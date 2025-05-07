Premier Lig Seyir Defteri: Liverpool FC; Şampiyonluk tahtına dönüş

Bitime dört kala, bahar güneşinin ülkeyi ısıttığı zamanlarda 1992-93 sezonunda perdelerini açan Premier Lig’de ikinci şampiyonluğunu kazandı Liverpool FC, taraftarı olmasanız bile Liverpool’a hürmet 70’li senelere yetişmiş olanlar için gönül borcudur. Premier Lig öncesi 18 şampiyonlukları eklendiğinde, Manchester United’ın 20 kez kazandığı kupa sayısını eşitledi futbol şehrinin kırmızılı takımı. Geçenlerde BBC’de, kazanılan kupaya matematikçi gözüyle bakılmış seriyi anlatalım yeri gelmişken. Premier Lig’de kulüpleri şampiyonluk sayısına göre en düşükten başlayarak sıraladığınızda ortaya çıkan sayı dizisi 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 (Blackburn Rovers 1, Leicester City 1, Liverpool 2, Arsenal 3). Eğitimsiz bir göz için bu dizi önemli görünmeyebilir. Ancak matematikçi gözüyle bakıldığında her sayının (ilk ikisinden sonra) dizideki önceki iki sayının toplamı olduğu görülüyor, matematik tabiriyle Fibonacci dizisi… Seri matematik olarak muhteşem ama nihayetinde ilginç bir tesadüften başka bir şey değil diyerek dönelim lige.

Mayıs’ın ilk Pazar’ında, serin Londra gününde şampiyon Liverpool, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi vizesi alma mücadelesindeki Chelsea deplasmanında. Chelsea’nin Liverpool’a karşı son 10 maçta galibiyeti bulunmuyor, (7B, 3M). Şampiyon Liverpool, Eylül’de Nottingham Forest’a 1-0 yenildikleri maçtan bu yana son 30 lig maçının hepsinde gol kaydetti. Bir sezonda daha uzun gol atma serisine sahip olan tek takım, 2001-02 sezonunda 38 maçın tamamında gol atan Arsenal. Chelsea’ye gelince, bu sezon ligde 27 yaş üstü oyuncu kullanmadılar, 34 maçlık seri lig tarihinde bir takım tarafından yakalanan en uzun seri. Takımın göze batanı Enzo Fernandez, bu sezon takım arkadaşlarına 73 gol pozisyonu hazırladı. Liverpool'da Mo Salah’ın ligde 28 golü, 18 asisti bulunuyor, bir sezonda en fazla gol katkısı yapan oyuncu rekorunu egale etmek için bir gol veya gol pasına ihtiyacı var. Rekor 1993-94’te Andrew Cole’a, 1994-95’te Alan Shearer’a ait (her iki sezonda da 34 gol, 13 asist).

