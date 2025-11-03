Premier Lig Seyir Defteri: Chelsea'ye Tottenham deplasman sayılmaz!

29 Ekim’de Cumhuriyet’in kuruluşunu kutladığımız zamanlarda AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor. Dinliyorum. “Şöyle sizleri 20-25 yıl geriye götürmek istiyorum. Ülkemizde bir toplu iğne üretebiliyor muyduk? Toplu iğne! Silahtan bahsetmiyorum. Hayır.” Oysa Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikası 1951'de kuruldu. AKP iktidarı döneminde ise ülke toplu iğne ithal ederken 2019’da toplu iğne ve cımbız ithalatına 9.3 milyon dolar ödedi. Nicedir şaşırmıyorum sözlerine, hatırlarsanız 2023 seçimi öncesinde, Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervinin 710 milyar metreküpe ulaştığını açıklıyor ve devam ediyordu: “Piyasa değeri 1 trilyon dolar.” Sonra… Sonra Türkiye, ABD ile 2045 yılına kadar 43 milyar dolarlık bir doğalgaz anlaşması imzaladı. Bu anlaşma kapsamında Botaş, ABD'li Mercuria firmasından yıllık 4 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithal edecekti. Velhasıl nicedir şaşırtmıyor uzaklardan bakarken iç acıtan ülke halleri. Geçmiş Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun diyelim ve dönelim futbola…

Kasım başında Premier Lig'de dokuz maçlık sezon geride kalırken duran toplardan atılan gollerin sayısı şaşırtıcı, takımların kornerlerden bulduğu gol sayısı 45, toplam gol sayısının (241) yüzde 18,7’si. Duran toptan atılan gollerin 67'si (penaltılar hariç) %27,8'lik bir paya sahip. Bu oran lig tarihindeki en yüksek ikinci oran ve son on yılın açık ara rakipsiz rekoru. Duran topların tartışmasız ustası, lider Arsenal dört sezon önce duran top antrenörü Nicolas Jover'ı transfer etti. 2023-24 sezonunun başından bu yana duran toplardan 37 gol buldular, duran toplardan Avrupa'nın beş büyük ligindeki diğer takımlardan en az 11 gol daha fazla gol kaydettiler. “Topçular”ı 26 golle Borussia Monchengladbach, 25 golle Inter Milan ve Bayer Leverkusen takip ediyor. Aynı sürede duran toplardan 24 gol kaydetmiş Tottenham Cumartesi 17.30’da başlayan maçta Chelsea karşısında. Tottenham rakibe karşı oynadığı son 13 lig maçının sadece birini kazanabildi (2B, 10M), Şubat 2023'teki 2-0'lık iç saha galibiyetinden bu yana üst üste dört maç kaybettiler. Chelsea, Tottenham Hotspur’ün görkemli stadında rakibe karşı altı lig maçının beşini kazandı (M1). Tottenham deplasmanında en çok galibiyet alan takım olmaları kayda değer.

