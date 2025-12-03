Premier Lig Seyir Defteri: Liverpool FC, yenilgi serisi sonrası Olimpiyat Stadı’nda üç puan sevinci

Şampiyonlar Ligi’nde evlerinde PSV'ye karşı aldıkları 4-1'lik ağır yenilginin ardından son 71 yılın en kötü serisini yaşıyor Liverpool FC, geçen sezonunun Premier Lig şampiyonu. Kasım’ın son gününde West Ham deplasmanı vesilesiyle topun ağzındaki hocaları Arne Slot’un takımının sezon karnesine naçizane bir bakış.

1953-54 sezonundan bu yana ilk kez 12 maçta 9 yenilgi alırken kalelerinde 20 gol gördüler. Aralık 1953'ten bu yana ilk kez tüm kulvarlarda üç gol farkla üst üste üç mağlubiyet ve normalde mabetleri geçilmez kale Anfield Stadı’nda beş gün içinde kalelerinde gördükleri 7 gol kötü gidişin özeti. 12 maçta 6 yenilgiyle ligde alışık olmadıkları 12. sıradalar, 2016-17 sezonunda Leicester City’den bu yana ilk 12 maçından altısını kaybeden ilk şampiyon olduklarını hatırlatalım. Takımın 1953 Kasım ve 1954 Ocak arasından bu yana en kötü karnesi. O sezon sonunda Liverpool'un futbolunun en üst liginden düştüğü son sezon olması kayda değer.

Pazar günü erken saatlerde başlayan maçta sezonun iki hüsran takımı karşı karşıya. West Ham, Liverpool'a karşı son 18 lig maçının sadece birini kazanabildi (3B, 14M), tek galibiyetleri Kasım 2021'de evlerinde 3-2’lik skorla geldi. Londra Olimpiyat Stadı Liverpool’a yarıyor, geçen sezon aldıkları 5-0'lık galibiyet de dahil olmak üzere West Ham deplasmanlarında dokuz maçta 25 gol kaydettiler. Ligde sadece Manchester City (28) ve Arsenal (26) West Ham deplasmanında daha fazla gol buldu. Ancak Liverpool bu sezon Londra deplasmanlarında sıkıntılı, ligde Londra takımlarına karşı oynadıkları son beş deplasman lig maçını kaybettiler; kırmızılı takım başkentte en uzun yenilgi serisini Eylül 1952 ile Nisan 1954 arasında yaşamıştı (8).