Maça 4-2-3-1 dizilişinde başlıyor Chelsea: Kalede Sanchez, savunmada Caicedo, Chalobah, Colwill, Cucurella, orta sahada Lavia, Fernandez, ileri uçta Neto, Palmer, Madueke, önlerinde golcüleri Jackson. Misafir Liverpool aynı dizilişte: Kalede Alisson, savunmada Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk, Tsimikas, orta sahada Endo, Jones, ileri uçta Salah, Elliott, Gakpo, önlerinde golcüleri Jota. Maça pozisyonla başlıyorlar, henüz ilk dakikada Elliott, Salah paslaşmasında Salah’ın çizgiden kestiği top Chelsea kalesinde Sanchez’de kalıyor. Akabinde öne geçiyor Chelsea, 2’de Lavia’nın geriden başlattığı atakta Neto’nun sağdan ceza sahasına kestiği topta Fernandez demarke pozisyonda topu sağ köşeden yerden vuruşla ağlara gönderiyor, pozisyonda Liverpool savunmasının merkezinde Van Dijk ve Quansah adam paylaşımında hatalı. Golün şokunu atlatamadan üç dakika sonra kalesinde ikinci tehlikeyi yaşıyor Liverpool, Madueke müsait pozisyonda pas yerine vurmayı tercih edince gol kaçıyor, ilk bölümde maça yedek kulübesinde başlayan Mac Allister’ın yokluğunda Elliott ve Endo orta sahada takımın alışılmış kontrolünü sağlamakta etkisiz. İlk 15 dakikada topa yüzde 75 oranında sahip olmasına rağmen rakip kaleyi sadece bir kez buluyor Liverpool. Topun rakipte olduğu anlarda geniş alanları iyi kapatan, geçiş oyununda süratli Chelsea sağda Neto, solda Madueke ile etkili. 23’te Tsimikas’ın soldan kullandığı duran topta rakip savunmayı geçemiyorlar, o dakikaya kadar golcüleri Salah sağda rakip savunmanın solundaki Cucurella karşısında beklenenden uzak. İlk 30 dakikada rakip ceza sahasında topla sadece dört kez buluşan Chelsea 30’da soldan arka arkaya kullandığı iki kornerden sonuç alamıyor, takımın üretken oyuncusu Palmer son maçlarda düşüşte. Devrenin son bölümünde gol için yükleniyor misafir takım, 40. dakikaya kadar rakip ceza sahasında topla 17 kez buluşmalarına rağmen final paslarında etkisizler. Chelsea’nin topa yüzde 34 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi altı kez yokladığı bir dakika uzatılan devre tek gollü üstünlüğüyle tamamlanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 47’de Chelsea atağında Madueke’nin soldan pasında Jackson’un vuruşu Allison’da kalıyor. 50’de Liverpool’da sarı kartı gören Van Dijk. Dört dakika sonra Chelsea savunmasnında sarı kartı gören Chalobah. 56’da fark ikiye çıkıyor, Palmer’ın sağdan ceza sahasına indiği pozisyonda Van Dijk’ın uzaklaştırmak istediği top Quansah’a çarpıp ağlarla buluşuyor, savunmadaki hatalar zinciri hocaları Arne Slot adına düşündürücü. 58’de savunmada sarı kartı gören Quansah. 60’a kadar Liverpool orta sahasında Jones, sağda Salah maça etki etmekten uzak. 59’da Slot’tan iki değişiklik, Jota ve Alexander-Arnold yerlerini Nunez ve Bradley’e bırakıyor. Üç dakika sonra Endo ve Elliott’un yerlerine Mac Allister ve Szoboszlai sahada. 71’de Chelsea’de Jackson, Sancho değişikliği geliyor. 78’de gole yaklaşıyor Liverpool, Tsimikas’ın sağdan ortasında Salah uzak direkte kafayı isabetsiz vuruyor, net pozisyon kaçıyor, maçın muhtemel kırılma anlarından. 81’de 3. gole yaklaşıyor Chelsea, Sancho’nun enfes pasında sol çaprazdan hareketlenen Palmer’ın uzak köşeye vuruşunda direkler gole izin vermiyor, Liverpool adına şans anı. 84’te farkı bire indiriyorlar, sağdan Mac Allister’ın kullandığı kornerde Van Dijk’ın demarke pozşsyonda kafa vuruşu ağlarla buluşuyor. Beş dakika uzatılan maçın skorunu 90+5’te Chelsea’de Palmer belirliyor, Quansah’ın ceza sahasında Jackson’u düşürmesiyle kazanılan penaltıyı sol köşeden ağlara gönderiyor 20 numara, 39.829 taraftarın şahitliğinde 3-1’lik skorla üç puanı kapan Chelsea 5. sırada Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürüyor. Liverpool’a gelince, şampiyon olduğu sezonda üçüncü yenilgiyi aldı, yaz transferinde 30 yaş üstü oyuncuları için alternatif arayışlarına gireceklerdir sanırım. 2002’de yaptığı bir söyleşide şöyle demişti Sir Alex: “Benim için en büyük başarı şu anda olup biten değil; Liverpool’u yıllardır tünediği kahrolası tahtından devirmiş olmamdır!” Velhasıl şampiyonluk tahtına döndü kırmızılı takım, üstelik Manchester United’ın 15. sırada, zirveye değil küme düşme potasına yakın olduğu zamanlarda. Maçın adamı: Chelsea’nin üretken oyuncusu Cole Palmer.