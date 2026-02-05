Premier Lig Seyir Defteri: Manchester City, Tottenham deplasmanında kayıp iki puan

Premier Lig’de ara transferin bonkörü, Arap sermayesini arkasına almış Manchester City, geçtiğimiz günlerde Marc Guehi ve Antoine Semenyo için 85 milyon sterlin harcayan kulüp harcama sıralamasında yine zirvede yer alıyor. Mavi beyazlılar geçen ocak ayında transferlere yaklaşık 180 milyon sterlin öderken, 2023'te 275 milyon sterlin harcayan Chelsea'nin ardından, tarihte bir kış transfer döneminde en yüksek ikinci harcama rekoruna sahipler. Teknik direktörleri 2016’dan beri takımın başındaki Pep Guardiola, futbol tarihinin en çok harcama yapan teknik direktörü, transferlerde yeni oyuncular için 2 milyar avroyu aşan tek teknik direktör olduğunu hatırlatalım.

Ocak ayının ilk gününde Premier Lig’de zirvedeki Arsenal’in dört puan gerisindeki Manchester City sezonun hüsran takımlarından Tottenham deplasmanında. Sezona ilk dört hedefiyle başlayan Tottenham, küme düşme potasının sekiz puan üstünde 14. sırada, ligde son beş maçta galibiyet sevinci yaşayamadılar. Topun ağzındaki teknik direktörleri Thomas Frank, eski takımı Brentford ve yeni takımı Tottenham’da son 22 iç saha maçının sadece dördünü kazanabildi. Brentford'daki son 11 maçında aldığı 2 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet, Tottenham’da ilk 11 maçındaki karneyle aynı. Premier Lig tarihindeki tüm Tottenham teknik direktörleri arasında iç saha maçlarında en düşük puan ortalamasına sahip (0.82). Manchester City’e gelince, hocaları Pep Guardiola, teknik direktörlük kariyerinde Tottenham'a karşı diğer tüm rakiplerine göre daha fazla lig maçı kaybetmiş olması (8) kayda değer.

Ev sahibi Tottenham 3-4-2-1 dizilişinde; kalede Vicario, savunmada Palhinha, Romero, Dragusin, orta sahada Gray, Gallagher, Bissouma, Udogie, ileri uçta Muani, Simons, önlerinde gol umutları Solanke. Misafir City 4-1-4-1 dizilişinde; kalede Donnarumma, savunmada Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly, önlerinde Rodri, orta sahada Semenyo, Cherki, Silva, Ait-Nouri, önlerinde gol makinesi Haaland.

Sekiz as futbolcusundan eksik başlayan rakibi karşısında maça ofansif başlıyor siyah formalı City, henüz 3. dakikada Haaland’ın pasında Semenyo’nun sağ çaprazdan vuruşunda Vicario gole izin vermiyor.

