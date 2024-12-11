Premier Lig Seyir Defteri: Chelsea FC, zirvede Liverpool’u yakın takipte

İngiltere’de saatte hızı 143 kilometreye ulaşan, can kayıplarının yaşandığı, Premier Lig’de Merseyside derbisinin ertelendiği ‘Darragh’ fırtınasının ertesinde, son altı maçında 14 puan çıkaran ligin yükselen takımı, 2. sıradaki Chelsea, Pazar mesaisinde bu sezon istikrardan uzak Tottenham deplasmanında. Ev sahibinin son sezonlarda rakibi karşısında bahtı kapalı, ligde Chelsea karşısında son 11 karşılaşmanın sekizini kaybettiler, sadece bir galibiyet alabildiler. 2006-18 arasında ligde Tottenham’a karşı 13 deplasman maçında sadece iki galibiyet alan Chelsea (5B, 6M), rakibe karşı son beş maçın dördünü kazandı (1M). Tottenham’ın Avustralyalı hocası Ange Postecoglou’nun Kuzey Londra serüveni iyi başlamıştı, ligde ilk dört Londra derbisinde yenilmediler, (2G, 2B), ancak son 13 karşılaşmanın yedisini kaybettiler (4G, 2B). Ev sahibinin bariz sorunu savunmada, 2023 Kasım’ında ligde Chelsea'ye karşı 4-1'lik yenilgiyle başlayan iç sahadaki son 22 maçın sadece birinde kalelerini gole kapatabildiler. O tarihten bugüne İngiltere’nin ilk dört profesyonel liginde yer alan hiçbir takım, kalesinde gol görmeden maçı tamamlama konusunda Tottenham kadar cömert olmadı.

Yağmurun durduğu saatlerde, günün son maçında ev sahibi Tottenham 4-3-3 dizilişinde, kalede Forster, savunmada Porro, Romero, Van de Ven, Udogie, orta sahada Bissouma, Sarr, Kulusevski, ileri uçta Son, Johnson, Solanke. Misafir Chelsea 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Sanchez, savunmada Caicedo, Badiashile, Colwill, Cucurella, orta sahada Lavia, Fernandez, ileri uçta Neto, Palmer, Sancho, önlerinde golcüleri Jackson. Chelsea’nin yükseleni Nicolas Jackson, Tottenham'a karşı oynadığı iki lig maçında dört gol attı, geçen sezonki maçta hat-trick yaptı.

Maça çoşkulu başlıyor Tottenham, henüz 2. dakikada sağdan kullandıkları kornerde rakip savunmayı geçemiyorlar. Akabinde soldan kullandığı kornerde Jackson’un kafa vuruşuyla gol arıyor Chelsea, Tottenham savunmada tedirgin. 5’te öne geçiyorlar, Chelsea savunmasında Cucurella topla çıkarken kaptırıyor, Johnson’un soldan ortasına savunmadan önde dokunan Solanke topu ağlara gönderen oyuncu, ev sahibi tribünler erken gelen golle yıkılıyor. Pozisyonda Chelsea savunmasında Cucerella ve topa müdahalede geç kalan Colwill hatalı. 10’da fark ikiye çıkıyor, Kulusevski rakip ceza sahasında sağ çaprazdan yakın köşeye yerden enfes vuruyor. İki golde Chelsea savunmasının solunda Cucurella rakibe pozisyon veriyor, golden sonra saha kenarında hiddetle kramponlarını değiştirmesi maçın ilginç anlarından. 16’da sakatlıktan yeni dönen Romero yerini Dragusin’e bırakıyor. 17’de fark bire iniyor. Chelsea atağında, Sancho, sol çaprazdan merkeze hareketlenip sağ köşeye enfes vuruyor, skor 2-1’e gelirken sevinme sırası kale arkasını dolduran Chelsea taraftarlarında. 21’de Chelsea’de sarı kartı gören Badiashile. İki takımın da yüksek tempoda hücumu ön plana çıkardığı ilk 30 dakikada topa yüzde 68 oranında sahip olan Chelsea, rakibi eksik yakaladığı kontra pozisyonlarında final paslarında aceleci. 30’da Tottenham’da sarı kartı gören Sarr. 31’de Tottenham kalesinde Forster önce Palmer, sonrasında Neto’nun vuruşlarında gole izin vermiyor, maçın kırılma anlarından. İki takımın da duran toplarda savunma zaafları aşikâr, 34’te Tottenham’ın soldan kullandığı kornerde savunmadan önce kafayı vuran Sarr direkleri geçemiyor. Devrenin son bölümünde baskıyı artırıyor misafir takım, merkezde iki savunma oyuncusun arasında boşlukları iyi değerlendiren Palmer gole yakın oyuncuları. Chelsea topa yüzde 68 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi sekiz kez yokladığı temposuyla nefes kesen devreyi 2-1 geride kapatıyor.

