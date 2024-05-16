Premier Lig Seyir Defteri: Manchester City, şampiyonluk çok yakın

Premier Lig’de bitime iki kala şampiyonluk yarışının kritik maçında Manchester City, Tottenham Hotspur deplasmanında. Meraklıları bilir, Tottenham’ın 61 bin kapasiteli görkemli stadında maçlara bilet bulmak her zaman çok zordur ama bu maçta stadın neredeyse yarısı satışta, malum Tottenham kazanırsa gelecek sezon Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürecek ama aynı zamanda sevilmeyen komşu Arsenal’in şampiyonluk şansını artıracak. Anlayacağınız kazanırlarsa daha çok üzülecekleri bir maç, haliyle Tottenham sevdalıları adına belki bu maçtan uzak durmak en iyisi. Ne diyelim, her futbol sevdalısının izlemekten kaçtığı, galibiyeti izlemeyi yüreğinin kaldırmadığı maçlardan biri, futbolun içinde kazanırken üzülmek de var.

Maça dönersek, Tottenham, Manchester City’ye karşı evinde oynadığı son dört Premier Lig maçını da gol yemeden kazandı, haliyle Guardiola’nın takımı adına zor deplasman. Ancak Tottenham sezon sonu hüsranını yaşayanlardan, son beş maçın dördünü kaybederken beş maçta kalelerinde ilk golü gören takım oldular. Tottenham Ekim’de Fulham’a karşı kazandığı 2-0’lık galibiyetten bu yana ligde evinde oynadığı 14 maçta kalesini gole kapatamadı, haliyle zaafları savunmada. Ancak ligin golcü takımlarından, ligden 71 gol kaydettiler; 2017-18’de 74 golle Premier Lig’de kulüp tarihinin rekorunu kırmışlardı. Manchester City ligin önüne geleni ezen buldozer takımı, son yedi maçı kazanırken aralık ayında Aston Villa’ya 1-0 yenildiği maçtan bu yana tüm kupalarda 33 maçtır yenilgi yüzü görmedi, kulüp tarihinin rekoru... Yenilmezlik serisi demişken, rekoru halen elinde bulunduran Nottingham Forest, 1978’de 40 maçta yenilgi yüzü görmemişti.

Maça dönersek, ev sahibi Tottenham 4-3-3 dizilişinde, orta sahada Bentancur, Hojbjerg, Sarr, ileri uçta Johnson, Son, Maddison. Misafir Manchester City 4-2-3-1 dizilişinde, Fulham maçında iki gol kaydeden hücum beki Gvardiol savunmanın solunda, orta sahada Rodri, Kovacic, ileri uçta Silva, De Bruyne, Foden, önlerinde ligin gol makinesi Haaland.

İlk bölümde rakibe 3. bölgede baskı yapıyor Tottenham, 3. dakikada City atağında Haaland’ın savunma arkasına koşusunun öncesinde Romero’ya faul yaptığına hükmediyor hakem, kritik pozisyonda karar tartışılır. 6’da gole yaklaşıyor Tottenham, sağdan Johnson’un pasında Bentancur’un sert vuruşunu kornere çeliyor City kalesinde Ederson, soldan kullandığı kornerden sonuç alamıyor beyazlı takım. Maça daha iştahlı başlayan, solda Son, sağda Johnson ile geniş alanları etkili kullanan Tottenham, ancak savunmanın solunda geniş alanlar bırakıyorlar. 15’te sağdan arka arkaya kullandığı iki kornerden sonuç alamıyor City, ilk 15 dakikanın sonunda Tottenham’ın topa sahip olma oranı yüzde 54. 18’de sağdan kullandığı kornerde rakip savunmayı geçemiyor Tottenham, City savunmasının sağında Walker ve Tottenham’ın golcüsü Son arasındaki mücadele maçın ilginç anekdotlarından. İlk 20 dakikanın sonunda Tottenham Hotspur Stadyumu’ndaki atmosfer alışılmışın dışındaki sessizlikte, ancak bu durum maçın önemine bakıldığında şaşırtıcı değil. 22’de City atağında Walker’ın sağ çaprazdan vuruşu rakip savunmadan dönüyor, golcüleri Haaland o dakikaya kadar etkisiz. 25’te De Bruyne’nun rakip savunma arkasına enfes pasında Haaland’dan önce topa müdahale eden Romero, bariz gol fırsatını önlüyor. 33’te gole yaklaşıyor Tottenham, sağdan Johnson’un dar açıdan vuruşunu kornere çeliyor Ederson, devrede Tottenham gole daha yakın takım. 36’da Tottenham’da Foden’e sert müdahalesi sonucu sarı kartı gören orta sahada Bentancur. 41’de soldan De Bruyne ile kullandığı duran topta pozisyon üretemiyor City, Tottenham’ın topa yüzde 54 oranında sahip olduğu, iki takımın da rakip kaleyi üç kez yokladığı devre golsüz kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 47’de Tottenham savunmadan çıkarken kaptırıyor, De Bruyne’nun dönerek vuruşunu sol köşeden çıkartıyor Vicario, maçın kırılma anlarından. Akabinde gole yaklaşıyor Tottenham, Johnson’un sağdan ortasında Son’un vuruşunda gole izin vermiyor Ederson. 51’de aradığı golü buluyor City, solda Foden’in başlattığı, Tottenham savunmasında Romero’nun topa müdahale edemediği, Silva’nın devam ettirdiği atakta De Bruyne’nun sağdan kestiği topu yakın mesafeden ağlara gönderen Haaland, şampiyonluğa bir adım daha yaklaşıyor Guardiola’nın takımı. Takımlarının yediği golden sonra Tottenham tribünlerinin “Are you watching Arsenal” tezahüratı iki takım arasındaki husumetin özeti sanırım.

56’da Tottenham’da Bentancur’un yerine Kulusevski sahada. Geriye düştükten sonra beraberlik için yükleniyor Tottenham, 60’ta Maddison ile soldan kullandıkları kornerin devamında City kalecisi Ederson, Romero’nun sert müdahalesi sonucu sakatlanıyor, uzun duraklamadan sonra kalesini Ortega’ya devrediyor 31 numara. 69’da City’de Doku, De Bruyne’nun yerine sahada. 73’te beraberliğe yaklaşıyor Tottenham, Kulusevski’nin sağda dar açıdan vuruşunda gole izin vermiyor Ortega, maçın kırılma anlarından. 78’de rakip kaleyi bir kez daha yokluyor 21 numara, Richarlison’un yokluğunda Tottenham gol yollarında etkisiz. 85’te Tottenham’da Sarr ve Hojbjerg yerlerini Lo Celso ve Skipp’e bırakıyor. Akabinde net fırsatı harcıyor Tottenham. Son, Ortega ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu rakibe nişanlıyor, oyuna sonradan giren kaleci takımın kurtarıcısı oluyor. 90’da City atağında ceza sahasında Porro’nun müdahalesi sonucu yerde kalıyor Doku, Haaland penaltıyı sol üst köşeden sert vuruşla gole çeviriyor. 10 dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca 61.065 taraftarın şahitliğinde 2-0 kazanan City şampiyonluk kapısını ardına kadar aralıyor. Ligin son maçında pazar günü evlerinde West Ham’ı ağırlayacaklar, kazanmaları durumunda arka arkaya 4. sezonda kupayı kaldıracaklar.