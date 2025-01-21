Premier Lig Seyir Defteri: Liverpool FC, Brentford deplasmanında Darwin Nunez’in yükselişi

Ligin ilk devresini geride bıraktığımız Ocak ortasında, 20 maçta sadece bir kez sahadan puansız ayrılan lider Liverpool evinde oynadığı 11 maçta 7 galibiyet çıkaran zorlu Brentford deplasmanında. Ligin ilk devresinin sürpriz takımı son altı maçından 16 puan çıkaran Nottingham Forest, onlara da selam çakalım yeri gelmişken. Geçtiğimiz günlerde, 2004 Eylül ayında aramızdan ayrılan Brian Clough’un takımın başına gelmesinin 50. yılını kutladılar. Yaşı yetenler hatırlar, 6 Ocak 1975’te göreve gelen Brian Clough ve yardımcısı Peter Taylor Nottingham Forest efsanesini yaratmışlardı, o yılların kasırgasıydı kırmızı beyazlılar, yalnızca Ada futbolunda değil, Avrupa arenalarında esip kükremişlerdi.

Liverpool’a dönersek, Brentford karşısında 2023 Ocak ayında 3-1 kaybettikleri maçtan bu yana son dört karşılaşmadan galip ayrıldılar. Rakip karşısında son yedi maçta 17 gol bulurken bu maçların dördünde kalelerinde gol görmediler. Kırmızılı takıma Londra deplasmanları yarıyor, Londra takımlarına karşı deplasmanda oynadıkları son yedi maçta yenilmediler (5G, 2B), son iki maçında Tottenham’ı 6-3 ve West Ham’ı 5-0 mağlup ettiler. İngiliz Futbol Ligi tarihinde (ilk dört lig) hiçbir takımın, başkentte üst üste üç deplasman maçında 5’ten fazla gol atamadığını hatırlatalım. Kırmızlı takımın ofansif gücü rakipleri adına ürkütücü, ligde deplasmanda oynadıkları son üç maçta rakip kaleye en az en 20 şut çektiler (24-Tottenham, 22-West Ham, 23-Nottingham Forest). Bunu üst üste dört kez başaran son takım Kasım 2014’te Manchester City olmuştu.