2. devrenin başında Chelsea orta sahasında Lavia’nın yerine Gusto sahada. 49’da Chelsea atağında Sancho, Cucurella paslaşmasının devamında Sancho’nun sol çaprazdan vuruşunda gole izin vermiyor Forster, ilk bölümde beraberlik için dalga dalga geliyor misafir takım. 53’te Tottenham forvet hattında Johnson yerini Werner’a bırakıyor. 57’de arka arkaya kullandığı kornerlerde rakip savunmayı geçemiyor Chelsea, devrenin ilk 15 dakikasında misafir takımın topla oynama oranı yüzde 80. 61’de maçın kırılma anı, Bissouma’nın Tottenham ceza sahasında Caicedo’yu düşürmesi sonunda Chelsea penaltı kazanıyor, penaltıyı gole çeviren Palmer, skor 2-2’ye geliyor. Premier Lig kariyerinde kullandığı 11 penaltıyı gole çeviren 20 numara, Yaya Toure ile %100 penaltı-gol rekorunu elinde tutuyor. Bu vesileyle 2024 senesinde 37 gole doğrudan katkı sağladığını hatırlatalım (24 gol, 13 asist). 73’te öne geçiyor Chelsea, Palmer’ın solda rakip savunmayı hallaç pamuğu gibi dağıttığı, Tottenham savunmasının topu uzaklaştıramadığı pozisyonda Fernandez sol köşeye enfes vuruyor, skor 3-2’ye gelirken ev sahibi tribünler sessizliğe bürünüyor. 76’da Chelsea forvet hattında Jackson yerine Nkuku’ya sahada. Tottenham’da üç değişiklik, Bergvall, Maddison ve Gray, Van de Ven, Kulusevski ve Bissouma’nın yerlerini alıyor. 83’te ikinci penaltıyı kazanıyor Chelsea, Sarr’ın ceza sahasında Palmer’a hareketi sert ve gereksiz, Palmer’ın panenka vuruşu ağlara giderken skor 4-2’ye geliyor. Yedi dakika uzatılan maçta 90+6’da Maddison’un asistinde Son’un golüyle skoru 4-3’e getiriyor Tottenham, kalan kısa sürede başka gol olmayınca 61.184 taraftarın şahitliğinde ilk 11 dakikada 2-0 geriye düştüğü maçı 4-2 kazanan Chelsea maç fazlasıyla lider Liverpool ile arasındaki farkı dörde indiriyor. Topa yüzde 64 oranında sahip olurken rakip kaleyi 17 kez yokladılar, oyun iştahları, kanat organizasyonları ve Cole Palmer gibi ligin en iyi oyuncularından biriyle üç puanı hak ettiler, fırsat bulursanız Chelsea maçlarını kaçırmayın derim. Maçın adamı golleri, yaratıcılığı ve oyun zekasıyla Cole Palmer. Pep Guardiola’nın iş kazalarından biri sanırım, 22 yaşındaki oyuncunun Manchester City’den ayrılmasına, üstelik direkt rakiplerden birine transferine onay verirken aklından ne geçti kim bilir!