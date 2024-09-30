Premier Lig Seyir Defteri: Leicester; Emirates’te uzatmalarda kayıp

Leicester City’nin 37 yaşındaki golcüsü Jamie Vardy, 2024-25 sezonunda Premier Lig’e dönen takımıyla, sezonun ilk maçında Tottenham’a karşı gol atarak elitler ligine rüya gibi dönüş yaptı ve ilk üç maçta ilk 11’de yer aldı, onun hikâyesi her futbolcuya ilham kaynağı olacak cinsten. Hikâyesini 2016 senesinin ocak ayında yine bu köşede yazmıştım (Amatörden esen fırtına). 2012 Mayıs ayında 1 milyon sterlin bedelle o zamanlarda Championship’te mücadele eden Leicester City’e transfer olduğunda amatör liglerin transfer rekorunu kırdığını hatırlatalım. O zamandan günümüze 409 maçta 176 golü bulunuyor, muhtemel kulüp tarihinin en büyük oyuncusu. Yakın geçmişte verdiği söyleşindeki sözleri kayda değer: “Profesyonel futbola adım attığımda hayatım değişti ama hiçbir zaman para odaklı olmadım. Futbolu hep sevdim ve sadece futbol oynamak istiyorum.” Ne diyelim, futbol tanrıları her takıma böyle büyük golcü ve büyük gönüllü oyuncular ihsan eylesin…

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Eylülün son cumartesi günü Vardy’nin takımı zorlu Arsenal deplasmanında. Arsenal, Leicester’a karşı son 5 lig maçını kazandı, lig tarihinde rakibine karşı en uzun galibiyet serisi. Leicester’ın rakibine karşı deplasmanlarda bahtı kapalı, Arsenal deplasmanında son 26 lig maçın sadece birini kazanabildiler (4B 21M), o sürede tek galibiyetleri Ekim 2020’de 1-0’lık skorla geldi. Yeni sezonda 5 lig maçında galibiyet sevinci yaşayamadılar; 3 beraberlik ve 2 yenilgileri bulunuyor. Lige tutunma mücadelesi verdikleri 2022-23 sezonunda ilk 6 maçta galibiyet alamamışlardı. Arsenal bu sezon ligde zaman çalma ve rakibin kullandığı duran topta geri çekilmediği için altı kart (4 sarı, 2 ikinci sarı) gördü, bu sayı diğer kulüplerden 2 fazla. O kartların 3’ü son maçta Manchester City karşısında geldi. Arsenal’in parlayanı Bukayo Saka, ilk 5 maçta 5 asistle ilk sırada.

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Yazdan kalma bir Londra gününde ev sahibi Arsenal 4-3-3 dizilişinde, kalede Raya, savunmada Calafiori, Gabriel, Saliba, Timber, orta sahada Trossard, Partey, Rice, ileri uçta Martinelli, Havertz, Saka. Misafir Leicester 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Hermansen, savunmada Kristiansen, Okoli, Faes, Justin, orta sahada Skipp, Winks, ileri uçta Mavididi, Ndidi, Buonanotte önlerinde golcüleri, kaptanları Vardy. İlk 10 dakika orta saha mücadelesi halinde geçiyor. Rakibin kalabalık savunmasını oyuna genişlik kazandırarak açmaya çalışıyor Arsenal, Leicester savunmasının merkezinde Faes ve Okoli hava toplarında etkili. Arsenal ilk 15 dakikada topa yüzde 60 oranında sahip. 19’da aradıkları golü buluyorlar, Saka’nın sağdan getirdiği topta Timber’ın yerden ortasını sağ köşeden ağlara gönderen Martinelli. 30. dakikanın sonunda Arsenal’in topla oynama oranı yüzde 75, misafir takım savunma-hücum geçişlerinde etkisiz. 31’de Leicester’da sarı kartı gören Ndidi. 44’te fark ikiye çıkıyor, Martinelli’nin soldan enfes pasında yerden vuruşla bitiren Trossard, VAR incelemesi sonucu gol geçerli. Arsenal’in topa yüzde 75 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi 12 kez yokladığı, misafir takımın varlık gösteremediği devre iki gollü üstünlüğüyle kapanıyor.

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2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 46’da Arsenal’de sarı kartı gören savunmada Saliba, akabinde farkı bire indiriyor Leicester City. Buonanotte’nin soldan kullandığı duran topta kafayı vuran savunmadan gelen Justin, misafir takım umutlanıyor. 49’da Arsenal’de Calafiori, 50’de Leicester’de Skipp sarı kartı gören oyuncular. 2. devrede ofansif Leicester 64’te skoru 2-2’ye getiriyor, sağdan Ndidi’nin uzak köşeye ortasını enfes voleyle bitiren Justin, kale arkasındaki deplasman tribünü yıkılıyor. 70’te Leicester’de sarı kartı gören Buonanotte. 74’te Arsenal’de Martinelli yerini Sterling’e bırakıyor. 85’te Arsenal’de Partey’nin yerine Nwaneri sahada. Oyuna girdikten hemen sonra sağ çaprazdan enfes vuruyor 53 numara, Hermansen köşeden çıkartıyor. 24 yaşındaki Danimarkalı kalesinde devleşirken müthiş kurtarışlarla göze batıyor. 7 dakika uzatılan maçta galibiyet golünü 90+2’de buluyor Arsenal, kornerde Trossard’ın uzak direkte vuruşu rakip savunmadan Ndidi’ye çarpıp ağlara giderken yıkılıyor ev sahibi tribünler, Arsenal 3-2 öne geçiyor. Uzatmanın son dakikasında Nwaneri’nin pasında Jesus’un vuruşunu köşeden çıkartıyor Hermansen, Havertz yakın mesafeden topu ağlara gönderip skoru 4-2’ye taşıyor. Arsenal maçı uzatmalarda bulduğu 2 golle kazanırken Newcastle deplasmanında 2 puan kaybeden Manchester City’i yakalıyor. 2024’te tüm müsabakalarda çıktıkları 30 maçın 21’ini kazandılar; galibiyet oranı %70. 1932’den sonra bir takvim yılında en iyi performansları. Maçın adamı: Leicester kalesinde Mads Hermansen, Arsenal’in kalesini 36 kez yokladığı maçta dört gol yemesine rağmen müthiş kurtarışlarla tarihi farkı önledi.