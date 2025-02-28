Premier Lig Seyir Defteri: Manchester City; Tottenham’da bereketli akşam

Sezona arka arkaya beşinci şampiyonluk hedefiyle başlayan, geçen hafta sonu Liverpool karşısında aldığı yenilgiyle liderin 20 puan gerisine düşen, Şampiyonlar Ligi’ne Real Madrid karşısında havlu atan Manchester City şubat ayını geride bırakmaya hazırlandığımız zamanlarda kendisi gibi hüsran yaşayan Tottenham Hotspur deplasmanında. City, bu sezon ligde 12 maçta kalesinde ilk golü gören takım oldu, 2019-20 sezonundan sonra Pep Guardiola yönetiminde en kötü savunma karnesi. Yaşlanmış, sakatlıklardan mustarip kadro, geçmiş sezonlarda takımı sırtlamış kilit oyuncuların düşük performansı, yitirilmiş özgüven, gol yükünün Haaland’ın sırtına binmiş olması takımda öne çıkan sorunlardan bazıları. ‘Opta’ verilerine göre bu sezon City’nin topa sahip olma oranı, 90 dakikadaki topla oynama oranı ve pas sayısı geçen sezona göre önemli ölçüde düştü, bu da onlara maçlarda daha az kontrol sağlarken Guardiola’nın dediği gibi maç esnasında “dinlenme” yeteneklerini azaltıyor. 2023-24 sezonunda City’nin ortalama topa sahip olma oranı yüzde 65,5 iken bu sezon yüzde 60,1’e düşmüş. Geçen sezon maç başına ortalama pas sayısı 690,8 iken bu sezon 604,2’de kaldılar. 3. bölgede yaptıkları baskı sonunda geçen sezon maç başına 7,50 top kapmayı yakalayan takım bu sezon 4,70’de kaldı. Rakibin topla daha çok oynamasına izin verdikleri sezonda maç başına kalelerinde gördükleri gol ortalaması 1,4, geçen sezonki 0,89’luk ortalamadan sonra yaşadıkları savunma sıkıntısının özeti.

Maça dönersek, Tottenham sezonun ilk maçında City karşısında 4-0’lık galibiyetin ardından 15 yıl sonra ilk kez ikinci galibiyet hedefinde. Sakatlıktan dönen oyuncularla birlikte Aralık 2023’ten bu yana ilk kez üst üste üç lig maçı kazandılar. City ise tüm kupalarda son 27 maçın 14’ünü kaybetti haliyle ibre Kuzey Londra takımından yana. Golcüleri Haaland’ın bu sezon beş Londra deplasmanında altı gol bulduğunu hatırlatalım. Ilık bir şubat akşamında, ev sahibi Tottenham 4-3-3 dizilişinde, kalede Vicario, savunmada Porro, Gray, Danso, Udogie, orta sahada Bergvall, Bentancur, Maddison, ileri uçta Johnson, Tel, Odobert. Misafir City 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Ederson, savunmada Nunes, Khusanov, Dias, Gvardiol, orta sahada Gonzalez, Kovacic, ileri uçta Savinho, Marmoush, Doku, önlerinde golcüleri Haaland. İlk bölümde iki takım da topa sahip olduğu anlarda savunmasını ileri çıkartarak oyunu rakip alana yıkma düşüncesinde. 4. dakikada Odobert’in soldan taşıdığı topta ilk kornerini kazanıyor Tottenham, soldan kullandıkları kornerde Tel’in kafa vuruşu kaleci Ederson’da kalıyor. Akabinde gole yaklaşıyor City, 7’de Nunes’in sağdan çizgiye inip ortaladığı topta Haaland’ın yerden vuruşunda Vicario gole izin vermiyor. 12’de öne geçiyor City, savunmadan çabuk çıktığı pozisyonda Doku soldan kesiyor, Haaland yerden vuruşla sol köşeden topu ağlara gönderen oyuncu. Pozisyonda Tottenham savunmasında yerleşim hatası, Doku’nun ortasında pasif kalışları golü getiren etkenlerden. İlk 15 dakikada City topa yüzde 60 oranında sahip olurken rakip kaleyi iki kez yokluyor. Tottenham savunmasının top kayıpları yaptığı dakikalarda ikinci gole yaklaşıyorlar, 21’de Gonzalez’in pasında Doku’nun yerden vuruşunu sol köşeden çeliyor Vicario. Geniş alanları kullanarak topu 3. bölgeye çabuk taşıdığı anlarda etkili City, solda Doku çabukluğu, adam eksiltme becerisiyle göze batan oyuncuları. 28’de net fırsattan yararlanamıyorlar, Doku’nun soldan getirip uzak direğe kestiği topta Savinho isabetsiz vuruyor, kaçan gole inanamıyor kenarda hocası Guardiola. 31’de Tottenham’da sarı kartı gören Bentancur. Devrenin son bölümünde ikinci gol için baskıyı kuruyor misafir takım, yakaladıkları fırsatları değerlendirmiş olsalar skor farka giderdi. City’nin topa yüzde 51 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi yedi kez yoklayıp net fırsatları harcadığı devre tek gollü üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. Devreye bıraktığı yerden ikinci topları kazanarak kurduğu baskıyla başlıyor City, 51’de Doku sol çaprazdan yokluyor rakip kaleyi, 22 yaşındaki Belçikalı Totttenham savunmasına zor anlar yaşatıyor. 54’te sağdan kullandıkları kornerde rakip savunmayı geçemiyorlar, akabinde beraberliğe yaklaşıyor Tottenham, Johnson’un çizgiye inip ortaladığı topta Odobert pozisyonu gole çeviremiyor. 57’de Tottenham’da sarı kartı gören Maddison. Kaçırdıkları fırsat cesaretlendiriyor takımı, 60’ta Porro’nun sağdan ortasında Danso’nun kafa vuruşunu kornere çeliyor Ederson, arka arkaya kullandığı kornerlerden sonuç alamıyorlar. Üç dakika sonra Tel, Bentancur, Udogi, Odobert yerlerini Kulusevski, Sarr, Spence, Son’a bırakıyor. 67’de Johnson, iki dakika sonra Sarr’ın vuruşlarıyla gole yaklaşıyor ev sahibi, City ilk devredeki bunaltıcı baskısından uzak. 73’te City’de iki değişiklik, Marmoush ve Gonzalez’in yerlerini Foden ve Silva alıyor. Son bölümde iki takım da orta sahayı çabuk geçerken 3. bölgeye kalabalık çıkıyor. 82’de Tottenham’da oyun kurucu Maddison yerini Scarlett’e bırakıyor. 84’te Tottenham atağında Johnson’un sağdan ortasında Son, Ederson’u geçemiyor, geçmiş sezonlarındaki çabukluğundan ve bitirici vuruşlarından uzak 7 numara. 87’de sarı kartı gören Tottenham orta sahasında Sarr. Dört dakika uzatılan maçı 60.820 taraftarın şahitliğinde tek golle kazanan City yeniden dördüncülüğe yerleşip Şampiyonlar Ligi hedefini sürdürüyor. Tottenham’a gelince, son üç maçı kazandıktan sonra evlerinde üç puanı bıraktılar. Görkemli futbol mabedinin müdavimleri hal ve gidişten hoşnutsuz.