Premier Lig Seyir Defteri: Manchester City, Olimpiyat Stadı’nda yaralı

Yazılmış en güzel futbol kitabı Gölgede ve Güneşte Futbol’da şöyle yazmış Eduardo Galeano: “Taraftar, haftada bir kez evinden kaçar ve stadyumun yolunu tutar. Bayraklar sallanır, kaynanazırıltıları öter, maytaplar atılır, davullar çalınır, konfetiler yağar gökyüzünden. Kent yok olur, rutin olan her şey unutulur, gerçek olan tek şey tapınaktır. Bu kutsal alanda, ateisti olmayan tek dinin kutsal yönleri seyredilir. Taraftarlar, meleklerin nöbetçi şeytanlarla yapacakları mücadeleyi canlı olarak görebilmek için bu hac yolculuğunu yerine getirir.”

Günümüz futbolunda bu hac yolculuğu için haftada bir kez yetmiyor ne yazık ki. Malum, neredeyse her gün maç, sezon boyunca futbolsuz ne gece var ne gündüz! Bilir misiniz, İngiliz yazar Anthony Burgess, futbolun sadece hafta sonları oynandığı zamanları şöyle özetler: “Five days shalt thou labour, as the Bible says. The seventh day is the Lord thy God’s. The sixth day is for football.” (İncil’de yazıldığı gibi, beş gün çalışacaksın. Yedinci gün Tanrı'nın, altıncı gün futbolun.) Değişen zamanların göstergesi, artık futbol her gün, meraklısına…

Premier Lig’de cumartesi akşamı maçı, şampiyonluğu kovalayan Manchester City lige tutunma mücadelesindeki West Ham deplasmanında. Eskilerin tabiriyle, koyun can derdinde, kasap et! Kaybeden büyük yara alacak, haliyle haftanın maçı. West Ham Eylül 2015'teki 2-1'lik galibiyetten bu yana Manchester City'ye karşı oynadığı 20 lig maçında galibiyet alamadı (3 beraberlik, 17 mağlubiyet), ligdeki en uzun galibiyetsiz serileri. İnanması güç ama evlerinde rakibe karşı dokuz maçta galibiyetleri bulunmuyor. City ligin yükselen takımı, son 17 lig maçında 11 galibiyet alırken sadece bir kez sahadan puansız ayrıldılar. Ancak, bu süreçte öne geçtikleri maçlarda sekiz puan kaybettiler. City’nin gol makinesi Erling Haaland ligde West Ham'a karşı 11 gol kaydetti, rakibin belalısı anlayacağınız.

Ev sahibi West Ham 3-4-1-2 dizilişinde; kalede Hermansen, savunmada Mavropanos, Disasi, Todibo, orta sahada Wan-Bissaka, Soucek, Fernandes, Diouf, ileri uçta Bowen, önünde Pablo, Castellanos. Misafir City 4-1-3-2 dizilişinde; kalede Donnarumma, savunmada Nunes, Khusanov, Guehi, Ait-Nour önlerinde Rodri, orta sahada Semenyo , Silva, O'Reilly, ileri uçta Marmoush, Haaland. Maçın başlama saatlerinde Arsenal’in Everton karşısında 2-0 kazanıp, maç fazlasıyla puan farkını 10’a çıkarması maçın önemini artırıyor. İlk bölümde oyunu rakip sahaya yıkıyor siyah formalı City, 4. dakikada soldan arka arkaya kullandığı iki kornerde rakip savunmayı geçemiyor misafir takım.

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid'e karşı alınan farklı yenilginin acısını unutturmak, Arsenal’in puan farkını artırmasını önleme adına kazanmak zorundalar. 11’de West Ham savunmadan Bowen’in uzun topunda City’de Marmoush topla elle oynadığı pozisyonda sarı kart gören oyuncu. 9 dakikanın sonunda City’nin 94 pasına karşılık West Ham ancak 9 pas yapabiliyor, iki kadro arasındaki kalite farkı...

