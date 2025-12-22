Premier Lig Seyir Defteri: Liverpool FC; Tottenham deplasmanında savaş sonunda üç puan...

Geçenlerde BBC’de Amerika Kıtası’nda düzenlenecek 2026 Dünya Kupası bilet fiyatlarına dair bilgilendirici bir makale yayınlandı, meraklısına. Makalede kupada bilet fiyatlarının astronomik rakamlar karşılığında satışa çıktığı, bazı küçük ülkeler için grup aşaması biletlerinin maliyetinin o ülkedeki bir aylık maaştan daha yüksek olduğu yazılıyordu. Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Haiti örnek verilmiş. Karayip ülkesinde ortalama maaş ayda yaklaşık 147 dolar, Haiti'nin 52 yıl sonra Dünya Kupası'ndaki ilk maçı olan İskoçya karşılaşmasının en ucuz biletleri ise 180, grubunda oynayacakları üç maçın tamamına gitmenin maliyeti yaklaşık 625 dolar. Bu rakam, ortalama bir Haitili için sadece stadyuma girmenin maliyetinin dört aylık maaşından fazla olması anlamına geliyor. Ortalama aylık maaşın yaklaşık 254 dolar olduğu Gana için de durum benzer. Takımını ilk maçtan finale kadar (eğer finale kalırlarsa) takip etmek isteyen herhangi bir taraftar, biletlere en az 6 bin dolar ödeyecek ve bunun içine ulaşım ve konaklama masrafları dahil edilmemiş. Haliyle taraftarlar kızgın, İngiltere’de ‘Futbol Taraftarları Birliği’, bilet fiyatlarını taraftarlara yönelik hakaret olarak değerlendiriyor, geçmişte dünya kupası kaçırmamış bazı üyelerinin maçları boykot edeceklerini duyuruyordu.

Dönelim Premier Lig’e, Noel zamanlarında istikrardan uzak, teknik direktör değişikliği gündemde olan Tottenham evinde sezonun hüsran takımı Liverpool karşısında. Liverpool bu sezon ligde ilk beş maçını kazandıktan sonra paraşütsüz düşüşe geçerken son 11 maçın sadece üçünü kazanabildi (2 beraberlik, 6 mağlubiyet). Lig tarihinde 2010-11 sezonunda Chelsea’den sonra ilk beş maçını kazanmasına rağmen Noel'e kadar 10 galibiyete ulaşamayan ikinci takım oldular. Maça gelince, Tottenham, Liverpool'a karşı oynadığı son 25 lig maçının sadece ikisini kazandı (6 beraberlik, 17 mağlubiyet). İlginç veri, Premier Lig tarihinde iki takım arasındaki maçlarda 206 gol kaydedildi, ligin rekoru. İki takım arasındaki son üç lig maçında toplam 21 gol (maç başına 7 gol) atılırken Liverpool, geçen sezon ligde Tottenham karşısında iki maçı 6-3 ve 5-1'lik skorlarla kazandı. Liverpool’un göze batan oyuncusu Hugo Ekitike’nin, ligdeki son iki maçta dört golü bulunuyor.

Ev sahibi Tottenham 4-2-3-1 dizilişinde; kalede Vicario, savunmada Porro, Romero, Van de Ven, Spence, orta sahada Bentancur, Gray, ileri uçta Kudus, Bergvall, Simons, önlerinde gol umutları Muani. Misafir Liverpool 4-2-3-1 dizilişinde; kalede Alisson Becker, savunmada Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez, orta sahada Gravenberch, Jones, ileri uçta Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz, önlerinde golcüleri Ekitike. Dokuz dakika uzatılan maçın 3. uzatma dakikasında Konate’ye kasti tekmesi sonucu kırmızı kartı gören Tottenham kaptanı Romero takımını dokuz kişi bırakıyor, Arjantinli savunma oyuncusunun oyun disiplini eksikliği takımı olumsuz etkiliyor. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 61.138 taraftarın şahitliğinde sert maçı 2-1 kazanan Liverpool üç puan kaptığı maçta altı maçlık yenilmezlik serisini sürdürürken 5. sıraya yerleşiyor. Tottenham’a gelince, 2025 senesinde evlerinde 11 lig maçı kaybettiler, kulüp tarihinin bir takvim yılındaki en fazla mağlubiyet sayısı, haliyle sevdalıları mutsuz.

Maçın adamı Liverpool’un golcüsü Hugo Ekitike.