Topa sahip olduğu anlarda rakip savunma arkasına uzun paslarla pozisyon üretmeye çalışıyor Tottenham, üçlü savunmanın ortasında Romero geriden oyun kuran oyuncuları. 11’de öne geçiyor misafir takım, 2. bölgede kaptıkları topun devamında Haaland’ın pasında Cherki sağ çaprazdan uzak köşeye sert vuruyor, pozisyonda kaleci hatası tartışmaya açık. Akabinde rakibe sert müdahalesi sonrası sarı kartı gören Tottenham orta sahasında Bissouma, ilk 15 dakikada ev sahibi 3. bölgeye çıkmakta zorlanırken, City topa yüzde 52 oranında sahip olup rakip kaleyi iki kez yokluyor. 21’de City savunmasında Khusanov sarı kartı gören oyuncu. Temponun düştüğü, City oyuncularının antrenman havasında oynadıkları dakikalarda 2. gole yaklaşıyorlar, Cherki’nin sağdan ceza sahasına taşıyıp uzak köşeye vuruşunda Vicario topu çelerken takımını oyunda tutuyor. Tottenham forvet hattında Randal Kolo Muani, 31 kez Fransa Milli Takımı forması giymiş ve 9 gol atmış bir oyuncu. Bir dönem PSG'de forma giyen oyuncu Tottenham’da bekleneni veremiyor, haliyle ev sahibi tribünler tepkili. Orta sahayı domine eden, oyunu dilediği şekilde yönlendiren City 37’de Semenyo’nun rakip ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekliyor, maçın muhtemel kırılma anlarından. Akabinde Tottenham’da sarı kartı gören Simons, tempo ve futbol kalitesi olarak devrede Tottenham’ın rakip kaleyi bulan vuruşu bulunmuyor. 44’te fark ikiye çıkıyor, Tottenham savunmasında Dragusin’in çıkarken kaptırdığı topta Silva’nın enfes pasını demarke pozisyonda gole çeviren Semanyo, City’nin topa yüzde 62 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi dört kez yokladığı dört dakika uzatılan devre 2-0 üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında Tottenham’da Romero’nun yerine Sarr sahada. Ev sahibi dörtlü savunmaya dönerken Sarr, Bissouma ve Gallagher ile birlikte orta sahada görev yapıyor. 47’de Tottenham’da sarı kartı gören Solanke. 50’de gole yaklaşıyorlar, City savunmasının topu tehlikeli bölgeden uzaklaştıramadığı pozisyonda gollük vuruşunu kornere çeliyor Donnarumma, maçın muhtemel kırılma anlarından. Akabinde farkı bire indiriyorlar, 53’te City savunmasının ağır kaldığı pozisyonda Solanke topu ağlara gönderen oyuncu, skor 2-1’e geliyor. Kalesinde gördüğü golden sonra pas trafiği yaratmakta zorlanıyor City, 58’de kenarda hocaları Guardiola itirazdan sarı kartı görürken takımı ilk devredeki üstün oyunundan çok uzak. 60’ta 3. gole yaklaşıyorlar, soldan kullandıkları kornerde yeni transfer Guehi’nin kafa vuruşu az farkla dışarda. 68’de Tottenham’da Muani ve Bissouma yerlerini Tel ve Odobert’e bırakıyor. 69’da City’de iki değişiklik, Reijnders, sakatlanan Cherki’nin yerini alırken Ait-Nouri’nin yerine Gonzalez sahada. Üç dakika sonra beraberliği yakalıyor Tottenham, Gallagher’ın sağdan ortaladığı pozisyonda Solanke akrobatik vuruşla topu ağlara gönderen oyuncu, skor 2-2’ye gelirken ev sahibi tribünler yıkılıyor. İkinci devrede oyunu rakip sahaya yıkan, rakibe nefes aldırmayan Tottenham 74’te 3. gole yaklaşıyor, Odobert’in sol çaprazdan gollük vuruşunu ayaklarıyla çeliyor Donnarumma, maçın muhtemel kırılma anlarından. İkinci devrede Tottenham’da Simons takımın ataklarına yöne verirken City bocalıyor. 80’den sonra iki takım da 2. bölgeyi çabuk geçerken pozisyonlar buluyorlar, 82’de Tottenham ceza sahasındaki karambolde Haaland’ın vuruşu savunmadan kornere çıkıyor. 88’de City’de Silva’nın yerini Foden alıyor. Akabinde Tottenham atağında Simons’ın ortasına Odobert’ten önce müdahale eden Guehi mutlak golü önlüyor. Tottenham’da sakatlanan Solanke’nin yerine 17 yaşındaki Byfield ilk kez lig maçında sahada. Dokuz dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca 61.337 taraftarın şahitliğinde takımlar sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılıyor. İki gollük üstünlüğünü koruyamayan City iki puanı bırakırken haftanın kazananı şüphesiz Arsenal oldu, sevilmeyen komşularından gelen yardım eli puan farkının açılmasını sağladı. Tottenham’a gelince, 2. devrede Simmons ve Gallagher fark yaratan oyuncular oldular. Simmons sol kanatta etkili olurken Gallagher orta sahada ikinci toplarda rakibe üstünlük sağladı. Ligde son 15 maçından sadece ikisini, son dokuz maçından ise sadece birini kazanan takım küme düşme hattının sekiz puan üzerinde ve önümüzdeki üç maçta Manchester United, Newcastle ve Arsenal ile karşılaşacak.