Premier Lig Seyir Defteri: Luton Town’un vedası

2022-23 sezonunun sonunda Burnley ve Sheffield United ile Premier Lig’e yükseldi Luton Town, Başkent Londra’nın 50 kilometre kuzeybatısında, Lea nehrinin kıyısına kurulmuş, Bedfordshire bölgesinin 215 bin nüfuslu kasabasının portakal renkli takımı, namı-diğer “Hatters – Şapkacılar”... Kaderin cilvesi 2023-24 sezonunun sonunda geldiği yere döndü aynı üçlü, malum Championship ile Premier Lig arasındaki futbol uçurumu... 37 maçta 26 puan toplarken son 16 maçtan sadece birini kazandı Luton Town, o maçlarda 4 beraberlik, 11 yenilgi aldılar. Sezon boyunca sadece iki maçta kalesini gole kapatan takımın kalesinde gördüğü 81 gol savunma zaafının özeti, haliyle lige tutunamadılar, tıpkı kalesinde 101 gol gören Sheffield United misali…

Sezonun son maçında, yazın geldiğini hatırlatan güneşli bir günde Luton Town evinde enfes mahallenin siyah beyazı Fulham karşısında. Sezonda ilk maçı tek golle kazanan Fulham bu maçı kazandığı takdire 1953-54 sezonundan sonra ilk kez rakibini aynı sezonda iki kez yenmiş olacak. Luton’un evinde Fulham’a karşı kazandığı son galibiyet, 1980 Şubat ayında, iki takımın da 2. Lig’de mücadele ettiği zamanlarda 4-0’lık skorla. Fulham bu sezon ligin evinde sert, deplasmanlarda kayıp takımı. Ligde evlerinden ırak 18 maçın sadece üçünü kazandılar (6B, 9M). Takımın parlayanı Andreas Pereira bu sezon ligde takım arkadaşlarına 84 pozisyon yarattı; 2003-04’ten bu yana Premier Lig’de bir Fulham oyuncusu tarafından elde edilen en yüksek sayı. Sol kanat beki Antonee Robinson, kulüpteki 100. Premier Lig maçında, Clint Dempsey, Brian McBride ve Carlos Bocanegra’nın ardından Fulham’da “100’ler kulübü”ne katılan dördüncü Amerikalı.

