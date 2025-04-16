Premier Lig Seyir Defteri: Ipswich Town, izlerin hiç silinmesin

13 Nisan 2015 günü 74 yaşında aramızdan ayrıldı Eduardo Galeano, bugüne kadar yazılmış en güzel futbol kitabının yaratıcısı, Güney Amerika’nın edebiyat ustası... “Ben her zaman boğanın tarafını tuttum, matadorun değil. Ve hâlâ aynı taraftayım” der bir söyleşisinde. “Barış ve adalet haykırarak doğan yirminci yüzyıl kanın içinde boğulmuş olarak öldü ve bulduğundan çok daha adaletsiz bir dünya bıraktı arkasında” der 2010’da yayınlanmış ‘Aynalar’ kitabında. Ölüm yıldönümünde hatırlayalım istedim, unutulmasın.

Dönelim futbola, bitime yedi kala lige tutunması mucizeler bağlı, son altı maçın beşinden puansız ayrılan, küme düşme potasına demir atmış Ipswich Town, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ni hedefleyen Chelsea deplasmanında. Ipswich bu sezon Aralık soğuğunda Portman Road’da Chelsea’yi 2-0 yenmişti, Londra takımına karşı 1978-79 sezonundan bu yana rakibini aynı sezonda iki kez devirmek için sahada. Stamford Bridge’deki son galibiyetleri, Mayıs 1979’da Alan Brazil’in iki gol attığı, 3-2 kazandıkları maçta geldi. Chelsea son maçlarda evinde puan vermeyen takımlardan, mavi beyazlılar, Temmuz 2020’den bu yana ilk kez üst üste altı Premier Lig iç saha maçını kazanma hedefinde. Bu sezon evlerinde sadece iki maçtan puansız ayrıldılar, sezonun açılış Manchester City karşısında 2-0 kaybederken, Aralık ayında Fulham’a 2-1 yenildiler. Sezon ortasına kadar takımın parlayanı Cole Palmer düşüşte, Ocak ayında Bournemouth ile 2-2 berabere kalınan maçtan bu yana lig ve kupada üst üste 13 maçta gol atamadı. Ipswich, küme düşme potasındaki iki takım Southampton ve Leicester City’den sonra kalesinde en fazla gol gören takım, Chelsea’yi 2-0 yendiği maçtan bu yana üst üste 12 lig maçında kalesini gole kapatamadı, bu süreçte kalesinde 32 gol gördü. Takımın parlayanı golcüleri Liam Delap’ın bu sezon ligde 12 golü bulunuyor, lige yeni terfi eden takımların 22 yaş ve altı oyuncuları arasında ilk sezonda 12 gole ulaşan üç oyuncu 1992-93’te Blackburn’de Alan Shearer, 1993-94’te Newcastle’da Andrew Cole ve 2003-04’te Portsmouth’da Yakubu.

