Premier Lig Seyir Defteri: Fulham FC, ev saadeti

Dönelim futbola, istenmeyen milli maç molasından sonra Premier Lig’de düşme potasına yakın Fulham soğuk bir kasım gününde ligin yükselen takımı Sunderland karşısında. İki takım 2014’ten sonra ilk kez ülke futbolunun en üst liginde karşı karşıya. Fulham, Sunderland'e karşı oynadığı son iki Premier Lig iç saha maçını kaybetti, form durumuna bakarak maçın favorisi misafir takım. Kırmızı beyazlılar 11 maçta 19 puan topladı (5G,4B), 1999-2000 sezonundan (23) bu yana Premier Lig’de sezonun bu aşamasındaki en iyi karnesi ve Hull City'nin ilk 11 maçında 20 puan aldığı 2008-2009 sezonundan bu yana yeni yükselen bir takım için en yüksek puan toplamı. Ancak Fulham lige yeni yükselen rakiplerine karşı oynadığı son 10 maçta yenilmedi (5G, 5B), son üç maçı kazandı. Siyah beyazlılar evinde dişli takımlardan, bu sezon ligde puanlarının %91'ini Craven Cottage’da (10/11) kazandılar; bu, bu sezon ligdeki en yüksek iç saha galibiyet oranı. Son dört iç saha lig maçının üçünde puan kaybetmediklerini hatırlatalım.

Ev sahibi Fulham 4-2-3-1 dizilişinde; kalede Leno, savunmada Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon, orta sahada Iwobi, Berge, ileri uçta Wilson, King, Kevin, önlerinde golcüleri Jimenez. Misafir Sunderland 5-4-1, dizilişinde; kalede Roefs, savunmada Hume, Mukiele, Ballard, Geertruida, Mandava, orta sahada Traore, Xhaka, Sadiki, Le Fee, önlerinde golcüleri Isidor.

Kasvetli bir Londra gününde, stat ışıklarının altında başlayan maçta beyaz formalı Fulham ilk bölümde oyunu geriden kurarken solda Kevin ile pozisyon üretme çabasında. İki takımın da temkinli başladığı açılış dakikalarından sonra 5. dakikada soldan Wilson ile kullandığı duran toptan sonuç alamıyor Fulham. Akabinde oyunu rakip sahaya yıkarken solda Iwobi ve Kevin topu 3. bölgeye taşıyan oyuncuları. 11’de soldan Kevin’in ortasında Iwobi’nin röveşata vuruşu Sunderland kalesinde Roefs’te kalıyor. İlk 15 dakika topa yüzde 78 oranında sahip olurken rakip ceza sahasında topla altı kez buluşuyorlar.

16’da arka arkaya kullandığı iki kornerde rakip savunmayı geçemiyor ev sahibi, Sunderland savunmasının merkezinde Kuzey İrlanda Milli Takımının ası Ballard hava toplarında geçit vermiyor. 21’de gole yaklaşıyorlar, rakip savunmanın eksik yakalandığı pozisyonda takımın gole yakın oyuncusu Wilson’un sağ çaprazdan uzak köşeye vuruşu az farkla dışarı çıkarken kaçan gole hayıflanıyor ev sahibi tribünler. İki dakika sonra Berge’in savunma arkasında enfes pasında Kevin’in vuruşunda Roefs gole izin vermiyor, sahayı daha iyi parselleyen ev sahibi ilk 30 dakika oyunu domine eden takım. 32’de Sunderland savunmasında Ballard sarı kartı gören oyuncu. Devrenin bitimine yakın King’in rakip savunma arkasına pasında Kevin’den önce topa müdahale eden Hume tehlikeyi önlüyor, Fulham’ın topa yüzde 68 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi 10 kez yokladığı iki dakika uzatılan devre golsüz kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 46’da gole yaklaşıyor Sunderland, Roefs’in uzun pasında Lee Fee’nin sol çaprazdan uzak köşeye vuruşu az farkla dışarda. 51’de arka arkaya kullandığı iki kornerde pozisyon bulamıyor Fulham, bu sezon duran toplarda buldukları iki golle üretkenlikleri kısıtlı. 60’ta 3. bölgeye kalabalık çıktığı pozisyonda gole yaklaşıyor misafir takım, La Fee’nin pasında Isidor’un yakın mesafeden sol çaprazdan vuruşunda Fulham savunmasında Andersen mutlak golü önlüyor. Dört dakika sonra Sunderland’da iki değişiklik, Traore’nin yerini Talbi alırken, Isidor’un yerine Brobbey sahada. Fulham’da King ve Kevin yerlerini Smith-Rowe ve Chukwueze’ye bırakıyor. 68’de yine gol kaçırıyor Fulham, Sessegnon’un enfes pasında Wilson yerden isabetsiz vuruyor, o dakikaya kadar 14 vuruşundan sadece üçünün isabetli oluşu takımın gol sıkıntısının özeti. 75’te Fulham atağında Tete’nin sağdan ortasında Smith-Rowe’un volesi isabetsiz, kenarda hocaları Marco Silva kaçan goller sonrasında tedirgin. 79’da Sunderland savunmasında sarı kartı gören Mandava. 84’te aradığı golü buluyor Fulham, Chukwueze soldan enfes kesiyor, yakın mesafeden topu ağlara gönderen Jimenez, Craven Cottage yıkılıyor. Jimenez’in golünün takımın rakip kaleye 18. vuruşu oluşu Fulham maç boyunca üstünlüğünün özeti. 88’de Iwobi yerini Reed’e bırakıyor. Beş dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca 27.560 taraftarın şahitliğinde 1-0 kazanan Fulham 14. sıraya yükseliyor. Marco Silva'nın takımı bu sezon topladığı 14 puanının 13'ünü Craven Cottage'de kazandı. Lige tutunma mücadelesinde ev performansı öne çıkarken ara transferde santrfor takviyesi yapacaklardır sanırım.

Maçın adamı: Raul Jimenez.