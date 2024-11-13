Premier Lig Seyir Defteri: Ipswich Town, sezonun ilk galibiyeti Tottenham deplasmanında

Uzaklardan…

Geçenlerde The Guardian’da Türk futboluyla ilgili enfes bir makale yayınlandı, meraklısına. (https://www.theguardian.com/football/2024/oct/30/old-habits-die-hard-in-turkish-football-despite-wonderkids-thriving-abroad).

Ülke futbolunun yükselişte olan gençlerle altın dönemini yaşadığı, yakın zamanda Juventus'ta 10 numaralı formayı kapan, 2029'a kadar sözleşmesi bulunan genç Kenan Yıldız’ın İtalya’da, Arda Güler’in İspanya’da parladığı, Hakan Çalhanoğlu’nun Ballon d'Or listesinde yer alan ilk Türk oyuncu olduğu, yurt dışında forma giyen yeteneklerle Türk Milli Takımı’nın hiç olmadığı kadar güçlü olduğu yazılıyordu. Ancak hikâyenin diğer yanında Euro 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya karşı sahada yer alan 10 oyuncudan sadece dördünün Türkiye’de dünyaya geldiğini, yerli oyuncuların yolunun hâlâ engellerle dolu olduğu vurgulanıyordu. Malum, ülkede futbol kısa vadeli ve anlık sonuçlara takıntılı üç İstanbul kulübüne endeksli. Ellerinin altındaki genç yetenek hazinesini değerlendirmek, alt yapılara önem vermek, yeni Arda Güler’ler çıkarmak yerine hovardaca para saçıp çoğu zaman en iyi günleri geride kalmış eskinin yıldızlarını ithal etmek ülke futbolunun hiç değişmeyen adeti. Yazının başlığına ithafen, eski alışkanlıklar zor ölüyor, eskilerin dediği gibi can çıkar huy çıkmaz.

Fotoğraf: AA

Dönelim Premier Lig’e... Perşembe akşamı UEFA Kupası’nda Galatasaray’a mağlup olan, ligde istikrar arayışındaki Tottenham evinde Ipswich Town karşısında. Tottenham, rakibe karşı 10 Premier Lig maçının sadece üçünü kazandı (3B, 4M), ligin demirbaşları haricinde 10'dan fazla kez karşılaştıkları rakiplere karşı en düşük kazanma oranı. Tottenham’ın evinde ligin yeni takımları karşısında bariz üstünlüğü var, lige terfi eden takımlar karşısında iç sahada oynadıkları son 36 maçın 32'sini kazandılar (2B, 2M), en son mağlubiyetleri 2009’un Aralık soğuğunda Wolverhampton Wanderers’a karşı tek golle. Ipswich Londra deplasmanlarında kayıplarda, başkentte oynadıkları son beş lig maçını kaybettiler, o maçlarda kalelerinde en az iki gol gördüler (toplamda 16). Bu sezon 10 maçta galibiyet sevinci yaşamadılar, (5B 5M), Premier Lig’de galibiyetsiz en uzun serileri. Takımın göze batanı savunma oyuncusu Leif Davis, bu sezon ligde takım arkadaşlarına en fazla pozisyon hazırlayan oyuncu (25), transfer döneminde taliplileri kapısını çalacaktır sanırım.

