kenarda Fulham’ın hocası Marco Silva ucuz kararla verilmeyen gole tepkili. BBC yorumcusu Danny Murphy’nin sayılmayan golü, "bu sezon gördüğüm en kötü karar" olarak değerlendirmesi kayda değer. Geriye düştükten sonra beraberlik için yükleniyor Fulham, 27’de Muniz’in enfes pasında o dakikaya kadar sahanın en iyisi King’in vuruşunu sol köşeden çıkartıyor Sanchez. 38’de Chelsea orta sahasında sarı kartı gören Caicedo. Devrenin son bölümünde gol için yükleniyor mavili takım, sekiz dakika uzatılan devrenin 9. dakikasında öne geçiyorlar, Fernandez’in ortasında rakip savunma arasından yükselip kafayı vuran Joao Pedro, takıma transfer döneminde 55 milyon sterlin bedelle katılan Brezilyalının hazırlık maçları dahil beş maçta 5. golü. Ev sahibi topa yüzde 54 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi yedi kez yokladığı devreyi tek golle önde kapatıyor.

2.devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 48’de beraberliğe yaklaşıyor Fulham, Lukic’in ortasında Muniz müsait pozisyonda kafa vuruşu isabetsiz. 50’de yine tartışmaya açık kararla 2. golü buluyor Chelsea, Fulham ceza sahasında ortalanan topta Sessegnon’un koluna çarpan topa uzun VAR incelemesi sonucu penaltı kararı çıkıyor, penaltıdan ikinci golü kaydeden Fernandez, pozisyon tartışmaya açık, kenarda Marco Silva hakem kararlarına öfkeli. 59’da Fulham’da Jimenez yerini Muniz’e bırakıyor. Akabinde Castagne’nın yerine Wilson sahada. İki farkı yakaladıktan sonra rahat top çeviriyor Chelsea, 65’te Estevao’nun pasında Pedro’nun vuruşuyla 3. Gole yaklaşıyorlar. 67’de Fulham’da Sessegnon ve King’in yerlerini Robinson ve Smith Rowe alıyor. İki dakika sonra Chelsea’de Estevao yerini Gittens’a bırakıyor. 73’te Fulham’da sarı kartı gören Iwobi. 84’te yerini Adama’ya bırakıyor. Altı dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca Chelsea topa yüzde 55 oranında sahip olup rakip kaleyi 13 kez yokladığı maçı 2-0 kazanırken sezona yenilgisiz başlangıcını sürdürüyor. Transfer döneminin suskunu Fulham iki tartışmalı VAR kararının ardından sahadan puansız ayrılırken üç maçta rakiplere verdiği üç penaltıyla puan kayıplarına devam ediyor. Pozisyonlara dair dair düşüncem, VAR'ın bir pozisyonu kontrol etmesi 30 saniyeden fazla sürüyorsa, pozisyon açık ve belirli değildir ve içinde insan faktörü olunca neredeyse her zaman daha büyük takım kayrılıyor. Maçın adamı Fulham’ın 18 yaşındaki ofansif oyuncusu Joshua King.