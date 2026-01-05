Premier Lig Seyir Defteri: Golsüz Londra derbisi

Aslında yazıya alışılmış iyi seneler temennisiyle başlamak isterdim ama her geçen sene insanlığa dair umudu azaltıyor; malum bitmek bilmeyen savaşlar, ölümler, savaşların yarattığı göçler, başka coğrafyalarda daha iyi hayat koşulları arayan geleceğe korkuyla bakan insan yığınları... Velhasıl insanlık kötüye giderken, her gelen sene gideni aratıyor, ortaya çıkan yoksullukla lanetlenmiş beter coğrafyalarda yaşanan iç acıtan hikayeler. “Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim,” der Sabahattin Ali. Kendi adıma yeni sene için temennim budur.

Dönelim futbola, yeni senenin ilk gününde Londra derbisi, geç saatlerde başlayan maçta evinde dişli takımlardan Brentford deplasman kralı Tottenham karşısında. Brentford, Tottenham'a karşı ligde oynadığı son dört iç saha maçının hiçbirini kazanamadı; geçen sezon üst üste üç beraberliğin ardından 2-0'lık yenilgi almışlardı. Ancak Tottenham’a yeni senenin ilk maçı yaramıyor, son üç takvim yılının ikisinde ilk lig maçını kaybederken bir beraberlik aldılar. Brentford evinde son 12 lig maçının sekizini kazandı (2 beraberlik, 2 mağlubiyet), bunların dördü son beş maçta geldi. Nisan ayında başlayan 12 maçlık seriden bu yana, ligde sadece Manchester City (11), Aston Villa (10) ve Arsenal (9) Brentford'dan daha fazla iç saha maçı kazandı. Takımın göze batanı Kevin Schade, son maçta Bournemouth'u 4-1 yenerken üç gol kaydetti. Premier Lig'de birden fazla hat-trick yapan ilk Alman oyuncu olması tarihe düşen notlar.

Ev sahibi Brentford 4-3-3 dizilişinde; kalede Kelleher, savunmada Kayode, Ajer, Collins, Henry, orta sahada Yarmoliuk, Henderson, Janelt, ileri uçta Lewis-Potter, Thiago, Schade. Misafir Tottenham aynı dizilişte; kalede Vicario, savunmada Porro, Romero, Van de Ven, Spence, orta sahada Bentancur, Palhinha, Gray, ileri uçta Kudus, Richarlison, Odobert. Maça ofansif başlıyor kırmızı beyaz formalı Brentford, ancak gole yaklaşan Tottenham oluyor, 4. dakikada Spence’in topu soldan taşıdığı pozisyonda Gray’in vuruşu rakip savunmadan dönüyor. 5’te sağdan kullandığı ilk kornerinde topu rakip ağlara gönderiyor Brentford ancak gol vuruşunu yapan Schade ofsayt pozisyonunda, gol geçersiz. Açılış dakikalarında topla daha çok oynayan Brentford rakip savunma arkasına Thiago’nun koşullarıyla pozisyon üretme çabasında, orta sahada Henderson oyuna yöne veren oyuncuları. İlk 15 dakikada topa yüzde 55 oranında sahip olurken rakip kaleyi bir kez buluyorlar. 20’de sağdan kullandıkları ikinci kornerlerinde rakip savunmayı geçemiyorlar, bu sezon duran toplardan sekiz gol bulan takımın önemli silahı duran toplar. Orta sahada daha agresif ev sahibi ikinci toplarda daha etkili olurken Tottenham’ın ilk 35 dakikada rakip kaleyi bulan vuruşu bulunmuyor. Merkezde oynayan iki oyuncusu Palhinha ve Bentancur’un yaratıcılıktan uzak olması takımın göze batan eksikliği. 35’te Brentford’da Kayode’nin ceza sahasına uzun taç atışında müsait pozisyonda isabetsiz vuruyor Yarmoliuk, o dakikaya kadar üstünlüklerini skora yansıtamıyorlar. İki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı, Brentford’un rakip kaleyi bir kez bulduğu, Tottenham’ın gol denemesinin bulunmadığı futbol kalitesi vasat bir dakika uzatılan devre golsüz kapanıyor. Devrenin bitiş düdüğüyle stat hoparlörlerinden yükselen Rod Steward’ın efsane şarkısı ‘Baby Jane’ devrenin muhtemel en keyifli anı.

İkinci devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 49’da kullandığı duran topun devamında Kudus’un uzaklardan vuruşuyla rakip kaleyi yokluyor Tottenham, ilk devreye kıyasla 2. devrenin başında 3. bölgeye kalabalık çıkıyor misafir takım. 53’te net fırsattan yararlanmıyor Brentford, Yarmoliuk’un soldan pasında Lewis-Potter yakın mesafeden vuramıyor, maçın muhtemel kırılma anlarından.

58’de Brentford orta sahasında sarı kartı gören Henderson. 59’da Tottenham atağında Schade’in müdahalesiyle yerde kalıyor Gray, VAR incelemesinden penaltı kararı çıkmıyor, karar doğru, temas minimal. 60’ta Tottenham’da sarı kartı gören Palhinha. Akabinde gole yaklaşıyor ev sahibi, Henderson’un soldan ortasında Janelt’in kafa vuruşunda gole izin vermiyor Vicario. 66’ta Tottenham forvet hattında Odobert yerini Muani’ye bırakıyor. Üç dakika sonra net fırsatı kaçırıyor Brentford, Kayode’nin sağdan çizgiye inip yerden kestiği topa isabetsiz vuran Thiago, takımın golcüsü o dakikaya kadar maçta etkisiz. 69’da Tottenham kalesinde Vicario sarı kartı gören oyuncu. İki takımında 2. bölgeyi çabuk geçtiği dakikalarda gole yaklaşıyor Brentford, 78’de Henderson’un soldan kullandığı kornerde Thiago’dan önce topu uzaklaştırıyor rakip savunma. 80’de Tottenham’da Palhinha yerini Tel’e bırakıyor. Akabinde Brentford’da üç değişiklik, Yarmoliuk ve Schade yerlerine Jensen ve Nelson sahada. Beş dakika uzatılan maçta gol sesi çıkmayınca 17.141 taraftarın şahitliğinde puanlar paylaşılıyor. İki takımın da rakip kaleyi sadece iki kez bulduğu maçta takımlar yaratıcıktan uzaktı. Brentford Lewis-Potter, Thiago ve Janelt ile yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi. Bu sonuçla ligde 9. sırada kalırken Tottenham bir puan altında 12. sırada, Şampiyonlar Ligi potasından yedi puan uzakta, haliyle sevdalıları mutsuz.