İlk 15 dakikada topa yüzde 92 oranında sahip City, rakip ceza sahasında topla beş kez buluşurken kaleyi bulan vuruşları bulunmuyor. 18’de kullandığı 5. kornerde rakip savunmayı geçemiyorlar, West Ham savunmada merkezi kalabalık tutarken geniş alanları iyi kapatıyor. 25. dakikaya kadar topa ve sahaya hâkim misafir takım ancak West Ham kalesinde Hermansen’i zorladıkları pozisyon bulunmuyor. 27’de Ait-Nouri’nin soldan ortasında Haaland’ın arka direkte kafa vuruşu isabetsiz. 31’de aradıkları golü buluyorlar, Marmoush’un pasında kaptanları Silva soldan aşırtma vuruşla topu kaleci Hermansen’in üstünden uzak köşeden ağlara gönderiyor, İnanılmaz şans mı, yoksa inanılmaz yetenek mi, tartışılır.

Ancak uzun sürmüyor sevinçleri, o golden üç dakika sonra, 35’te West Ham’ın sağdan kullandığı kornerde Mavropanos arka direkte topu kafayla ağlara gönderen oyuncu, pozisyon City’nin bu sezon savunma zaaflarının özeti, kalelerinde basit goller görüyorlar. 37’de City’de Silva rakibe sert müdahalesi sonucu sarı kartı gören oyuncu. Devrenin son dakikasında rakibin savunmada kaptırdığı pozisyonda Haaland’ın pasında kaleyi bulamıyor Semenyo, maçın muhtemel kırılma anlarından. City’nin topa yüzde 69 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi beş kez yoklayıp sadece bir kez bulduğu iki dakika uzatılan devre karşılıklı gollerle kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 48’de gole yaklaşıyor City, Silva’nın pasında Marmoush’un sağdan uzak köşeye vuruşu az farkla dışarda. İlk bölümde savunmada kalabalık, ikili mücadelelerde dirençli rakibi karşısında bol yan pas yapan, dikine gitmekte zorlanan City pozisyon bulamıyor. 59’da Marmoush ve Ait-Nouri yerlerini Cherki ve Doku’ya bırakıyor. Akabinde gole yaklaşıyorlar, Cherki’nin savunma arkasına enfes pasında Haaland’ın sağ çaprazdan uzak köşeye vuruşunu kornere çeliyor Hermansen, maçın önemli pozisyonlarından. 64’te West Ham forvet hattında Pablo yerini Magassa alıyor. 68’de yine Hermansen çıkıyor sahneye, Nunes’in başlattığı City atağında Rodri’nin pasında Silva’nın savunmada Mavropanas’a çarpan vuruşunu köşeden çıkartıyor 25 yaşındaki Danimarkalı kaleci. Dört dakika sonra Doku’nun soldan enfes pasında Haaland demarke pozisyonda isabetsiz vuruyor, 9 numara son maçlarda eski golcülüğünden uzak. 74’te City’de Semenyo ve Silva yerlerini Foden ve Reijnders’a bırakırken West Ham’da ocak transferinde Fulham’dan takıma katılan Traore, Castellanos’un yerini alıyor. 77’de West Ham’da Magassa, Rodri’ye sert müdahalesi sonucu sarı kartı gören oyuncu. 80. dakikaya kadar rakip kaleyi 16 kez yoklayan City sadece dört vuruşunda isabet kaydediyor, West Ham o dakikaya kadar savunmada hatasız oynarken lige tutunmaya çalışan takım gibi görünmüyorlar. 84’te City’nin sağdan kullandığı duran topta Reijenders’in uzak köşeye vuruşunda önce Hermansen, sonra direkler gole izin vermiyor. Dört dakika uzatılan maçta üç puanı getirecek golü bulamayınca sahadan 1-1’lik skorla ayrılıp şampiyonluk yarışında ağır yara alıyor Guardiola’nın takımı. West Ham 100 günden sonra ilk kez maç fazlasıyla küme düşme potasından çıkarken City, Arsenal'in dokuz puan gerisine düşüyor. Maç sonucu puan cetvelinin her iki ucunu etkilerken sonuca West Ham kadar Arsenal sevdalıları sevinmiştir şüphesiz. Manchester City’e gelince, 94 dakika boyunca rakip ceza sahasında topla 34 kez buluşurken rakip kaleyi 24 kez yokladılar. Golcüleri Haaland’ın form düşüklüğü bitime sekiz kala hocası Guardiola adına düşündürücü. Maçın adamı: West Ham kalesinde Mads Hermansen.