Ev sahibi Luton 3-4-3 dizilişinde, orta sahada Bell, Lokonga, Mengi, Clark, ileri uçta Adebayo, Morris, Chong. Misafir Fulham 4-2-3-1 dizilişinde, orta sahada Palhinha, Reed, ileri uçta Wilson, Adama, Iwobi, önlerinde gol umutları Jimenez. İlk bölümde savunmadan uzun toplarla çıkıyor portakal renkli Luton Town, kaptanları Barkley sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor. Oyunu geniş alanlara yayarak pozisyon üretmeye çalışıyor Fulham, 8. dakikada soldan kullandıkları kornerde rakip savunmayı geçemiyorlar. İki takımın da ağır tempoda oynadığı, antrenman maçı havasındaki maçın ilk 15 dakikasında topa yüzde 81 oranında sahip Fulham ama 3. bölgede etkisizler. 16’da gole yaklaşıyor Luton, Hashioka’nun ortasında yakın mesafeden Fulham kalesinde Leno’yu geçemiyor Morris, akabinde sakatlanan Mengi yerini Johnson’a bırakıyor. 19’da ilk tehlikeli atağında Iwobi’nin pasında sağ çaprazdan Wilson ile rakip kaleyi yokluyor Fulham, 27 yaşındaki kanat oyuncusu takımın üretken forvetlerinden. 23’te Luton gole yaklaşıyor, Fulham savunmasının uzaklaştıramadığı topta Clarke’ın gollük volesi savunmaya çarpıp kornere çıkıyor, soldan kullandıkları kornerden sonuç alamıyorlar. İlerleyen dakikalarda oyunda dengeyi sağlıyor ev sahibi, 11 numaralı santraforları Adebayo duran toplarda rakip savunmaya zor anlar yaşatıyor. 30’da topu ağlara gönderiyor Luton ancak pozisyonda Adebayo ofsayt, gol geçersiz. İki dakika sonra rakip savunmanın çizgi halinde yakalandığı pozisyonda yakın mesafeden Leno’yı geçemiyor 11 numara, Luton gole daha yakın takım. 34’te Luton’da Iwobi’ye sert müdahalesi sonrası sarı kartı gören Lokonga. 36’da sağdan kullandığı duran topta pozisyon üretemiyor Luton, ligin az gol bulan takımlarından. Devrenin son bölümünde solda etkili ev sahibi ancak final paslarında ve son vuruşlarda aceleci ve telaşlılar. 42’de daha kaliteli ayaklara sahip Fulham öne geçiyor, Wilson’un sağ kanattan asistinde ceza sahasının yayından sağ köşeye enfes vuruyor Adama, Luton kalesinde Kaminski çaresiz. Ancak uzun sürmüyor sevinçleri, Luton atağında savunmada Bassey’in ceza sahasında Ogbene’ye müdahalesi sonucu verilen penaltıyı Morris sağ köşeden ağlara gönderirken skor 1-1’e geliyor. Üç dakika uzatılan devrenin son dakikasında yeniden öne geçiyor Fulham, Wilson’un sağdan kestiği topu sol köşeden yerden vuruşla ağlara gönderen Jimenez, ilk devre misafir takımın 2-1’lik üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 48’de Luton’da sarı kartı gören Clark. Sağdan Reed ile kullandığı duran topta 3. golü buluyor Fulham, Jimenez’in enfes kafa vuruşu sol köşeden ağlarla buluşurken skor 3-1’e geliyor. İki farkın getirdiği rahatlıkla pas trafiğini artırırken, 3. bölgede hareketli oyuncularıyla rakip savunmayı zorluyorlar. 54’te Fulham savunmasının solunda sarı kartı gören Robinson. 55’te farkı yeniden bire indiriyor Luton, Doughty sağdan kullandığı duran topta yerden vuruşla uzak köşeden topu ağlara gönderiyor, pozisyonda Fulham savunması barajda hatalı. 57’de Fulham atağında Reed’in uzaklardan vuruşunda Kaminski gole izin vermiyor, 6 numara sahanın iyilerinden. 60’da Wilson ile kullandığı duran topta direkleri geçemiyor Fulham, Luton adına şans anı. Kaçan gol hareketlendiriyor misafir takımı, solda Adama ve Robinson boş alan buldukları anlarda etkili. 69’da skoru 4-2’ye getiriyorlar, Adama’nın asistinde Wilson ceza yayından sol üst köşeye enfes vuruyor, golde savunmadan çabuk çıkışları, oyunun yönünü değiştirişleri ve son vuruş ustalığı takdire şayan. 70’te Luton’da Clark yerini Mpanzu’ya bırakıyor. Akabinde geriliyor oyun, Adama ile Morris arasındaki gerginlik iki oyuncunun da sarı kart görmesiyle sonuçlanıyor. Sonrasında Luton’da sarı kartı gören Johnson. 75’te Fulham’da Reed’in yerini Cairney alıyor. 76’da üç değişiklik; Luton’da Kaminski, Adebayo, Ogbene, yerlerini Shea, Woodrow, Townsend’e bırakıyor. Fulham’da Adama’nın yerine Cordova-Reid sahada. 82’de maçın en güzel pozisyonlarından biri geliyor, Cairney’in gollük vuruşunu sağ üst köşeden enfes çıkartıyor Shea, siyah beyazlı takım son bölümde ataklarını sıklaştırıyor. 84’de Wilson’un pasında Cordova-Reid müsait pozisyonda rakip kaleyi bulamıyor. 88’de Fulham’da sarı kartı gören Cairney. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 12.027 taraftarın şahitliğinde 4-2 kazanıp sezonu 13. sırada bitiriyor Fulham, Luton Town lige veda ediyor. Onların hikâyesinden çıkarılacak ders, elitler liginde kadro kalitesi ve derinliğinin önemi. Maçın adamı Fulham’ın 8 numarası Wilson, golü ve iki asistiyle takımına üç puanı getiren oyuncu oldu.