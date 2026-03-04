Premier Lig Seyir Defteri: Fulham, Tottenham karşısında yükseliş sürerken...

Son maçında evinde farklı mağlup olduğu maçtan sonra Tottenham’ın geçici hocası, geçmişte bizim coğrafyada çalışmış Igor Tudor açık sözlülükle Arsenal ile aralarında büyük kalite farkı olduğunu, önündeki görevin zorluğu konusunda hiçbir yanılsamaya kapılmadığını, takımı ligde tutmak için elbirliğiyle çalışacaklarını dile getiriyordu. Tudor teknik direktörlük kariyerine memleketi Hırvatistan'da Hajduk Split'te yaklaşık 22 ay ve 78 maçla başladı, sonrasında çalıştığı hiçbir kulüpte iki yılı doldurmadı. Marsilya'da %56,3'lük en yüksek galibiyet oranına ulaştığı orta düzeyde bir başarı döneminin ardından Lazio ve Juventus'ta ikna edici olmayan kısa dönemler geçirdi. Haliyle Tottenham sevdalıları endişeli, 18 lig maçında sadece iki galibiyet aldılar, yeni senede galibiyeti bulunmayan, 26 Ekim'de Everton'ı 3-0 yendikten bu yana, mümkün olan 54 puandan sadece 12'sini toplayarak lig tablosunda 16. sırada yer alırken küme düşme potasındaki West Ham’ın sadece dört puan önündeler. Son beş maçta ligde en kötü formda olan iki takımdan biri, diğeri ise lige tutunması mucizelere kalmış Wolverhampton Wanderers. Tottenham’ın bu sezon ligde maç başına puan ortalaması 1,07, 20 takımlı ligde, bu kadar yüksek bir puan ortalamasına sahip olup küme düşen tek takım 2002-03 sezonunda West Ham oldu. (1,11).

Mart’ın ilk gününde Tottenham zorlu Fulham deplasmanında. Craven Cottage son sezonlarda Tottenham’a şans getirmiyor, 2010-23 arasında Fulham'a karşı deplasmanda oynadıkları yedi lig maçını üst üste kazanırken, son iki maçını toplamda 5-0'lık skorla kaybetti. Ligde son maçında Arsenal'e 4-1 mağlup olurken 3-5-2 dizilişiyle oynadılar. Üçlü savunma oynadıkları son 10 lig maçının sadece birini kazanırken (3 beraberlik, 6 mağlubiyet) ve son altı maçta 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldılar. Fulham, Tottenham karşısında son dört lig maçının üçünü kazanırken bir maçta puanlar paylaşıldı.

