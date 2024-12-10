Premier Lig Seyir Defteri: Manchester City, kayıp puanlar, kayıp hayaller

Sezona arka arkaya beşinci şampiyonluk hedefiyle başlayan, ilerleyen haftalarda takımın iki önemli oyuncusu Rodri ve De Bruyne’nun yokluğunda son beş maçın dördünü kaybeden Manchester City son maçında, Nottingham Forest karşısında Kevin De Bruyne ile başlıyor, 74 dakika sahada kalan Belçikalı, takımının galibiyetinin mimarı olurken maçın adamı seçiliyordu. 14 Eylül’de Brentford’a karşı 90 dakikada sahada kalmasından sonra sahada geçirdiği en uzun süre, malum 17 numara geçen sezon geçirdiği sakatlıktan sonra uzun süre takımdan ayrı kaldı. Bu sezon sadece beş maçta ilk 11’de yer almasına rağmen her maçta üçten fazla şut attı ve dörtten fazla pozisyon yarattı. Yalnızca Arsenal’den Bukayo Saka’nın oynadığı maç sayısına göre takıma ondan fazla katkı sağlamış olması kayda değer. Manchester City, De Bruyne ile başladığı son 31 lig maçında yenilmedi, bu maçlarda 25 gole (9 gol, 16 asist) katkı sağladı.

İngiltere’de hızı saatte 140 kilometreye ulaşan, bazı bölgelerde hayatı aksattığı, Merseyside derbisinin kötü hava koşulları nedeniyle ertelendiği, ülkenin ‘Darragh’ fırtınasına teslim olduğu zamanlarda, soğuk bir Aralık gününde lider Liverpool’un dokuz puan gerisindeki Manchester City, zorlu Crystal Palace deplasmanında. Palace’ın rakibine karşı bahtı kapalı, City ile oynadıkları son 18 lig maçının sadece ikisini kazandılar (4B, 12M) ve bu galibiyetlerin her ikisi de Etihad Stadı’nda geldi. City, Palace deplasmanında bereketli, Nisan 2015’teki 2-1’lik yenilgiden bu yana, rakibe karşı deplasmanda oynadığı son dokuz lig maçının yedisini kazandı (B2). Palace bu sezon evinde sıkıntılı, geçen sezon Oliver Glasner yönetiminde iç sahada oynadığı yedi lig maçının beşini kazanırken (1B 1M), bu sezon Selhurst Park’ta oynadığı yedi maçtan sadece birini kazanabildi (3B, 3M).

Ev sahibi Palace 3-4-2-1 dizilişinde, kalede Henderson, savunmada Chalobah, Lacroix, Guehi, orta sahada Munoz, Hughes, Lerma, Mitchell, ileri uçta Sarr, Eze, önlerinde gol umutları Mateta. Misafir City 3-2-4-1 dizilişinde, kalede Ortega, savunmada, Gvardiol, Dias, Walker, orta sahada Gündoğan, Lewis, ileri uçta Nunes, De Bruyne, Silva, Savinho, önlerinde golcüleri Haaland. Maça ateşli taraftarının desteğiyle iştahlı başlıyor Palace. City, rakibini 2. bölgede karşılıyor. 4’te öne geçiyor ev sahibi, rakip savunmanın dengesiz yakalandığı pozisyonda, Mateta, Hughes paslaşmasının devamında Hughes’ün savunma arkasına enfes pasını sol çaprazdan ağlara gönderen Munoz, pozisyonda City savunmasında Walker ofsaytı bozan oyuncu. Savunmanın solunda Rico Lewis topun rakipte olduğu anlarda ileride yakalanırken rakibe pozisyon hazırlıyor. Bu sezon arka arkaya iki maçta kalesini gole kapatamayan misafir takımın savunma zaafları aşikâr, sol kanadın iki hareketli oyuncusu Doku ve Grealish’in maça yedek kulübesinde başlaması tartışmaya açık. 13’te soldan kullandıkları maçı ilk kornerinden sonuç alamıyorlar, ilk 15 dakikada topa yüzde 67 oranında sahip olan takım City, ancak rakip kaleyi sadece bir pozisyonda buluyorlar. 21’de soldan kullandığı kornerde ikinci golü kaçırıyor Palace, rakip savunmanın uzaklaştıramadığı topa demarke pozisyonda isabetsiz vuruyor 7 numara. 23’te beraberlik golüne yaklaşıyor City, De Bruyne’nun ortasında Palace savunmasının uzaklaştıramadığı topta Gündoğan’ın vuruşunda direkler gole izin vermiyor. İlk 30 dakikada topa daha çok sahip takım City ama rakibin çabuk çıktığı anlarda geride bocalıyorlar. 30’da golcüleri Haaland farkını gösteriyor, soldan Nunes’in ortaladığı topta kafa vuruşuyla uzak köşeden topu ağlara gönderirken skor 1-1’e geliyor. Ortanın kalitesine rağmen zor pozisyonda 9 numaranın bitiriciliği takdire şayan. Son üç maçta ilk, sezonda 13. golü. Devrenin son bölümünde öne geçmek için yükleniyorlar, solda Matheus Nunes göze batan oyuncuları. City’nin topa yüzde 63 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi 7 kez yokladığı devre karşılıklı gollerle kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 46’da soldan kullandığı kornerden sonuç alamıyor City, ilk bölümde oyunu rakip sahaya yıkıyorlar, ev sahibi yarı sahasından çıkmakta zorlanıyor. Kenarda hocaları Oliver Glasner geriye fazla yaslanan takımına ceza sahasının dışına çıkmaları ve daha ileri gitmeleri için işaret yapıyor. City’den gol beklenirken Palace 57’de yeniden öne geçiyor, soldan kullanılan kornerde demarke pozisyonda savunmadan gelerek kafayı vuran Lacroix, takımdaki ilk golü. Pozisyonda City savunmasında Walker adam markajında hatalı. Bu sezon 15 maçta kalelerinde 21 gol gördüler, ilk sekiz takım içinde Brentford ve Aston Villa’dan sonra en cömert savunma. 65. dakikaya kadar topa yüzde 68 oranında sahip olmasına rağmen alıştığımız tempo ve bitiriciliğinden uzak orta sahada Rodri’nin yokluğu takımı olumsuz etkiliyor. 68’de beraberliği yakalıyorlar, Silva’nın savunma arkasına enfes pasında topu sol üst köşeden ağlara gönderen Lewis, 20 yaşındaki sol kanat takımın göze batanlarından. 70’te sarı kartı görüyor 82 numara. 71’de Palace’da o dakikaya kadar etkisiz Eze yerini Devenny’e bırakıyor. Akabinde Sarr’ın yerine forvet hattında Nketiah sahada. 78’de City’de sağda Savinho’nun yerini Doku alıyor. 84’te maçın muhtemel kırılma anı, kurduğu baskıyla galibiyet golüne yakın görünen City’de Lewis 2. sarıdan oyun dışında kalıyor, karar tartışmaya açık. Sonrasında De Bruyne yerini Grealish’e bırakıyor. Dört dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca takımlar 25.142 taraftarın şahitliğinde 2-2’lik skorla puanları paylaşıyor. Manchester City adına kaybedilen her puan onları 5. şampiyonluktan uzaklaştırıyor. Maç fazlasıyla Liverpool’un sekiz puan gerisindeler, onların bu sezonki hikâyesi kaybedilen puanlar, kayıp hayaller.