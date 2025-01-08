Premier Lig Seyir Defteri: Ipswich Town, Craven Cottege’de altın değerinde puan

Uzaklardan…

Öncelikle ülkede çok tartışılan TRT dizisi Gassal dizisine dair naçizane birkaç kelâm. Ortadoğu coğrafyasıyla özleşmiş mutsuzluğu, ölümü, yoksulluğu övmesini bir kenara bırakarak, senaryo güzel, karakterler, mekanlar izleyeni içine çekiyor, yalnızlıkla lanetlenmiş, alışıldık mesleklerden dışında bir mesleğe sahip, kimsenin istemediği, sevgiyi hiç tanımamış bir adamın koyu yalnızlığı iyi işlenmiş. Dizide anlatılan, çağımızın hastalığının kanser değil yalnızlık olduğu. Baki’nin iflah olmaz yalnızlığı diziye hüzün katmış, dizi de tıpkı ülke gibi, hüzünlü. Ancak bu yaşamda aslolan ölüm değil yaşamdır, mutluluğu ölümde değil yaşamda aramak lâzım.

Futbola dönersek, İngiltere’nin kara ve soğuğa teslim olduğu, ulaşımın fena etkilendiği, uçuşların iptal olduğu zamanlarda Premier Lig’de lige tutunmaya çalışan Ipswich Town, Fulham deplasmanında. Ligin dibinde 20 maç sonunda sadece 1 galibiyet ve altı puanda Southampton için sezon kaybedilmiş, umutsuz bir dava gibi görünürken, bir basamak üstte Leicester City kaybetmeye devam ederken, Ipswich Town’un lige tutunma mücadelesinde, hırsı ve azmi takdire şayan. Son maçta evlerinde şampiyonluğa oynayan Chelsea’yi 2-0’lık skora geçerken sevdalıları umutlandı. 133 bin nüfuslu kasabanın takımı bu sezon 30 bin kapasiteli Portman Road Stadı’nda 29.768 taraftar ortalaması yakaladı.235,8 milyonluk kadro değeriyle ligin en mütevazı kadrosu, 21 yaşındaki santraforları Liam Delap 25 milyon Euro değeriyle kadronun değerlisi. Bu sezon ligde yedi golü bulunuyor, geçen sezon Premier Lig’e yükselen üç kulüp arasında bir futbolcu tarafından atılan en yüksek gol sayısı. Maça dönersek, Fulham, Ipswich’e karşı oynadığı son altı lig maçında yenilmedi (4G, 2B), bu sezon ilk 1-1’lik skorla takımlar puanları paylaştı. Fulham ligin dişli takımlarından, ligde son yedi maçında sahadan yenik ayrılmadı (2G, 5B), en son 2008 Kasım ve Aralık aylarında 9 maçla daha uzun yenilmezlik serisi yaşadı. Ipswich Town, Premier Lig’deki son dört maçının ikisini kazandı (2M). Bu sayı önceki 28 maçtaki galibiyetlerin toplamı kadar (B9, M17).

