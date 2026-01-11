Premier Lig Seyir Defteri: Fulham zaferi

Yeni senede Premier Lig’de Chelsea bildiğimiz gibi, teknik direktör değirmeni. Son aktör Enzo Maresca’nın yeni senenin ilk gününde Chelsea’deki teknik direktörlük görevinden ayrılırken yaklaşık 14 milyon sterlin olduğu tahmin edilen tazminat paketini talep etmediği yazılıyordu. İddialara göre, kulüp yönetiminin kendisini küçümsemesi, aralarında yaşanan sert anlaşmazlık nedeniyle herhangi bir görüşme yapmadan görevinden ayrılmış, tıpkı Ahmet Kaya’nın o enfes şarkısındaki gibi: “Artık seninle duramam, bu akşam çıkar giderim, şikâyet etmem bu defa, dişimi sıkar giderim.”

Maresca, 2024 senesinde Chelsea’nın başına getirilmiş, Batı Londra ekibiyle Avrupa Konferans Ligi ve Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmıştı. Bu yazının yazıldığı saatlerde Chelsea ligde beşinci sırada, ancak son yedi lig maçından sadece birini kazanabildi. Maresca, Stamford Bridge'deki ilk sezonunun sonunda Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmasının üzerinden altı aydan kısa bir süre geçtikten sonra kovuldu. Takımın başında 57 maçta sahaya çıkarken 28 maçı kazanıp 14 maçı kaybetti, yüzde 49.1’lik kazanma oranıyla en az 50 maçta takımını yönetmiş teknik direktörler sıralamasında 5. sırada. Kulübün 2010 senesinden beri 15 teknik direktörle çalışmış olması istikrar sorununun özeti sanırım.

Soğuk bir Ocak akşamında Premier Lig’de Batı Londra derbisi: Chelsea komşusu Fulham deplasmanında. Batı Londra’nın zenginler kulübü Kasım ayındaki milli maç arasından bu yana ligde sadece iki maç kazandı ve formda olan Fulham karşısında zorlu bir sınavda. Ev sahibi mütevazı kadrosuna rağmen ligin dişli takımlarından, son maçta Liverpool karşısında Harrison Reed’in sezonun muhtemel en güzel golüyle 97. dakikada puanı kaparken yenilmezlik serisini beş maça çıkartıyordu. Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Chelsea’nin sadece üç puan gerisinde olduklarını hatırlatalım.

Ev sahibi Fulham 3-4-2-1 dizilişinde; kalede Leno, savunmada Diop, Andersen, Cuenca, Castagne, önlerinde Berge, Cairney, orta sahada Robinson, Wilson, Smith Rowe, önlerinde golcüleri Jimenez. Misafir Chelsea 4-2-3-1 dizilişinde; kalede Sanchez, savunmada Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella, orta sahada Santos, Caicedo, ileri uçta Palmer, Fernandez, Neto, önlerinde 9 numaralı, bu sezon fazla forma şansı bulamayan gol umutları Delap. Taraftarının desteğiyle maça iştahlı başlıyor beyaz formalı Fulham, henüz 2. dakikada Castagne’nin pasında Wilson ceza sahasının sağından yokluyor kaleyi, 8 numaranın son sekiz maçta 4 gol, 4 asisti bulunuyor. 10’da soldan kullandığı maçın ilk kornerinden sonuç alamıyor Chelsea, açılış dakikalarında sol kanatta Neto ile pozisyon üretmeye çalışıyor mavili takım. 15’te Fulham atağında Smith-Rowe’un pasında Wilson’un vuruşu Chelsea kalesinde Sanchez’de kalıyor. İlk 15 dakikanın sonunda misafir takım topa yüzde 60 oranında sahip olurken rakip kaleyi bulan vuruşu bulunmuyor. 19’da gole yaklaşıyorlar, soldan kullandıkları kornerde Santos’un vuruşunda direkle gole izin vermiyor. 22’de maçın kırılma anı, Chelsea’nin savunmada eksik yakalandığı pozisyonda son adam Cucurella, Wilson’u ceza sahasına girerken düşürüyor, 3 numaralı sol bek kırmızı kartı görürken pozisyona uzun sürte itiraz eden Fernandez, Adarabioyo, Palmer sarı kartı gören oyuncular. Ceza sahası dışında başlayıp, ceza sahasında devam eden pozisyonda penaltı kararı çıkmaması tartışmaya açık. Bu sezon Chelsea’nin 21 maçta gördüğü 8. kırmızı kart olması yeni hocaları Liam Rosenio adına düşündürücü. 28’de Chelsea’de sakatlanan Santos yerini Hato’ya bırakıyor. 33’te Fulham’da sarı kartı gören Berge. Chelsea orta sahasında Caicedo rakip ataklarda top kapma becerisiyle göze batan oyuncuları. Son bölümde eksik rakibine karşı baskıyı artıyor Fulham, ancak 3. bölgede pozisyon üretmekte zorlanıyorlar. 41’da Chelsea atağında Fernandez’in pasında Palmer’ın vuruşu Leno’da kalıyor. Altı dakika uzatılan devrenin 45+3. dakikasında Wilson topu Chelsea ağlarına gönderen oyuncu, ancak VAR incelemesinde pozisyon ofsayt, karar doğru. Fulham’ın topa yüzde 53 oranında sahip olurken rakip kaleyi 6 kez yokladığı devre golsüz kapanıyor. Devrede Fulham takım halinde 51.7 km kat ederken, Chelsea 49.3 km’de kalıyor.