Serin ve kapalı bir sonbahar gününde ev sahibi Tottenham 4-3-3 dizilişinde, kalede Vicario, savunmada Porro, Romero, Dragusin, Udogie, orta sahada Kulusevski, Bentancur, Sarr, ileri uçta Johnson, Solanke, Son Heung-Min. 19 numaralı Solanke’nin çalışkanlığı takdire şayan, bu sezon ligde 3. bölgede rakibe en fazla baskı uygulayan oyuncu (212). Misafir Ipswich savunma ağırlıklı 5-4-1 dizilişinde, kalede Muric, savunmada Johnson, Tuanzebe, Burgess, O'Shea, Davis, orta sahada Hutchinson, Morsy, Cajuste, Szmodics, ileri uçta golcüleri Delap. Henüz 2. dakikada gole yaklaşıyorlar, Tottenham savunmasının az adamla yakalandığı pozisyonda sağdan Burgess’in ortasında Szmodics yakın mesafeden kaleci Vicario’yu geçemiyor, misafir takım adına net gol fırsatı. Akabinde gole yaklaşan Tottenham, soldan Son’un ceza sahasına kestiği topta Johnson isabetsiz vuruyor. Açılış dakikalarından sonra baskıyı artırıyor Tottenham, Ipswich takım halinde savunmada. 9’da sağdan kullandığı ikinci kornerinde gole yaklaşıyor misafir takım, Burgess’in kafa vuruşunda direkler gole izin vermiyor, Tottenham’ın duran toplarda savunma zaafı aşikâr. İlk 15 dakikada topa yüzde 72 oranında sahip ev sahibinin rakip kaleyi bulan vuruşları bulunmuyor. Dakikalar ilerledikçe oyunu rakip sahaya yıkıyorlar ancak 2. bölgede oyuna yön verecek oyuncu eksikliğinde pozisyon üretemiyorlar. 19’da sağdan ortalanan topta Solanke’nin yerden vuruşunu kornere çeliyor Muric, akabinde Ipswich’te sarı kartı gören Tuanzebe. 31’de öne geçiyor Ipswich, Delap’ın sağdan ortaladığı, savunmanın uzaklaştıramadığı topta Szomodics’in röveşata vuruşu sağ köşeden ağlarla buluşurken deplasman tribünü yıkılıyor. 2023-24 sezonunda Championship’te Blackburn Rovers zamanlarında 44 maçta 27 golle gol krallığını kazandığını hatırlatalım. Tottenham, 2024 senesinde evinde çıktığı 13 lig maçında 1-0 geriye düştü, hocaları Ange Postecoglou adına düşündürücü. 43’te ikinci golü buluyor misafir takım, sağdan Szmodics’in ortaladığı pozisyonda Delap savunmadan önce dokunup topu ağlara gönderen oyuncu, ev sahibi tribünler Tottenham’ın kötü oyunu karşısında tepkili. Dört dakika uzatılan, Ipswich’in topa yüzde 35 oranında sahip olup, altı kez rakip kaleyi yokladığı devre iki gollü üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 46’da sarı kartı gören Ipswich’te Delap. 48’de gole yaklaşıyor Tottenham, Son’un sağ çaprazdan vuruşunu kornere çeliyor Muric. 50’de Bentancur’un ortasında Solanke ile topu ağlara gönderiyorlar ama gol öncesinde elle oynama, VAR incelemesi sonucu gol geçersiz. Devrenin ilk bölümünde oyunu rakip sahaya yıkıyor Tottenham, İpswich sahasından çıkmakta zorlanıyor. Kontraya çıktıkları anlarda çabukluğu ile güze batan 19 numaralı Delap, 2003 doğumlu forvet 2020-24 arasında Manchester City’de forma şansı bulamamıştı. 65’e kadar neredeyse tüm ataklarını Son ile soldan başlatıyor Tottenham, 66’da sakatlanan Sarr yerini Werner’a bırakıyor. 68’de fark bire iniyor, sağdan kullanılan kornerde demarke pozisyonda kafayı vuran Bentancur, skor 1-2’ye geliyor. Akabinde misafir takımda iki değişiklik, Szmodics ve Delap yerlerini Clarke ve Hirst’e bırakıyor. 72’de sağdan kullanılan kornerde Porro’nun pasında Son’un vuruşuyla beraberlik golüne yaklaşıyor Tottenham, Ipswich savunmada zaman zaman telaşlı. 78’de Tottenham’da sarı kartı gören Bentancur. Son bölümde beraberlik için yükleniyor Tottenham ama final paslarında aceleci ve telaşlılar. 84’te Bentancur ve Johnson’un yerlerini Bissouma ve Maddison alıyor. Sekiz dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca 61.505 taraftarın şahitliğinde 2-1 kazanan Ipswich üç puanı heybeye atıyor. Galatasaray karşında sahadan yenik ayrılan Tottenham bu maçta da aynı akıbeti yaşadı, sezonda 5. mağlubiyetlerini aldılar, istikrarsız gidiş sürüyor. Ipswich Town’a gelince, 22 seneden sonra Premier Lig’de hak ederek ilk galibiyetlerini alırken küme düşme potasının üstüne çıktılar. Maçın adamı: Ipswich Town’un üretken forveti Liam Delap.