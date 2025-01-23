Premier Lig Seyir Defteri: Chelsea, Wolverhampton Wanderers karşısında üç golle üç puan

Premier Lig’de haftanın kapanış maçında son altı maçında sadece bir kez üç puan sevinci yaşayan, o maçlarda kaybettiği 12 puanla lider Liverpool’un 13 puan gerisine düşen Chelsea evinde lige tutunma mücadelesi veren Wolverhampton Wanderers karşısında. Chelsea bu sezon Wolves karşısında Ağustos sıcağında Molineux’da oynadığı maçı 6-2 kazanarak rakibe karşı üst üste üç yenilgi serisine son vermişti. Geçen sezon Chelsea’yi 4-2’lik skorla geçen Wolves Şubat 1964’ten bu yana ilk kez Chelsea karşısında arka arkaya lig galibiyeti hedefinde. Chelsea bu sezon evinde bonkör takımlardan, 37 puanın sadece 16’sını iç sahada kazanırken (%43) evlerinde sadece bir maçta kalelerini gole kapatabildiler.

Takımın parlayanı Manchester City’den kaptıkları 22 yaşındaki Cole Palmer, bu sezon 14 gol, 6 asistle takımın en üretken oyuncusu. 2012-15 arasında üç sezonda 20’den fazla gole katkıda bulunan Eden Hazard’dan sonra kulüp tarihinin en üretken oyuncusu. Wolves’a gelince, Vitor Pereira yönetiminde ilk üç maçından yedi puan çıkaran takım, sonrasında arka arkaya 3-0’lık yenilgiler yaşadı, gol averajıyla küme düşme potasının üstünde, 17. sıradalar. Chelsea karşısında farklı kaybetmeleri durumunda 1910’da Nottingham Forest’ten bu yana, bir takvim yılının ilk üç üst düzey maçını üç veya daha fazla gol farkla kaybeden ilk takım olacaklar. Takıma dair ilginç veri, bu sezon 11 maçta sahaya çıkan ilk 11’de İngiliz oyuncu yer almadı, anlayacağınız alt yapıdan oyuncu çıkartma konusunda sıkıntılılar. Takımın parlayanı Matheus Cunha, geçen sezon Wolves’un 4-2'lik galibiyetinde Stamford Bridge’de hat-trick yapmıştı.

Ev sahibi Chelsea 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Sanchez, savunmada James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella, orta sahada Caicedo, Dewsbury-Hall, ileri uçta Madueke, Palmer, Neto, önlerinde golcüleri Jackson. Misafir Wolves 3-4-2-1 dizilişinde, kalede Jose Sa, savunmada Doherty, Bueno, Agbadou, orta sahada Semedo, Andre, Gomes, Ait-Nouri, ileri uçta Sarabia, Cunha, önlerinde 9 numara Larsen. Maça baskılı başlıyor mavi formalı Chelsea, henüz ilk dakikada sağdan kullandıkları kornerde uzak direkte Jackson’nun vuruşu kaleci Jose Sa’da kalıyor. Savunmasını kaleye yakın kuran, kalabalık savunma yapan rakip karşısında ilk bölümde oyunu geniş alanlara yayıyor ev sahibi, 4’te soldan kullandıkları ikinci kornerden sonuç alamıyorlar. Topa sahip olduğu anlarda solda çabuk oyuncuları Ait-Nouri ile rakip savunma arkasına sarkma düşüncesinde misafir takım, 23 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Avrupa futbolunun devlerinin radarında. İlk 15 dakikada topa yüzde 70 oranında sahip Chelsea rakip kaleyi beş kez yokluyor, ancak isabetli vuruşları bulunmuyor. 17’de gole yaklaşıyorlar, Palmer’ın topu soldan rakip ceza sahasına taşıyıp yerden vuruşunda Jose Sa gole izin vermiyor. Wolves topa sahip olduğu anlarda 3. bölgede çoğalamıyor, gole yakın oyuncuları Cunha rakip savunma arasında yalnız. 25’te soldan kullandığı kornerde James’in vuruşu rakip savunmadan Adarabioyo’nun önüne düşüyor, 4 numaranın vuruşuyla topa ağlara gönderiyor Chelsea, uzun VAR incelemesi sonucu gol geçerli. Savunma oyuncusunun dört maçta üçüncü golü. Geriye düştükten sonra 3. bölgeye kalabalık çıkıyor Wolves, 29’da soldan kullandıkları kornerde rakip savunmayı geçemiyorlar. 30’da Chelsea orta sahasında Caicedo’nun sakatlığı nedeniyle uzun süre duruyor oyun, sonrasında sahaya dönüyor 25 numara. Devrenin bitimine yakın beraberliğe yaklaşıyor Wolves, Larson’un pasında Cunha’nın vuruşu Chelsea savunmasından dönüyor. Akabinde Wolves orta sahasında sarı kartı gören Andre. Altı dakika uzatılan devrede 45+5’te beraberliği yakalıyor Wolves, soldan kullandıkları kornerde Chelsea kalecisi Sanchez’in elinden kaçırdığı topu yakın mesafeden ağlara gönderen Doherty, pozisyonda kaleci hatası bariz. Bu sezon Premier Lig’de kaleciler arasında direkt hatası yüzünden kalesinde gol gören Arijanet Muric’ten (5) sonra 4 golle 2. sırada. Chelsea’nin topa yüzde 65 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi 11 kez yokladığı altı dakika uzatılan devre tek gollü üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. Devreye ilk 15’te olduğu gibi baskılı başlıyor Chelsea, 49’da Palmer’ın pasında Madueke’nin vuruşu kaleci Jose Sa’da kalıyor. Akabinde soldan kullandığı kornerden sonuç alamıyor Wolves, Chelsea savunması duran toplarda tedirgin, ilk yedi takım içinde kalesinde en fazla ikinci golü gören takımın savunma zaafları aşikâr. 60’da yeniden öne geçiyorlar, Wolves’un orta sahada kaptırdığı, Palmer’ın sağ kanada açtığı topta Dewsbury-Hall’u kafa pasını yakın mesafeden ağlara gönderen Cucurella, pozisyonda önündeki boş alanı iyi kullanan 3 numara karşısında Wolves savunması markajda hatalı. 62’de ev sahibinde Neto’nun yerine Sancho sahada. 65’te fark ikiye çıkıyor, soldan kullanılan duran topta Chalobah’ın arka direkte kafa pasını yakın mesafeden kafayla ağlara gönderen Madueke, skor 3-1’e geliyor. Bu sezon 11 numaranın Wolves karşısında 4. golü. Misafir takım bir pozisyonda saha duran toplarda zayıf kalıyor, 49 golle Southampton’dan sonra kalesinde en çok gol gören ikinci takım. 70’te Chelsea orta sahasında sarı kartı gören Caicedo. 75’te Wolves’ta üç değişiklik, Gomes, Bellegarde ve Guedes; Rayan Ait-Nouri, Andre ve Sarabia’nın yerlerini alıyor. Chelsea’de Dewsbury-Hall ve James yerlerini Disasi ve Gusto’ya bırakıyor. 80’de gole yaklaşıyor Wolves, Cunha’nın sol köşeye giden vuruşunu uzanarak kornere çeliyor Sanchez, Wolves’un gole yakın oyuncusu o dakikaya kadar oyunda etkisiz. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca beş dakika uzatılan maçı taraftarın şahitliğinde 3-1 kazanan Chelsea 4. sıraya yükseliyor. Wolves’a gelince, savunma zaaflarını gidermezlerse lige tutunmaları zora girer.