Londra’da, ılık bir bahar gününde Chelsea 4-2-3-1 dizilişinde: Kalede Sanchez, savunmada Chalobah, Tosin, Colwill, Cucurella, orta sahada Fernandez, Caicedo, ileri uçta Madueke, Palmer Neto, önlerinde golcüleri Jackson. Misafir Ipswich aynı dizilişte: Kalede Palmer, savunmada Tuanzebe, O'Shea, Burgess, Davis, orta sahada Morsy, Cajuste, ileri uçta Johnson, Enciso, Clarke, önlerinde gol umutları Hirst. Takımın parlayanı Delap yedek kulübesinde, yaz transferinin gözdelerinden olacaktır sanırım. İlk bölümde savunmadan uzun toplarla çıkıyor pembe formalı Ipswich, kale arkasını dolduran üç bine yakın taraftarı takımını yalnız bırakmamış. 4. dakikada Ipswich atağında Johnson, Cucurella mücadelesinde Chelsea savunma oyuncusu yerde kalıyor, faul kararı muhtemel gol fırsatını sonlandırırken karar tartışmaya açık. 9’da sağdan kullandığı maçın ilk kornerinde Fernandez’in vuruşundan sonuç alamıyor ev sahibi, topun rakipte olduğu anlarda savunmada kalabalık Ipswich. 14’te Chelsea atağında savunmadan çıkan Chalobah’ın vuruşu Ipswich kalesinde Palmer’da kalıyor, ilk 15 dakikada topa yüzde 65 oranında sahip olan mavili takım rakip kaleyi beş kez yokluyor. İlerleyen dakikalarda oyunu rakip sahaya yıkıyorlar ancak 19’da golü bulan Ipswich oluyor. Rakip savunmanın eksik yakalandığı pozisyonda Johnson sağdan çizgiye taşıdığı topu Cucurella’dan önce yerden ceza sahasına kesiyor, yakın mesafeden topu ağlara gönderen Enciso, pozisyonda Chelsea savunması topa müdahalede yetersiz. Geriye düştükten sonra oyunu geniş alanlara taşıyarak pozisyon üretmeye çalışıyor Chelsea, ancak dikine oynamak yerine çok fazla yan top yapıyorlar. 30’da ikinci gole yaklaşıyor Ipswich, Cajuste’nin sağ köşeye vuruşu az farkla dışarda. Akabinde fark ikiye çıkıyor, Enciso’nun soldan ortasında Johnson arka direkte uzak köşeye kafayı enfes vuruyor, 21 yaşındaki Paraguaylı forvet Julio Enciso iki gole direk katkı sağlıyor. Topa daha çok sahip olmasına rağmen 40. dakikaya kadar rakip kaleyi dokuz kez yoklayan Chelsea son vuruşlarda etkisiz. Ipswich’in topa yüzde 28 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi beş kez yokladığı dört dakika uzatılan devre iki farklı üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında Chelsea savunmasında Tosin yerini Gusto’ya bırakıyor. Devreye golle başlıyor ev sahibi, Madueke’’nin sağdan ceza sahasına kestiği topta Cucurella’nın yakın direkte vuruşu savunmada Tuanzebe’ye çarpıp ağlara giderken skor 1-2’ye geliyor. Devrenin ilk bölümünde oyunu rakip sahaya yıkarken geniş alanlardan pozisyon üretmeye çalışıyorlar, 53’te Cucurella’nın pasında Neto soldan harekelenip vuruyor, top Palmer’da kalıyor. Devrede ilk tehlikeli atağını 54’te geliştiriyor Ipswich, Davis’in pasında Hirst’ün sol çaprazdan uzak köşeye vuruşu az farkla dışarda. 62’de Ipswich savunmasında Davis’in yerini Townsend alıyor. Akabinde Chelsea’de Madueke yerini Sancho’ya bırakıyor. 70’e kadar kullandığı dokuz kornerde aradığı golü bulamıyor Chelsea, 71’de Ipswıch’de Hirst ve Clarke yerlerini Delap ve Philogene’ye bırakıyor. Oyuna girdikten üç sonra sakatlanan Philogene ve takımın iyilerinden Enciso’nun yerlerini 75’te Broadhead ve Taylor alıyor. 79’da beraberliği yakalıyor Chelsea, soldan kullanılan kornerde Palmer’in asistinde Sancho ceza sahasının sol çaprazından sağ üst köşeye enfes vuruyor, oyuna girdikten sonra takımında fark yaratıyor 19 numara. 84’te arka arkaya kullandığı iki kornerde rakip savunmayı geçemiyor Ipswich, son bölümde iki takım da 3. bölgeye kalabalık çıkıyor. 89’da Chelsea’de forvette Jackson-Nkunku değişikliği geliyor. Altı dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca 39.805 taraftarın şahitliğinde takımlar sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılıyor. Galeano ile başladık, onun enfes eseri Zamanın Ağızları’ndan alıntıyla bitirelim, Ipswich küme düştü ama izleri hiç silinmesin, en kısa zamandan dönsün bıraktığı yere. “Zamandanız hepimiz. Bizler onun ayakları ve ağızlarıyız. Zamanın ayakları ayaklarımızda yürüyor. Artık biliyoruz ki, kısa ya da uzun vadede, zamanın rüzgârları ayak izlerini silecek.”