Premier Lig Seyir Defteri: Liverpool FC; Brentford deplasmanında düşüş sürerken

Uzaklardan…

2016’dan sonra sahasında ilk kez sevilmeyen komşu Manchester United’a mağlup olan Liverpool’un ligdeki düşüşü sürüyor. Maçtan sonra efendi kaptanları Virgin Van Dijk, çok kötü bir ikinci gol yediklerini, maç boyunca aceleci davrandıklarını, pas seçimlerinde hatalar yaptıklarını dile getiriyor ve devam ediyordu: “Hayal kırıklığı yaratan bir gündü ama geride kaldı, şimdi kenetlenme zamanı, sadece oyuncular olarak değil, taraftarlarımız ve kazanmamızı isteyen herkesle birlikte.” Transfer sezonunda kesenin ağzını açan, hocaları Arne Slot’a yaklaşık 450 milyon sterlinlik bütçe sunan kulüp Ekim ortasında tüm kupalarda arka arkaya dört yenilgi aldı. Sezon verileri kayda değer, geçen sezon ilk sekiz maçın sonunda kalelerinde sadece üç gol görürken bu sezon on bir gol gördüler. Geçen sezon duran toplarda sekiz maçta kalesini gole kapatan takım bu sezon aynı sayıdaki maçta kalesinde beş gol gördü. 8 maçın beşinde kalesini gole kapatırken bu sezon ancak iki maçı gol yemeden tamamlayabildi. Velhasıl geçen sezonun şampiyonu harcadığı büyük paraya rağmen savunma zaafları aşikâr, kusurlarla dolu bir takım görüntüsünde.

Hafta içinde farklı formasyonla oynadığı Şampiyonlar Ligi maçını Frankfurt deplasmanında 5-1’lik skorla kazanan Liverpool cumartesi akşamı maçında Brentford deplasmanında. Ev sahibinin Liverpool karşısında bahtı kapalı, rakip karşısında son beş maçta sahadan yenik ayrılırken, Liverpool Brentford'a karşı oynadığı sekiz Premier Lig maçının tamamında en az bir gol kaydetti. Liverpool’un yakın geçmişte Londra deplasmanlarında karnesi kötü, başkentte son dört lig maçını kaybettiler; Londra deplasmanlarında en son Mart ve Kasım 1970 arasında arka arkaya beş lig maçında yenilmişlerdi. Brentford son maçların forma takımlarından, ligde son üç maçının ikisini kazandılar; “Arılar”, Thomas Frank yönetimindeki geçen sezonun nisan/mayıs aylarından bu yana ilk kez üst üste galibiyet arıyor.