Ev sahibi Fulham 4-2-3-1 dizilişinde; kalede Leno, savunmada Tete, Diop, Bassey, Sessegnon, orta sahada Berge, Iwobi, ileri uçta Wilson, Smith-Rowe, Bobb, önlerinde golcüleri Jimenez. Misafir Tottenham 4-3-3 dizlişinde; kalede Vicario, savunmada Porro, Dragusin, Van de Ven, Gray, orta sahada Gallagher, Palhinha, Bissouma, ileri uçta Muani, Solanke, Simons. Fulham’ın golcüsü Raul Jimenez, ligde oynadığı 61 maçın 32'sinde (%52,5) maçın açılış golünü attı; bu gollerden dördü son 11 maçta geldi. Yağmurun yerini güneşe bıraktığı bir günün erken başlayan maçında ilk bölümde sağda Muani ile pozisyon üretmeye çalışıyor siyah formalı Tottenham, yaz transferinde PSG’den kiralık olarak takıma katılan 28 yaşındaki kanat oyuncusu sezonun hüsranlarından. 6. dakikada sağdan kullandığı ilk kornerinde rakip savunmayı geçemiyor Fulham, akabinde golü buluyorlar, sağdan Bobb’un ceza sahasına ortaladığı topta Wilson yakın mesafeden topu ağlara gönderen oyuncu, pozisyonda Tottenham savunmasında Dragusin topa müdahalede yetersiz. VAR incelemesinde gol geçerli, karar doğru. Dört dakika sonra ikinci gole yaklaşıyorlar, soldan kullanılan kornerde Bassey’in müsait pozisyonda kafa vuruşu isabetsiz. İlk 15 dakikada topa yüzde 58 oranında sahip Fulham rakip kaleyi iki kez yoklarken Tottenham’ın rakip kaleyi bulan vuruşu bulunmuyor. 16’da soldan kullandıkları kornerde Porro’nun vuruşunda kaleyi bulamıyor Tottenham, sahayı daha iyi parselleyen Fulham çabuk çıktığı anlarda etkili. 20. dakikadan sonra 3. bölgeye kalabalık çıkmaya başlıyor Tottenham, ancak orta sahada oynayan üç oyuncunun ‘box-to-box’ oyuncular olması, yaratıcılıktan uzak olmaları takımın önemli handikapı. 34’te fark ikiye çıkıyor, Wilson’un pasında Iwobi’nin sağ çaprazdan uzak köşeye vuruşu sezonun golüne aday, pozisyonda Tottenham savunması toptan ve rakipten uzakta. 38’de soldan kullandıkları kornerde Dragusin müsait pozisyonda isabetsiz vuruyor, misafir takımın o dakikaya kadar rakip kaleyi bulan vuruşu bulunmuyor. Devrenin uzatma dakikasında net fırsatı harcıyor Fulham, soldan kullandıkları kornerde Bassey demarke pozisyonda yakın mesafeden isabetsiz vuruyor. Fulham’ın topa yüzde 54 oranında sahip olduğu, rakip ceza sahasında topla 16 kez buluşurken yedi kez kaleyi yokladığı dört dakika uzatılan devre 2-0 üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 51’de mutlak golü kaçırıyor Fulham, rakip savunmanın çıkarken kaptırdığı topta Bobb’un pasını yakın mesafeden kaleye gönderemiyor Smith-Rowe, maçın muhtemel kırılma anlarından. Dört dakika sonra Smith-Rowe’un başlattığı atakta Bobb’un enfes pasında Jimenez’in vuruşunda Tottenham savunmasında Van de Ven mutlak golü önlüyor, Fulham rakip savunmanın sağından atağa çıktığı anlarda gole yakın. 58’de Tottenham’da Gallagher, Simons, Muani yerlerini Sarr, Richarlison ve Tel’e bırakıyor. 61’de Fulham’da sarı kartı gören savunmada Diop. 63’te bir kez daha kaçırıyor ev sahibi, Smith-Rowe karşı karşıya kaldığı pozisyonda Vicario’yu geçemiyor. Akabinde Jimenez’e sert müdahalesi sonucu sarı kartı gören Tottenham savunmasında Van de Ven. 66’da fark bire iniyor, Tel’in soldan başlattığı atakta Grey’in ortasını uzak direkte kafayla bitiren Richarlison, skor 2-1’e geliyor. Gol sonrasında Fulham’da Bassey, Tottenham’da Richarlison sarı kartı gören oyuncular. 72’de Fulham’da sakatlanan Wilson yerini Chukwueze’ye bırakırken Smith Rowe’un yerini Cairney, Jimenez’in yerini Muniz alıyor. Bir dakika sonra Fulham’da sahanın iyilerinden Bobb’un yerine King sahada. Son bölümde beraberliği yakalama adında 3. bölgeye kalabalık çıkan rakibi karşısında pozisyonlar buluyor Fulham, ancak gol vuruşlarında etkisizler. 80’de Tottenham orta sahasında Bissouma yerini Souza’ya bırakıyor. 88’de beraberliğe yaklaşıyorlar Souza’nın soldan pasında Sarr isabetsiz vuruyor. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 27.439 taraftarın şahitliğinde 2-1 kazanan Fulham 9. sıraya yükselirken gelecek sezon Avrupa Kupalarına katılma şansını artıyor. Tottenham’a gelince, küme düşme potasının dört puan üstünde lige tutunmaya çalışıyorlar. Thomas Frank'in görevden alınmasının, Tudor'un göreve gelmesinden bu yana oynadıkları iki maçı kaybederken kalelerinde altı gol gördüler. Takım, en son 1994 yılında Osvaldo Ardiles yönetiminde 10 maçlık galibiyetsiz bir lig serisi yaşamıştı. 1977-78 sezonunda eski 2. Lig'de geçirdiği tek sezondan bu yana her sezon Ada futbolunun en üst liginde yer alan Tottenham, bitime 10 maç kala senenin ilk galibiyetini bekliyor.