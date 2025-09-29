Premier Lig Seyir Defteri: Liverpool FC, Selhurst Park’ta sezonun ilk yenilgisi

Eylül’ün son Cumartesi günü ligin yenilgisiz takımı Crystal Palace evinde lider Liverpool karşısında. Eylül dedik madem Attila ilhan’ın dizelerini hatırlamadan geçmeyelim. “Elinde değildir akşam serinliğinde üşürsün, Eylül'den itibaren geceler hazindir uzundur, sokaklar yorulur uykuya varıp gelirler” der Sisler Bulvarı’nda. Yakında kış saati uygulaması başlayacak bu diyarlarda, kış kapıda olduğunu hatırlatacak, yaz uzak bir hatıra olarak kalacak.

Dönelim futbola, Premier Lig’de sezonun ilk beş maçından iki galibiyet, üç beraberlikle dokuz puan çıkaran Crystal Palace Nisan ayından beri yenilgi yüzü görmedi, Güney Londra’nın Kartalları 1990-91 sezonundan bu yana ilk kez sezonun ilk beş maçında kaybetmedi. O sezon ligi 3. sırada bitirdiler, tarihlerindeki en iyi dereceleri. Ancak Liverpool karşısında takımın bahtı kapalı, ligde Liverpool karşısında ile son 16 maçın sadece birini kazanabildiler (3B, 12M). Selhurst Park Stadı Liverpool’a uğurlu geliyor, Crystal Palace’a karşı son 10 deplasman lig maçının dokuzunu kazanırken hiç kaybetmediler, ligde tüm takımlara karşı deplasmanda en uzun yenilmezlik serisi.

Palace’ın golcüsü Jean-Philippe Mateta, Oliver Glasner yönetiminde takımıyla çıktığı 55 lig maçında 29 gol kaydetti. Glasner'in Avusturya Bundesliga, Alman Bundesliga ve Premier Lig'deki teknik direktörlük kariyerinde ondan daha fazla gol atan tek isim Wout Weghorst (66 maçta 36 gol) olurken, Mateta'nın gol başına 143 dakika oranı Glasner yönetiminde 1.000+ dakika oynayan oyuncular arasında en iyisi. Liverpool'lun parlayanı Mohamed Salah, geçen sezonun başından bu yana ligde 51 gole direk katkı sağladı (31 gol, 20 asist), Liverpool kariyerinde 274 gole katkısı bulunuyor (186 gol, 88 asist), rekoru elinde tutan Manchester United efsanesi Wayne Rooney'nin (183 gol, 93 asist) sadece iki gol gerisinde.