Ev sahibi Tottenham 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Vicario, savunmada Porro, Danso, Van de Ven, Spence, orta sahada Palhinha, Sarr, ileri uçta Kudus, Bentancur, Bergvall, önlerinde gol umutları Muani. Misafir Chelsea aynı dizilişte, kalede Sanchez, savunmada James, Fofana, Chalobah, Cucurella, orta sahada Gusto, Caicedo, ileri uçta Neto, Fernandez Garnacho, önlerinde golcüleri Pedro. Maça iştahlı başlıyor beyaz formalı Tottenham, 4. dakikada Bergvall’ın sakatlığı nedeniyle uzun süre duruyor maç, sonrasında yerini Xavi’ye bırakıyor 15 numara. 7’de sağdan kullandığı maçın ilk kornerinden sonuç alamıyor Chelsea, açılış dakikalarında iki takım da pozisyon üretmekte zorlanıyor. 11’de sağdan kullandığı ikinci kornerde rakip savunmayı geçemiyor misafir takım, ilk 15 dakikada topa yüzde 57 oranında sahip olurken rakip ceza sahasında topla bir kez buluşuyorlar. 19’da Chelsea atağında savunmadan çıkan James uzaklardan yokluyor rakip kaleyi, akabinde Garnacho’nun yerden vuruşu kaleci Vicario’da kalıyor. 21’de arka arkaya kullandığı iki kornerde pozisyon üretemiyor Tottenham, son Everton deplasmanında kornerlerden iki gol bulan takım 27’ye kadar kullandığı üç kornerde rakip savunmayı geçemiyor. İlk 30 dakikada sahayı daha iyi parselleyen, 3. bölgede sağda Neto solda Garnacho ile rakip savunmayı zorlayan Chelsea gole daha yakın, 31’de rakip savunmanın çıkarken kaptırdığı topta Pedro karşı karşıya kaldığı pozisyonda Vicario’yu geçemiyor. 34’te aradıkları golü buluyorlar, Tottenham savunmasında önce Spence sonrasında Van de Van’dan topu kapan Caicado’un asistinde Pedro yakın mesafeden topu sol köşeden ağlarla buluşturan oyuncu, pozisyonda Caicado’nun enerjisi ve topu kazanma isteği golü getiren etkenlerden. 23 yaşındaki Ekvatorlu orta saha enerjisi ve top çalma becerisiyle ligin göze batan oyuncularından. Joao Pedro 10 maçlık gol hasretine Tottenham karşısında son veriyor. 43’te ikinci gole yaklaşıyorlar, Gusto’nun sağdan ortasında Pedro’nun yakın mesafeden sert vuruşunu kornere çeliyor Vicario. Chelsea’nin topa yüzde 51 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi altı kez yokladığı, Tottenham’ın Chelsea kalesini bulamadığı altı dakika uzatılan devre misafir takımın tek gollü üstünlüğüyle kapanıyor. Devrenin uzatma bölümünde Tottenham’da Bentancur’un James’e sert hareketi kırmızıya yakın. Pozisyona İtiraz eden James sarı kartı gören oyuncu.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 47’de Tottenham savunmasında sarı kartı gören Danso, ev sahibi savunmadan çıkarken rakibin kalabalık baskısı karşısında gereksiz top kayıpları yapıyor. 50’de sağdan kullandıkları kornerden pozisyon üretemiyorlar, o dakikaya kadar duran toplarda etkisiz beyazlı takım. 53’te ikinci gole yaklaşıyor Chelsea, James’in sağdan ortasında Fernandez’in yakın mesafeden kafa vuruşu isabetsiz, maçın muhtemel kırılma anlarından. 60’a kadar rakip ceza sahasında topla 21 kez buluşan, rakip kaleyi 9 kez yoklayan Chelsea devrenin ilk bölümünde net pozisyonlardan yararlanamıyor, 59’da Tottenham’da sarı kartı gören Simons. Akabinde Tottenham’da Bentancur ve Danso yerlerini Romero ve Richarlison’a bırakıyor. 66’da Chelsea’de Garnacho’nun yerini Gittens alıyor. 68’de Chelsea’de sarı kartı gören Fernandez. 70’ten sonra tempoyu yükseltiyor Tottenham, o dakikaya kadar rakip kaleyi sadece bir kez buluyorlar. 72’de Tottenham’da Porro, Muani ve Simons’ın yerlerini Odobert, Udogie ve Johnson alıyor. 74’te Tottenham’da sarı kartı gören Kudus akabinde Chelsea’de savunmada Gusto’nun yerine Lavia sahada. 85’te Chelsea’de sakatlanan Neto’nun yerini Estevao alıyor. Altı dakika uzatılan maçta önce Gittens, sonrasında Pedro ile net fırsatları harcıyor Chelsea, farkı yakalamaları gereken maçta kale arkasındaki taraftarları kaça pozisyonlara hayıflanıyor. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 61.202 taraftarın şahitliğinde 1-0 kazanan Chelsea bir Tottenham deplasmanından daha üç puanla dönüyor. Mavili takım adına Tottenham deplasman sayılmaz, son yedi Tottenham deplasmanının altısından üç puan kaptılar, üst üste üçüncü galibiyetlerini aldılar. Önceki iki galibiyette dört gol atmışlardı; bu gece de rahatlıkla dört gol atabilirlerdi, ancak önemli gol fırsatlarını kaçırdılar. Farkı yakalamaları gereken maçta üç puanı alırken savunmada zorlanmadılar. Maçın adamı Chelsea orta sahasının dinamosu Moses Caicedo...