Ev sahibi Brentford 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Kelleher, savunmada Kayode, Collins, Van den Berg, Ajer, orta sahada Henderson, Yarmoliuk, ileri uçta Schade, Damsgaard, Ouattara, önlerinde golcüleri Thiago. Misafir Liverpool 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Mamardashvili, savunmada Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez, orta sahada Szoboszlai, Jones, ileri uçta Salah, Wirtz, Gakpo, önlerinde Ekitike. İlk bölümde kısa paslarla oyunu geriden kuruyor yeşil beyaz Liverpool, Brentford’un ilk 11’inde üç eski Liverpool oyuncusunun olması kayda değer. 6. dakikada öne geçiyor ev sahibi, soldan Kayode ile kullandıkları uzun taç atışında Ajer kafayla dokunuyor, Ouattara soluyla sağ köşeden topu ağlara gönderen oyuncu. Pozisyonda Liverpool savunması hava topuna müdahalede yetersiz. Geriye düştükten sonra oyunu rakip sahaya yıkan Liverpool 10’da beraberliğe yaklaşıyor, Gakpo’nun pasında Salah topu kontrol edemeyince pozisyon kaçıyor, 11 numaranın bu sezon form düşüklüğü hocası Arne Slot adına düşündürücü. İlk 15 dakikada topa yüzde 72 oranında sahip olan misafir takım 3. bölgede etkisiz. 20’de rekor transferleri Wirtz net gol pozisyonunda isabetsiz vuruyor, maçın kırılma anlarından. İki dakika sonra Gakpo’nun sağdan ortasında Ekitike’nin demarke pozisyonda kafa vuruşu isabetsiz, Liverpool geriye düştüğü maçta net fırsatlardan yararlanamıyor. 28’de Brentford’da sakatlanan Yarmoliuk yerini Janelt’e bırakıyor. 32’de bu kez Brentford gole yaklaşan takım, Henderson’un yerden vuruşu isabetsiz, ev sahibi tribünler kaçan fırsata hayıflanıyor. 33’te sarı kartı gören Liverpool savunmasının solunda Kerkez. Geçmiş sezonlarda top rakipteyken amansız baskı uygulayan Liverpool bu sezon ikinci toplarda ve baskıda eski gücünden uzak. 39’da ikinci gole yaklaşıyor ev sahibi, enfes vuruşunu sol üst köşeden çıkartıyor Mamardashvili, o kurtarışla takımını oyunda tutuyor. Devrenin bitimine yakın fark ikiye çıkıyor, Liverpool orta sahasının kaybolduğu pozisyonda savunma arkasından yerden vuruşla gole çeviren Schade, pozisyonda Damsgaard’ın rakip savunma arkasına pası futbol okullarında ders niyetine gösterilir. Devrenin uzatma dakikalarında farkı bire indiriyor Liverpool, Bradley’nin sağdan ortaladığı topa ön direkte Ekitike dokunamıyor ama pozisyonu takip eden Kerkez yakın mesafeden sert vuruyor. Brentford topa yüzde 33 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi 9 kez yokladığı devreyi 2-1 önde kapatıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada ama sakatlanan orta hakem Simon Hooper yerini Tim Robinson’a bırakıyor. Devreye ilk devrede olduğu gibi topa sahip olarak başlıyor misafir takım, ancak rakibin takım halinde baskısı karşısında top kayıpları yapıyorlar. 54’te net fırsattan yararlanmıyor Brentford, Schade’nin savunma arkasına pasında Thiago'nun vuruşunu köşeden çıkartan Mamardashvili, kalecisi Liverpool’u oyunda tutuyor. 59’da penaltı kazanıyor ev sahibi, Van Dijk’ın Ouattara'ya müdahalesinde VAR’dan, faulün çizgide olduğunu ve dolayısıyla ceza sahası içinde olduğu kararı çıkıyor, penaltıyı gole çeviren Thiago, skor 3-1’e geliyor. 62’de üç değişiklik yapıyor Liverpool’un hocası Arne Slot; Kerkez, Bradley ve Gakpo yerlerini Robertson, Mac Allister ve Chiesa’ya bırakıyor. 64’te Brentford savunmasında Van den Berg mutlak golü önlüyor, Szoboszlai’nin çizgiye inip geriye çıkardığı pozisyonda Salah’ın vuruşuna ayak koyan 4 numara, maçın muhtemel kırılma anlarından. İki dakika sonra net fırsatı harcıyor ev sahibi, Kayode’nin sağdan enfes ortasında Ouattara demarke pozisyonda kafayı isabetsiz vuruyor, kenarda kaçan fırsata hayıflanıyor hocası Keith Andrews. 70’te Liverpool’da Jones’un yerini Ngumoha alıyor. 80’de Brentford’da sarı kartı gören Schade. Akabinde yerini Lewis-Potter’a bırakıyor 7 numara. 82’de Liverpool’da Wirtz yerini Nyoni’ye bırakıyor. Son bölümde baskıyı artırıyorlar, 89’da Brentford’un savunmadan çıkarken kaptırdığı topta Szoboszlai’nin ortasını sağ üst köşeden ağlara gönderen Salah, skor 3-2’ye geliyor. 7 dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca Brentford topa yüzde 34 oranında sahip olup rakip kaleyi 17 kez yokladığı, net fırsatlardan yararlanamadığı maçı 17.214 taraftarın şahitliğinde 3-2 kazanıp ligde 10. sıraya yükseliyor. Liverpool’a gelince Arne Slot yönetimindeki ilk 43 lig maçının sadece dördünü kaybettiler, bu sezon Brentford karşısında arka arkaya dördüncü yenilgilerini aldılar. Kalecileri Alisson’un yokluğu takımı olumsuz etkilemiş olsa da savunmada kırılganlar, Isak transferi yerine savunmaya takviye daha yerinde olurdu sanırım.