Ev sahibi West Ham 3-4-3 dizilişinde; kalede Areola, savunmada Magassa, Mavropanos, Todibo, orta sahada Wan-Bissaka, Fernandes, Potts, Diouf, ileri uçta Bowen, Wilson, Paqueta. Misafir Liverpool 4-2-3-1 dizilişinde; kalede Alisson, savunmada Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez, orta sahada Gravenberch, Mac Allister, ileri uçta Gakpo, Szoboszlai, Wirtz, önlerinde gol umutları Isak. Maç öncesinde 79 yaşında aramızdan ayrılan West Ham efsanesi Billy Bonds için alkışlar, dev ekranlarda futbolculuk zamanlarında dair fotoğraflar. Maça iştahlı başlıyor beyaz formalı Liverpool, 4. dakikada sol çaprazdan isabetsiz vuruyor Isak, ilk bölümde iki takım düşük tempoda. 7’de soldan kullandığı maçın ilk kornerinden pozisyon üretemiyor West Ham, akabinde Liverpool kalesinde Alisson’un sakatlığı nedeniyle bir süre duruyor oyun. İlk 15 dakikada Liverpool topa yüzde 47 oranında sahip olurken rakip kaleyi bulan vuruşları bulunmuyor. 16’da Kerkez’in soldan başlattığı atakta Isak’tan önce topa müdahale eden Diouf tehlikeyi önlüyor. Akabinde sağdan kullandıkları kornerin devamında Szoboszlai’nin ortasında Van Dijk’in kafa vuruşu isabetsiz, alınan kötü sonuçlardan sonra takımdaki özgüven eksikliği kendini gösteriyor. 21’de net fırsattan yararlanamıyorlar, sağdan Gravenberch’in ortasında yakın mesafeden kaleci Areola’yı geçemiyor Isak, maçın muhtemel kırılma anlarından. 30 dakikanın sonunda rakip ceza sahasında topla altı kez buluşurken sadece bir pozisyonda rakip kaleyi buluyorlar. Topun rakipte olduğu anlarda takım halinde kapanan West Ham atağa çıktığı anlarda sağda Bowen ile pozisyon üretme çabasında, ancak üretkenlikte kısıtlılar. 39’da net fırsattan yararlanamıyor Liverpool, rakip savunma arkasına atılan uzun pasta Isak’ın kafa pasında müsait pozisyonda Areola’yı geçemiyor Wirtz, o dakikaya kadar takımın en etkili oyuncusu. Liverpool’un topa yüzde 65 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi beş kez yokladığı bir dakika uzatılan devrede gol sesi çıkmıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. İlk bölümde ofansif Liverpool, ancak kalabalık rakip savunma karşısında boş alan bulamıyorlar. 50’de Gakpo uzaklardan yokluyor rakip kaleyi, kalesinde 25 gol görmüş, puan cetvelinde 17. sıradaki takıma karşı pozisyon üretemiyor olmaları hocaları Arne Slot adına düşündürücü. 54 ve 56. dakikalarda kullandığı iki kornerden sonuç alamıyor West Ham, akabinde Liverpool golü buluyor. 60’ta takımın hareketli oyuncusu Wirtz’in başlattığı atakta Gravenberch’in soldan ceza sahasına kestiği topu yerden vuruşla ağlara gönderen Isak, 9 numaranın ligde sahada yer aldığı 381 dakikadan sonra Liverpool formasıyla ilk golü. Geriye düştükten sonra rakibe 3. bölgede baskıda West Ham, 66’da sarı kartı gören orta sahada Magassa. 67’de Liverpool’da Isak yerini Ekiteke’ye bırakırken, West Ham’da Magassa’nın yerini Guilherme alıyor. 70’ten sonra oyunu rakip sahaya yıkıyor West Ham, ancak maç başına 1,15 gol ortalamasıyla ligin az gol bulan takımlarından. 75’te Liverpool’da Wirtz yerini Jones’a bırakıyor. Akabinde ikinci gole yaklaşıyorlar, Jones, Eketike paslaşmasında 22 numaranın plase vuruşu az farkla dışarda. 78’de West Ham’da Wilson’un yerini Füllkrug alıyor. 83’te 10 kişi kalıyor West Ham, sarı kart gören Paqueta itirazlarına devam edince ikinci sarıdan oyundan ihraç ediliyor. 85’te Liverpool’da Kerkez yerini Roberston’a bırakıyor. 88’de beraberlik golüne yaklaşıyor ev sahibi, rakip savunmanın uzaklaştıramadığı pozisyonda Bowen ‘in vuruşu az farkla dışarı çıkarken kaçan gole hayıflanıyor ev sahibi tribünler. Beş dakika uzatılan maçta eksik rakibi karşısında 90+2’de farkı ikiye çıkartıyor Liverpool, Szoboszlai’nin başlattığı atakta Gomez’in ortasında Gakpo sert vuruşla topu ağlara gönderen oyuncu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maçı 2-0 kazanan Liverpool ligde 8. sıraya yükseliyor. 71 gün sonra ligde ikinci kez kazandılar, yükseliş sürer mi zaman gösterir. West Ham’a gelince, 95 dakika boyunca rakip kaleyi bir kez bile bulamadılar, lige tutunma savaşında evlerinde sıkıntı yaşıyorlar.

Maçın adamı: Liverpool’un 7 numarası Florian Wirtz.