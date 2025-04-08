Premier Lig Seyir Defteri: Liverpool FC, Craven Cottage’de 26 maçlık yenilmezlik serisinin nihayetinde

Nisan başında, sezonun bitimine sekiz maç kala, büyük mucize gerçekleşmezse şampiyonun ve küme düşecek üç takımın belli olduğu zamanlarda ligin açık ara lideri Liverpool Fulham deplasmanında. İkinci sıradaki Arsenal’in Everton deplasmanında ev sahibi lehine verilen ucuz penaltıyla iki puan bıraktığı maçın ertesinde Liverpool maç eksiğiyle en yakın takipçisinin 11 puan önünde, 20. lig şampiyonluğunu ilan edecekleri en erken tarih 20 Nisan’da Leicester deplasmanında oynayacakları maç olacak. Küme düşenlere gelince, Tottenham karşısında kaybeden Southampton lig tarihinde 31 maç sonunda 10 puanla küme düşmeyi garantileyen ilk takım oldu. Bu vesileyle 2007-08 sezonunda Derby County’nin lig tarihinin en az puanıyla (11) küme düştüğünü hatırlatalım.

Maça dönersek, Fulham, Liverpool’a karşı oynadığı son 13 lig maçının sadece birini kazanabildi (3B, 9M), Mart 2021’de Anfield’de Liverpool’u 1-0 yendiler. Liverpool, Aralık 2011’de Kenny Dalglish’in takımın başında olduğu zamanlarda 1-0 yenildiği maçtan sonra Craven Cottage’de son altı lig maçında yenilmedi (4G, 2B). Bu sezon 15 deplasman maçında 38 gol kaydettiler, maç başına ortalamaları 2,53 gol. En son 2013-14 sezonunda 19 maçta 48 gol kaydetmişlerdi, maç başı gol ortalaması 2,53. Kırmızı takım deplasmanların yenilmez armadası, geçtiğimiz yılın Nisan ayında Everton'a 2-0 yenildikleri maçtan bu yana ligde evinden ırak oynadığı 17 maçta sahadan yenik ayrılmadı (10G, 7B). Takımın parlayanı Salah, ligde son dört deplasmanda Liverpool’un sekiz golüne katkı yaptı, (5 gol, 3 asist). Tarihte sadece bir oyuncunun beş maçlık periyotta karnesi daha iyi, Nisan ve Ağustos 2003 arasında Arsenal formasıyla Thierry Henry (3 gol, 6 asist).

