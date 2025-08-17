Premier Lig Seyir Defteri: Liverpool FC, duygusal akşamda dört gollü başlangıç

Ağustos ortasında açıldı 2025-26 Premier Lig, mevcut adıyla 34. sezonu, günümüzde dünya futbolunun en fazla izlenen ligi. Yeni sezonun fikstürü 18 Haziran’da yayınlandı; 38 haftalık sezon 33 hafta sonu ve beş hafta içi maçtan oluşacak. 20 takımlı ligin toplam kadro değeri 12,2 milyar Euro, 1.3 milyar Euro ile Manchester City en değerli kadroya sahip takım, mavi beyazlıları Arsenal, Chelsea, Liverpool izliyor. Ligde forma giyen 598 oyuncunun yüzde 71,6’sı İngiltere dışında dünyaya gelmiş, Manchester City’nin gol makinesi Erling Haaland 180 milyon Euro ile ligin en değerli oyuncusu. Yaz transfer sezonunun rekortmeni geçen sezonun şampiyonu Liverpool, 22 yaşındaki ofansif orta saha Florian Wirtz için Bayer Leverkusen’e 125 milyon, santrfor Hugo Ekitike ve hücum bekleri Milos Kerkez ile Jeremie Frimpong için 167 milyon Euro ödedi. Bu yazının yazıldığı zamanlarda transferde 300 milyon sterlinden fazla harcayan takım Chelsea ve Manchester City’nin ardından bir sezonda en fazla harcama yapan kulüpler listesinde 3. sırada. Sezonun açılış maçı, ‘Community Shield’ kupasını penaltılarda kaybeden takımın bariz eksikliği savunmanın merkezinde… Jarell Quansah’ı, Bayer Leverkusen’e kaptıran, Joe Gomez’in sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı maçta yedek kulübesinde deneyimli stoper olmayışı hocaları Arne Slot adına düşündürücü. Liverpool'un 1 Eylül’deki transfer döneminin bitişine kadar en az bir stoper daha transfer etmesi elzem, Wembley’de rakip takımın kaptanı Marc Guehi Liverpool’un radarında, sözleşmesinin son senesine giren oyuncuyu Palace’ın tutabilmesi güç olacaktır sanırım.

Cuma akşamı açılış maçında, Liverpool evinde Bournemouth karşısında. Futbol şehrinin kırmızılı takımının rakibe karşı bariz üstünlüğü bulunuyor, Liverpool, Bournemouth’a karşı oynadığı son 12 lig maçının 11’ini kazandı; tek yenilgi Mart 2023’te deplasmanda alınan 1-0’lık skorla. Ev sahibi 2012-13 sezonunda West Brom’a 3-0 yenildiği maçtan sonra 12 sezonda ligdeki ilk maçını kaybetmedi (9G, 3B). Bu, Premier Lig takımları arasında açılış maçlarında yenilgisiz geçen en uzun seri. Ancak ilk maçta rakip sert… Bournemouth, 2017-18 sezonunda West Bromwich Albion’a 1-0 yenildikten sonra son yedi sezonda ligdeki ilk maçını kaybetmedi (3G, 4B). Ev sahibi Liverpool 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Alisson, savunmada Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, orta sahada Szoboszlai, Mac Allister, ileri uçta Salah, Wirtz, Gakpo, önlerinde takımın yeni santraforu Ekitike. Misafir Bournemouth 4-1-4-1 dizilişinde, kalede Petrovic, savunmada Smith, Diakite, Senesi, Truffert, önlerinde Adams, orta sahada Semenyo, Scott, Tavernier, Brooks, ileri uçta 9 numara Evanilson. Maçın başlama vuruşundan önce elim bir trafik kazasında hayatın kaybeden Diogo Jota ve kardeşi Andre Silva için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuyor Anfield tribünleri. Kopp tribününde ‘DJ20’ yazılı pankartlar, tribünlerde ağlayan taraftarlar o duygusal akşamdan yürek yakan görüntüler. Liverpool’un Jota’nın 20 numaralı formasını ebediyen emekliye ayırdığını hatırlatalım. Henüz 2. dakikada gole yaklaşıyor Liverpool, Ekitike’nin vuruşu kaleci Petrovic’te kalıyor. Açılış dakikalarında Liverpool oyunu rakip sahaya yıkıyor, maça başlayan ilk 11’in değerinin 700 milyon sterlinin üzerinde olması iki takım arasındaki kadro değeri farkının özeti. 