Ev sahibi Fulham 4-5-1 dizilişinde, kalede Leno, savunmada Castagne, Diop, Andersen, Bassey, orta sahada Wilson, Cairney, Lukic, Iwobi, Robinson, ileride golcüleri Jimenez. Misafir Ipswich Town 3-4-2-1 dizilişinde, kalede Walton, savunmada O’Shea, Woolfenden, Greaves, orta sahada Johnson, Morsy, Cajuste, Davis, ileri uçta Broadhead, Szmodics, önlerinde golcüleri Delap. İlk bölümde oyunu geriden kuran Fulham karşısında 3. bölgede baskı yapıyor pembe formalı Ipswich, sağda 23 numaralı Szmodics ataklara yön veren oyuncuları. 5. dakikada Cairney’nin soldan ortasında pozisyon üretmeye çalışıyor Fulham, topun rakipte olduğu anlarda Ipswich takım halinde savunmada. 9’da kullandıkları duran toptan sonuç alamıyorlar, ligin Southampton ve Everton’dan sonra en az gol kaydeden takımı. 13’te sağdan kullandığı maçın ilk kornerinde rakip savunmayı geçemiyor Fulham, ilk 15 dakikada topa yüzde 77 oranında sahip olmalarına rağmen net pozisyon üretemiyorlar. O dakikaya kadar iki takımın da rakip kaleyi bulan vuruşu bulunmuyor. 20’de gole yaklaşıyor Fulham, Wilson’un soldan ortasında Jimenez’in kafa vuruşunu uzanarak çeliyor Ipswich kalesinde Walton. Rakibin tempoyu düşürmeye çalıştığı dakikalarda oyunu rakip sahaya yıkıyorlar, ilk 20 dakikada 120 pas yaparken Jimenez gole yakın oyuncuları. 28’de Ipswich’te sarı kartı gören savunmada Davis, topla yakın kaleye yönelen Wilson’a müdahalesi kırmızıya yakın, pozisyon tartışmaya açık. 33’te soldan kullandığı kornerden sonuç alamıyor Ipswich, savunma ağırlıklı oyun planında 3.bölgede etkisizler. Fulham’dan gol beklenirken 38’de öne geçiyor Ipswich, Broadhead’in soldan ortaladığı topta gol vuruşunu yapan Szmodics, pozisyonda Fulham savunmasında Bassey’nin müdahalesi yetersiz. Ipswich’in topa yüzde 28 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi sadece bir kez bulduğu bir dakika uzatılan devre tek gollü üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında Fulham’da Diop’un yerine orta sahada oyun kurucu Smith-Rowe sahada. İlk bölümde önde olmanın verdiği özgüvenle 3. bölgeye kalabalık çıkıyor Ipswich, 49’da rakip ceza sahasında Szmodics’in vuruşu Fulham savunmasında Bassey’den dönüyor. 55’ten sonra baskıyı artıyor ev sahibi, ancak rakip savunmanın arkasına sarkmakta ve kenar ortalarında pozisyon üretmekte zorlanıyorlar. 61’de Iwobi’nin vuruşuyla deniyorlar rakip kaleyi, o dakikaya kadar oyunda etkisiz 17 numara. 63’te Iwobi ve Cairney yerlerini Pereira ve Muniz’e bırakıyor. 65’te ikinci gole yaklaşıyor Ipswich, Fulham savunmasının uzaklaştıramadığı uzun topta Broadhead’in vuruşunu uzanarak mükemmel çeliyor Leno, maçın muhtemel kırılma anı. 69’da aradığı golü buluyor Fulham, Wilson’un ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı gole çeviren Jimenez, skor 1-1’e geliyor. İki dakika sonra Delap, Fulham ceza sahasında Castagne’nin müdahalesiyle yerde kalıyor, pozisyon tartışmaya açık, penaltıyı gole çeviren Delap takımını yeniden öne geçiriyor. 20 milyon Sterlin karşılığında Manchester City’den transfer edilen golcünün sezonda 8. golü, sezonun en iyi transferlerinden. 79’da Fulham’da Lukic’in yerine Traore sahada. 89’da 3. gole yaklaşıyor misafir takım, sahanın en iyisi Delap’ın vuruşunda direkler gole izin vermiyor. Maç bu skorla bitecek derken 89’da beraberliği yakalıyor Fulham, Jimenez rakip ceza sahasında Davis’in müdahalesiyle yerde kalıyor, verilen penaltıyı gole çeviren 7 numara skoru 2-2’ye getiriyor. Yedi dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca 27.042 taraftarın şahitliğinde 2-2’lik skorla takımlar puanları paylaşıyor. Fulham’ın evinde üst üste dördüncü beraberliği, bu sezon ligde sadece Bournemouth ve Brentford (6) 90. dakika veya sonrasında Fulham'dan (5) daha fazla gol kaydetti. Ipswich adına kazanılan puan lige tutunma mücadelesinde altın değerinde. Maçın adamı: Ipswich Town’da Liam Delap.