2. devrenin başında Fulham’ın hocası Marco Silva savunmada Cuenca’yı oyundan alırken forvet hattına Kevin ile takviye yapıyor. 49’da Fulham atağında Wilson’un vuruşu rakip savunmadan kornere çıkarken kaçan gole hayıflanıyor ev sahibi tribünler. Fulham’ın baskısı karşısında takım haline savunma yapan Chelsea topa sahip olduğu anlarda solda Neto ile çabuk çıkıyor. 55’te aradığı golü buluyor Fulham, Berge’nin soldan ortasında rakip savunmadan önce davranan Jimenez’in kafa vuruşu sağ köşeden ağlarla buluşurken ev sahibi tribünlerden “There is only one team in Fulham” tezahüratı yükseliyor. Üç dakika sonra Jimenez’in pasında Kevin’in vuruşuyla ikinci gole yaklaşıyorlar, Chelsea oyunu geniş alanlara yayan, savunma arkasına etkili koşullar yapan rakibi karşısında bocalıyor. 64’te Fulham savunmasının merkezde açık verdiği pozisyonda Delap, Leno’yu geçemiyor, o dakikaya kadar takımın en net pozisyonu. Akabinde Chelsea’de Fernandez’in yerini James alıyor. 65’ten sonra 3. bölgeye kalabalık çıkan Chelsea beraberlik golünü 72’de buluyor, soldan kullandıkları kornerde Fulham savunmasında Robinson’ın kafa vuruşu arka direkten dönerken topu ağlara gönderen Delap, skor 1-1’e geliyor. 74’te Fulham’da Cairney ve Robinson yerlerini Lukic ve Sessegnon’a bırakıyor. Chelsea’de Gusto ve Palmer’ın yerlerine Pedro ve Acheampong sahada. Son bölümde baskıyı artıran Fulham 81’de yeniden öne geçiyor, Wilson’un savunma arkasına pasında Smith Rowe’un vuruşu kaleci Sanchez’den dönüyor, Wilson yerden vuruşla sol köşeden topu ağlara gönderen oyuncu, 8 numaralı Gallerli forvet bu sezon Fulham’ın fark yaratan oyuncusu. Akabinde Smith-Rowe’un yerini Reed alıyor. 90’da Fulham’da Jimenez sarı kart görürken Wilson’un yerine Traore sahada. Beş dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca 26.990 taraftarın şahitliğinde 2-1 kazanan Fulham 8. sıraya yükseliyor.

Maçın adamı: Harry Wilson. Kasım ayının başından bu yana, Premier Lig'de gol katkısı bakımından Wilson'dan (altı gol, dört asist) daha fazla katkı sağlayan tek oyuncu Manchester City'nin süper yıldız forveti Erling Haaland (12). Bu süre zarfında Fulham, küme düşme tehlikesinden Avrupa futbolu için tekrar mücadele eden bir takım haline geldi.