7’de ilk fırsatı yakalıyor Bournemouth, rakip ceza sahasında Semenyo, Kerkez’den önce davranıp vuruyor ama yakın mesafeden vuruşu isabetsiz. Maça baskılı başlamasına rağmen savunmada tedirgin olan Liverpool geride top kayıpları yaparken merkezde Konate ve Van Dijk pozisyonlarda ağır kalıyor. 24’te Liverpool atağında Ekitike’nin rakip ceza sahasında Senesi’nin müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda tribünler penaltı bekliyor ama pozisyonda 9 numaranın öncesinde faul yaptığına hükmediyor VAR. İlk 30 dakikada Liverpool hücumda zaman zaman kaliteli ayaklarıyla pozisyonlar üretmesine rağmen aradığı golü bulamıyor. 37’de yeni transferler arasında tartışmasız en iyi görünen Hugo Ekitike ilk maçında golünü atıyor, Mac Allister’ın pasında önüne düşen topu düzgün vuruşla ağlara gönderirken ev sahibi tribünler yıkılıyor. İki dakika sonra ikinci golüne yaklaşıyor 9 numara, Gakpo’nun enfes ortasında kafa vuruşu az farkla dışarda. 41’de Liverpool savunmasının solunda sarı kartı gören Kerkez. Ev sahibi topa yüzde 61 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi yedi kez yoklayıp dört kez bulduğu devreyi tek golle önde kapatıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 49’da fark ikiye çıkıyor, ilk golün sahibi Ekitike ceza sahasında Gakpo’ya bırakıyor, 18 numara alan yaratıp sağ köşeye yerden gönderiyor, golde hazırlanış ve son vuruş Liverpool’ıun forvet hattının kalitesinin göstergesi. 2-0 öne geçtikten sonra baskıyı artırıyorlar ancak ileri çıktıkları anlarda 2. bölgede eksik yakalanmaları orta sahada kesici, defansif oyuncu eksikliğini gösteriyor. 55’te Bournemouth atağında Brooks, Frimpong’u geçip ortalıyor, Tavernier’nin kaleye paralel vuruşuna takım arkadaşları dokunamıyor, 60’ta Liverpool savunmasında Frimpong ve Kerkez yerlerini Endo ve Robertson’a bırakıyor. O dakikaya kadar Liverpool savunmasının solunda Milos Kerkez rakip hücumcu Semenyo’nın gücü ve çabukluğu karşısında zor anlar yaşıyor. 64’te farkı bire indiriyor misafir takım, solda Brooks’un rakip savunma arkasına pasında Semenyo’nun sert vuruşunda, Alisson topa dokunmasına rağmen gole engel olamıyor, pozisyonda Liverpool savunmasının sağında verdiği boşluklar hocaları Slot adına düşündürücü. Rakibi geride eksik yakaladığı anlarda iki hücum bekinin arkasına attığı paslarda pozisyonlar buluyor Bournemouth, 76’da o pozisyonlardan birinde Semenyo kendi alanından getirdiği, Liverpoollu oyuncuların müdahale etmediği pozisyonda topu rakip alana taşıyıp enfes vuruyor, skor 2-2’ye gelirken ev sahibi orta sahasının kırılganlığı, savunmanın merkezinde Van Dijk, Konate uyumsuzluğu takımın bariz sıkıntısı… 83’te Bournemouth’ta sarı kartı gören Evanilson… Akabinde Liverpool’da oyun zekâsıyla parlayan, ancak zaman zaman ağır kalan Wirtz yerini Chiesa’ya bırakıyor. O değişiklik takıma üç puanı getiriyor, Salah’nın ortasını çeliyor Petrovic, oyuna heniz girmiş Chiesa düzgün vuruşla topu ağlara gönderen oyuncu, skor 3-2’ye geliyor. Maçın bu skorla bitmesi beklenirken Salah sahneye çıkıyor, rakip savunmanın arkasına sarktığı pozisyonda içeri kat edip topu sol köşeden ağlara gönderiyor. Liverpool 60.315 taraftarın şahitliğinde, orta sahada Gravenberch’in yokluğunda pozisyonlar verdiği maçı 4-2 kazanırken sezona 3 puanla başlıyor, ancak savunmadaki kırılgan görüntüsü göze batıyor. Maçın adamı bir gol bir asistle Hugo Ekitike…