Ev sahibi Palace 3-4-2-1 dizilişinde, kalede Henderson, savunmada Richards, Lacroix, Guehi, orta sahada Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell, ileri uçta Sarr, Pino, önlerinde golcüleri Mateta. Misafir Liverpool 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Alisson, savunmada Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez, orta sahada Gravenberch, Mac Allister, ileri uçta Salah, Szoboszlai, Wirtz, önlerinde yeni golcüleri Isak. İlk bölümde savunmadan uzun toplarla çıkıyor Palace, geniş alanlarda iki çabuk oyuncuları Sarr ve Pino ile pozisyon üretme çabasındalar. 9’da soldan çabuk çıktıkları pozisyonun devamında kullandıkları ilk kornerde golü buluyorlar, Liverpool savunmasının uzaklaştıramadığı topu yakın mesafeden ağlara gönderen Sarr, pozisyonda altı pasta topa müdahale edemeyen Liverpool savunması hatalı. 12’de ikinci gole yaklaşıyorlar, rakip savunmanın çıkarken kaptırdığı topta Sarr’ın nefes pasında Pino’nun yerden vuruşunu çizgide çıkartıyor Alisson, maçın muhtemel kırılma anlarından. 15’te tribünlerde bir taraftarın rahatsızlanması nedeniyle üç dakika kadar duruyor maç, akabinde 18’de beraberliğe yaklaşıyor Liverpool, Salah’ın kullandığı, rakip savunmadan dönen duran topta Gravenberch’in vuruşunda Henderson gole izin vermiyor. İlk 20 dakikada topa yüzde 69 oranında sahip olmasına rağmen savunmada ağır misafir takım rakibe net pozisyonlar veriyor, 22’de Mitchell’in pasında Munoz’un yerden vuruşunu çelen Alisson, 23’te Wharton’un pasında Mateta’nın vuruşunda gole izin vermiyor. O dakikaya kadar üç net fırsatı gole çeviremeyen Palace solda Mitchell pozisyonlar üretiyor, 26’da Liverpool savunmasında sarı karı gören Konate. İlk 30 dakikada Liverpool alışılan tempolu, sürate dayanan oyunundan uzak, sahayı daha iyi parselleyen, rakip kaleye çabuk hareketlenen Palace rakip ceza sahasında topla 13 kez buluşuyor. 28’de Liverpool atağında Salah’ın pasında sağ çaprazdan isabetsiz vuruyor Isak, Palace’ın üçlü savunması o dakikaya kadar kusursuz oynuyor. 38’de gole yaklaşıyor Liverpool, sağdan kullandıkları kornerin devamında Szoboszlai’nin ortasında Konate’nin demarke pozisyonda kafa vuruşu isabetsiz, misafir takımın devrede ilk net pozisyonu. Devrenin sonlarında tempoyu yükseltiyorlar, Palace takım halinde savunmada. 10 dakika uzatılan devrenin 6. uzatma dakikasında Palace atağında Wharton’un pasında Mateta’nın vuruşunda direkler gole izin vermiyor, ev sahibinin topa yüzde 28 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi sekiz kez yokladığı, farkı kaçırdığı devre tek gollü üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında Liverpool’da Bradley’nin yerine Gakpo sahada. 48’de rakip savunmayı dengesiz yakaladığı pozisyonda 2. gole yaklaşıyor Palace, sağdan Sarr’ın rakip ceza sahasına taşıyıp kestiği topa müdahale eden Konate tehlikeyi önlüyor. Akabinde Wirtz’in pasında Gakpo’nun vuruşuyla beraberliğe yaklaşıyor Liverpool, o dakikaya kadar geniş alanlarda etkisiz kalırken gol umutları Isak aradığı topları alamıyor. 59’da Liverpool atağında mutlak golü çıkartıyor Henderson, Szoboszlai’nin savunma arkasına enfes ortasında Wirtz’in yakın mesafeden vuruşunda gole izin vermiyor 28 yaşındaki kaleci, Liverpool’un o dakikaya kadar en net pozisyonu. 60’da Palace’da sahanın iyilerinden Wharton yerini Hughes’e bırakıyor. 65’te Liverpool atağında İsak ceza sahasında isabetsiz vuruyor, sonrasında orta sahada Mac Allister’ın yerini Jones alıyor. 60. dakikadan sonra tempoyu yükseltip baskıyı artırıyorlar, 71’de Palace’da Sarr ve Pino yerlerini Nketiah ve Lerma’ya bırakıyor. Liverpool’da Konate’nin yerini Frimpong alırken Wirtz’in yerine Chiesa sahada. 77’de rakibe sert müdahalesi sonucu sarı kartı görüyor 14 numara, o dakikaya kadar Liverpool’un rakip kaleyi bulan vuruşu üçte kalıyor. 94’te Isak yerini alt yapıdan yetişen 17 yaşındaki Rio’ya bırakıyor. 87’de beraberliği yakalıyorlar, soldan ortaladığı topta topu yakın mesafeden ağlara gönderen Chiesa, uzun VAR incelemesi sonucu gol geçerli, skor 1-1’e geliyor. Altı dakika uzatılan maçta üç puanı getiren golü 90+7”de buluyor Palace, soldan kullandıkları taç atışında Guehi’nin kafa pasını arka direkte ağlara gönderen Nketiah, 25.188 taraftarın şahitliğinde 2-1’lik skorla üç puanı kaparken ligde yenilgisiz 2. sıraya yükseliyorlar. Liverpool savunmada hava toplarında pozisyonlar verdiği maçta kötü performansıyla puanı hak etmedi. Yaz transferinde ellerinden kaçırdıkları Guehi Palace’ın iki golüne katkı sağlarken Liverpool’un savunma zaaflarını gösteriyordu. Maç sonu basın toplantısında hocaları Arne Slot, duran topların geçen sezon en güçlü yanlarından biri olduğunu, ancak bu sezon duran toplarda Newcastle’da iki, bugün de iki gol yediklerini, ligde duran topların giderek daha fazla ön plana çıktığını, daha iyi savunma yapmaları gerektiğini vurguluyor. Maçın adamı: Uzun sakatlıktan sonra sahalara dönen, son dakikada üç puanı getiren golün sahibi Eddie Nketiah.