Ev sahibi Fulham 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Leno, savunmada Castagne, Andersen, Bassey, Robinson, orta sahada Pereira, Berge, ileri uçta Iwobi, Lukic, Sessegnon, önlerinde golcüleri Muniz. Misafir Liverpool aynı dizilişte, kalede Kelleher, savunmada Jones, Konate, van Dijk, Defenvan Dijk, Robertson, orta sahada Gravenberch, Mac Allister, ileri uçta Salah, Szoboszlai, Gakpo, önlerinde golcüleri Jota. Güneşli Londra gününde maça iştahlı başlıyor beyaz formalı Fulham, savunmadan uzun toplarla çıkarken solda Iwobi ile pozisyon üretme çabasındalar. 4. Dakikada net fırsatı kaçırıyor ev sahibi, Liverpool savunmasının çıkarken kaptırdığı topta Pereira’nın pasında Muniz yakın mesafeden isabetsiz vuruyor. 9’da soldan kullandığı ilk kornerinde rakip savunmayı geçemiyorlar, 2. bölgede Pereira ataklara yön veren oyuncuları. 14’te öne geçen Liverpool oluyor, Mac Allister orta sahada kaptığı topu sürüp 25 metreden sol köşeye enfes vuruyor, Fulham kalesinde Leno uzanıyor ama çıkartamıyor. Pozisyonda vuruşu yapacak oyuncuya baskı yapmayan Fulham savunması hatalı. İlk 15 dakikada topa yüzde 63 oranında sahip Fulham rakip kaleyi iki kez yoklarken gidişatın aksine golü bulan Liverpool oluyor. Ancak uzun sürmüyor sevinçleri, 23’te Fulham atağında Iwobi’nin soldan ortaladığı, Liverpool kalesinde Kelleher’in müdahale ettiği topa ceza sahasının solundan enfes vuruyor Sessegnon, top sağ köşeden ağlarla buluşuyor. Kalesinde gördüğü golden sonra savunmadan çıkarken kaptırdığı toplarda bocalayan Liverpool, 32’de geriye düşüyor. Savunmadan çıkarken Robertson’un kaptırdığı pozisyonun devamında Iwobi’nin vuruşu Robertson’a çarpıp ağlara giderken ev sahibi tribünler yıkılıyor, skor 2-1. Üç dakika sonra sol çaprazdan yokluyor Liverpool kalesini Iwobi, Kelleher uzanarak kornere çeliyor. 37’de 3. golü buluyor Fulham, Liverpool savunmasının uzaklaştıramadığı kornerde Muniz dönerek kaptığı topu yerden vuruşla ağlara gönderiyor. Yüksek tempodaki oyunu, çabuk oyuncuların geniş alanları iyi kullanmasıyla rakip savunmaya zor anlar yaşatıyor Fulham, topa yüzde 46 oranında sahip olup rakip kaleyi 10 kez yokladıkları üç dakika uzatılan devre 3-1 üstünlükleriyle kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 46’da Fulham orta sahasında sarı kartı gören Lukic, Gravenberch’e müdahalesi sert ve gereksiz. 48’de sağdan kullandığı kornerden sonuç alamıyor Liverpool, akabinde Jota kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Leno’yu geçemiyor, devrenin ilk bölümünde farkı azaltma adına baskıyı kuruyorlar. 55’te Gakpo ve Szoboszlai, yerlerini Diaz ve Elliott’a bırakıyor. Üç dakika sonra Fulham atağında rakip savunmanın eksik yakalandığı pozisyonda Sessegnon’un pasında Pereira’nın vuruşu savunmadan dönüyor, topa daha az sahip olmasına rağmen 3. bölgede daha etkili beyazlı takım. 66’da Liverpool’da o dakikaya kadar etkisiz Jota’nın yerine Nunez, savunmada Konate’nin yerine Bradley sahada. 72’de farkı bire indiriyorlar, Bradley’nin Fulham ceza sahasına taşıdığı topta Diaz önüne alıp yerden sol köşeye enfes vuruyor, skor 3-2’ye geliyor. Pozisyonda Fulham savunmanın merkezinde baskıda hatalı. 75’te Fulham orta sahasında Lukic yerini Reed’e bırakırken Pereira’nın yerini Smith-Rowe, Muniz’in yerini Jimenez alıyor. Son bölümde baskıyı artırıyor misafir takım, 78’de Robertson’un soldan ortasında arka direkte Elliott’un vuruşunda direkler gole izin vermiyor, Fulham adına şans anı. 81’de Fulham’da Iwobi ve Sessegnon’un yerlerine Tete ve Traore sahada. Liverpool’da Roberston yerini Chiesa’ya bırakıyor. 88’de gole yaklaşıyor Fulham, Jimenez’in pasında Reed’in sol köşeye vuruşunu uzanarak çıkartıyor Kelleher. Altı dakika uzatılan maçta beraberlik golü için yükleniyor Liverpool, 90+1’de Chiesa yerden vuruşunda Leno’yu geçemiyor, Fulham savunmada dirençli. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 27.770 taraftarın şahitliğinde 3-2 kazanan siyah beyazlılar Liverpool’un 26 maçlık yenilmezlik serisine son veriyor. 4. sıradaki Chelsea’nin beş puan gerisinde 8. sıradalar, Avrupa Kupaları’na katılma yolunda önemli üç puan aldılar. Liverpool’a gelince, sezonun ikinci yenilgisi Craven Cottage’da geldi, bitime 7 kala ikinci sıradaki Arsenal’in 11 puan önündeler, 20. lig şampiyonluğunu elde etmek için en fazla 11 puana ihtiyaçları var.