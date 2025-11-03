Premier Lig Seyir Defteri: Chelsea, Tottenham deplasman sayılmaz!

29 Ekim’de Cumhuriyet’in kuruluşunu kutladığımız zamanlarda AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor. Dinliyorum. “Şöyle sizleri 20-25 yıl geriye götürmek istiyorum. Ülkemizde bir toplu iğne üretebiliyor muyduk? Toplu iğne! Silahtan bahsetmiyorum. Hayır.” Oysa Türkiye’nin ilk toplu iğne fabrikası 1951’de kuruldu. AKP iktidarı döneminde ise ülke toplu iğne ithal ederken 2019’da toplu iğne ve cımbız ithalatına 9.3 milyon dolar ödedi. Nicedir şaşırmıyorum sözlerine, hatırlarsanız 2023 seçimi öncesinde, Karadeniz’de keşfedilen doğal gaz rezervinin 710 milyar metreküpe ulaştığını açıklıyor ve devam ediyordu: “Piyasa değeri 1 trilyon dolar.” Sonra… Sonra Türkiye, ABD ile 2045 yılına kadar 43 milyar dolarlık bir doğalgaz anlaşması imzaladı. Bu anlaşma kapsamında Botaş, ABD’li Mercuria firmasından yıllık 4 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithal edecekti. Velhasıl nicedir şaşırtmıyor uzaklardan bakarken iç acıtan ülke halleri. Geçmiş Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun diyelim ve dönelim futbola…

Kasım başında Premier Lig’de dokuz maçlık sezon geride kalırken duran toplardan atılan gollerin sayısı şaşırtıcı, takımların kornerlerden bulduğu gol sayısı 45, toplam gol sayısının (241) yüzde 18,7’si. Duran toptan atılan gollerin 67’si (penaltılar hariç) %27,8’lik bir paya sahip. Bu oran lig tarihindeki en yüksek ikinci oran ve son on yılın açık ara rakipsiz rekoru. Duran topların tartışmasız ustası, lider Arsenal dört sezon önce duran top antrenörü Nicolas Jover’ı transfer etti. 2023-24 sezonunun başından bu yana duran toplardan 37 gol buldular, duran toplardan Avrupa’nın beş büyük ligindeki diğer takımlardan en az 11 gol daha fazla gol kaydettiler. “Topçular”ı 26 golle Borussia Monchengladbach, 25 golle Inter Milan ve Bayer Leverkusen takip ediyor. Aynı sürede duran toplardan 24 gol kaydetmiş Tottenham Cumartesi 17.30’da başlayan maçta Chelsea karşısında. Tottenham rakibe karşı oynadığı son 13 lig maçının sadece birini kazanabildi (2B, 10M), Şubat 2023’teki 2-0’lık iç saha galibiyetinden bu yana üst üste dört maç kaybettiler. Chelsea, Tottenham Hotspur’ün görkemli stadında rakibe karşı altı lig maçının beşini kazandı (M1). Tottenham deplasmanında en çok galibiyet alan takım olmaları kayda değer.

Ev sahibi Tottenham 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Vicario, savunmada Porro, Danso, Van de Ven, Spence, orta sahada Palhinha, Sarr, ileri uçta Kudus, Bentancur, Bergvall, önlerinde gol umutları Muani. Misafir Chelsea aynı dizilişte, kalede Sanchez, savunmada James, Fofana, Chalobah, Cucurella, orta sahada Gusto, Caicedo, ileri uçta Neto, Fernandez Garnacho, önlerinde golcüleri Pedro. Maça iştahlı başlıyor beyaz formalı Tottenham, 4. dakikada Bergvall’ın sakatlığı nedeniyle uzun süre duruyor maç, sonrasında yerini Xavi’ye bırakıyor 15 numara. 7’de sağdan kullandığı maçın ilk kornerinden sonuç alamıyor Chelsea, açılış dakikalarında iki takım da pozisyon üretmekte zorlanıyor. 11’de sağdan kullandığı ikinci kornerde rakip savunmayı geçemiyor misafir takım, ilk 15 dakikada topa yüzde 57 oranında sahip olurken rakip ceza sahasında topla bir kez buluşuyorlar.