Ev sahibi Brentford savunma ağırlıklı 4-3-1-2 dizilişinde, kalede Flekken, savunmada Roerslev, Collins, Van den Berg, Lewis-Potter, orta sahada Janelt, Norgaard, Yarmoliuk, ileri uçta Damsgaard, önlerinde Mbeumo, Wissa ikilisi. Bu sezon ligde kendi sahasında Brentford ikilisi Bryan Mbeumo ve Yoane Wissa (9) kadar gol atan oyuncu olmadı. Misafir Liverpool 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Becker, savunmada Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Tsimikas, orta sahada Gravenberch, Mac Allister, ileri uçta Salah, Szoboszlai, Gakpo, önlerinde golcüleri Díaz. Brentford’un belalısı Mo Salah, ligde hiçbir golcü onlara Salah’tan daha fazla gol atmadı (7); Mısırlı Brentford’a karşı oynadığı son dört maçta en az bir kez gol kaydetti. Bu sezon deplasmanlarda Bournemouthlu Justin Kluivert'ten (8) daha fazla gol atan tek golcü 11 numara. Maça baskılı başlıyor siyah formalı misafir takım, 2. dakikada soldan kullandıkları maçın ilk kornerinde rakip savunmayı geçemiyorlar. Topun rakipte olduğu anlarda takım halinde kapanıyor kırmızı beyaz Brentford; 6’da Mbeumo’nun sağdan rakip ceza sahasına kestiği topta gole yaklaşıyorlar. Akabinde Liverpool atağında Salah’ın sağdan ortasında Gakpo’nun kafa vuruşu Brentford kalesinde Flekken’de kalıyor. 8’de Liverpool savunmasının solunda sarı kartı gören Tsimiskas. İki takım 2. bölgeyi çabuk geçtiği dakikalarda pozisyonlar buluyor, 11’de Brentford atağında Mbeumo’nun vuruşunda Alisson gole izin vermiyor. İlk 15 dakikada topa yüzde 66 oranında sahip Liverpool rakip kaleyi üç kez yokluyor ancak net pozisyon üretemiyor. 17’de Gakpo’nun sol köşeye giden vuruşunu uzanarak kornere çeliyor Flekken, o dakikaya kadar kullandıkları dört kornerden gol bulamıyorlar. 26’da arka arkaya kullandığı iki kornerde rakip savunmayı geçemiyor Liverpool, Brentford duran toplarda o dakikaya kadar hatasız ev sahibi. 34’te Liverpool atağında Mac Alister’in enfes pasında Szoboszlai’nin yerden vuruşu Flekken’de kalıyor, tempoyu yükselttiği anlarda merkezde pozisyonlar buluyorlar. 40’ta net fırsatı kaçırıyor Liverpool, rakip savunmanın eksik yakalandığı pozisyonda Salah’ın pasını yakın mesafeden gole çeviremiyor Gakpo, maçın muhtemel kırılma anlarından. 43’te Liverpool’da orta sahada sarı kartı gören Szoboszlai. Liverpool’un topa yüzde 58 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi 16 kez yokladığı, iki dakika uzatılan devre golsüz kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. Devreye 3. bölgeye kalabalık çıkarak başlıyor Brentford, 46’da soldan kullandıkları kornerde pozisyon üretemiyorlar. 50’de arka arkaya kullandığı iki kornerde rakibin uzun savunmasını geçemiyor Liverpool, o dakikaya kadar golcüleri Salah kalabalık rakip savunma arasında fırsat bulamıyor. 53’te Gakpo’nun pasında gollük vuruşu rakip savunmadan dönüyor, 50’den sonra baskıyı artırıyor misafir takım. 58’de geride eksik yakalandıkları pozisyonda Mbeumo vurmakta geç kalınca araya giren Van Dijk mutlak golü önlüyor, Brentford’un golcüsü önünde boş alan bulduğunda gole yakın. Baskıyı artırdığı dakikalarda 63’te Diaz’ın yerden vuruşuyla gole yaklaşıyor Liverpool, pozisyonda Flekken geçit vermiyor. Akabinde savunmada Tsimiskas’ın yerine Robertson, Diaz’ın yerine Darwin Nunez sahada. 68’de Brentford’da sarı kartı gören Norgaard, bir dakika sonra aynı akıbeti paylaşan savunmada Roerslev. Rakibin baskısını kırdığı anlarda Mbeumo ve Wissa ile pozisyonlar buluyor ev sahibi, 73’te Damsgaard’ın pasında Mbeumo kaleci Flekken’i geçemiyor. 80’de Liverpool’da iki değişiklik, Szoboszlai ve Mac Allister yerlerini Elliott ve Jones’a bırakıyor. Brentford orta sahasında Damsgaard’ın yerini Jensen alıyor. 89’da Liverpool atağında Salah’nın vuruşuyla gole yaklaşıyor Liverpool, dört dakika uzatılan maçın 91. dakikasında aradıkları golü buluyorlar. Eliott’un başlattığı atakta Alexander-Arnold sağdan kesiyor, Nunez yerden vuruşla enfes bitiriyor. İki dakika sonra farkı ikiye çıkartıyorlar, 90+3’te Elliott’un savunma arkasına pasında Nunez sert vuruşla topu ağlara gönderen oyuncu. Liverpool topa yüzde 61 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi 37 kez denediği zorlu deplasman maçını 17.251 taraftarın şahitliğinde 2-0 kazanıp 2. sıradaki Arsenal ile arasındaki puan farkını yediye çıkartıyor. Golü bulmak için çok çalıştılar, çok denediler, rakip kaleye dalga dalga geldikleri maçta üç puanı hak ettiler. Maçın adamı oyuna 65’te girip iki golle üç puanı getiren Darwin Nunez.