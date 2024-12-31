Premier Lig Seyir Defteri: Manchester City, yenilenme zamanı

Kötü geçen bir senenin son Pazar’ında son 13 maçından dokuzunu kaybeden, önceki 106 maçında aldığı yenilgi sayısı kadar yenilgi alan Manchester City, lige tutunma mücadelesi veren Leicester City deplasmanında. Filmi biraz geri saralım, Guardiola’nın takımı Ekim sonunda yenilgisiz ligin zirvesindeydi ve üst üste beşinci şampiyonluğun favorisiydi. Bu yazının yazıldığı saatlerde ligde 7. sıradalar ve maç fazlasıyla lider Liverpool’un 14 puan gerisindeler. Takımdaki inanılmaz düşüşü büyük sakatlık listesine, yoğun fikstüre, Ballon d'Or’u kazanan günümüz futbolun en iyi orta sahası Rodri’nin sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalmasına bağlamak mümkün. Ancak Guardiola'nın bile açıklayamadığı, üst düzey milli takımlarda forma giyen, deneyimli, şampiyonluklar yaşamış oyuncuların hemen hemen her maçta yaptığı büyük, skora etki eden hatalar. Geçmişte Ada futbolunun muhtemel en iyi hücum beki Kyle Walker eski temposundan uzakta, oyun kurucuları Kevin de Bruyne ilerleyen yaşı nedeniyle eski günlerini aratırken, Bernardo Silva ve İlkay Gündoğan Premier Lig’in yoğun maç trafiğinde arka arkaya maç çıkartmakta zorlanııyor. Ayrıca Grealish ve Doku’nun formsuzluğu Guardiola adına düşündürücü. 27,5 yaş ortalamasıyla ligin en yaşlı dördüncü kadrosu, kadrodaki oyunculardan bazılarının haftada yalnızca bir maç oynaması gerekirken sakatlıklar nedeniyle 40 günde 12 maç oynadılar, haliyle yenilenme şart.

Maça dönersek, Leicester, Manchester City ile oynadığı son 13 Premier Lig karşılaşmasının 11'ini kaybederken (2G), rakibe karşı son 15 karşılaşmanın hiçbirinde kalesini gole kapatamadı. Manchester City, Premier Lig’de Leicester’a karşı deplasmanda oynadığı son dört maçı tek gol bile yemeden kazandı. Lig tarihlerinde, aynı rakibe karşı deplasmanda arka arkaya beş maç kazanamadıklarını hatırlatalım. Manchester City’nin kötü gidişine dair birkaç veri, ligde öne geçtikleri maçlarda 12 puan kaybettiler; 2023-24 sezonunun tamamında öne geçtikleri maçların tamamında 10 puan kaybetmişlerdi. Mavi beyazlılar, tüm kupalarda deplasmanda son sekiz maçın yedisinde sahadan yenik ayrıldı (1B), öncesinde 21 deplasman maçında yenilgileri bulunmuyor. Pep Guardiola’nın takımın başında sahaya çıktığı 500. maç, Les McDowall’dan (592) sonra kulüp tarihinde en fazla maça çıkmış teknik direktör.

Ev sahibi Leicester 4-2-3-1 dizişinde, kalede Stolarczyk, savunmada Justin, Coady, Vestergaard, Kristiansen, orta sahada Winks, Soumare, ileri uçta Buonanotte, El Khannouss, Mavididi, önlerinde golcüleri, efsaneleri Vardy. Misafir City 4-1-4-1 dizilişinde, kalede Ortega, savunmada Lewis, Akanji, Ake, Gvardiol, orta sahada Kovacic, ileri uçta Savinho, De Bruyne, Silva, Foden, önlerinde golcüleri Haaland. İlk bölümde kalabalık orta sahayla rakibi 2. bölgede karşılıyor Leicester, savunmanın merkezinde Ake oyuna yön veren oyuncuları. 5. dakikada De Bruyne uzaklardan yokluyor rakip kaleyi, akabinde Leicester atağında El Khannouss’un pasında Mavidi’nin sol çaprazdan vuruşu isabetsiz. 7’de gole yaklaşıyor misafir takım, De Bruyne’nun enfes pasında Halland’ın vuruşunu ayaklarıyla çeliyor Leicester kalesinde Stolarczyk. Kontraya dayalı oyun planında savunmadan çabuk çıktığı anlarda rakibi eksik yakalıyor Leicester, ancak final paslarında aceleciler. İlk 15 dakikada City topa yüzde 74 oranında sahip olurken rakip kaleyi üç kez yokluyor. 19’da net fırsatı kaçırıyor Leicester, Gvardiol’un kısa düşen geri pasında Vardy sağ çaprazdan kaleci Ortega’yı geçemiyor, maçın kırılma anlarından. 21’de öne geçiyor misafir takım, Lewis’in pasında Foden’in yerden vuruşunu çeliyor Stolarczyk, dönen topu sol çaprazdan ağlara gönderen Savinho, pozisyonda kaleci hatası golü getiren etkenlerden. Leicester’in oyunu kendi alanında kabul etmesi, iki takım arasındaki kadro kalitesi City’nin oyununu kolaylaştırıyor, ilk 30’da oyunu dilediği şekilde yönlendiriyor misafir takım. 36’da City atağında Haaland rakip savunmayı geçip yerden isabetsiz vuruyor, kaçan gole hayıflanıyor kenarda hocası Guardiola. 38’de beraberliğe yaklaşıyor Leicester, City’nin ürken savunmasının uzaklaştıramadığı pozisyonda Buonanotte’nin kafa vuruşunda direkler gole izin vermiyor. City’nin topa yüzde 49 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi sekiz kez yokladığı bir dakika uzatılan devre tek gollü üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. İlk bölümde düşük tempoda top çeviriyor City, önde olmanın verdiği rahatlıkla skoru koruma düşüncesinde Guardiola’nın takımı. 50’de Leicester atağında Buonanotte ceza sahasında yerde kalıyor, pozisyon penaltıya yakın ama VAR’dan karar çıkmıyor, pozisyon tartışmaya açık. Dört dakika sonra El Khannouss ile yokluyorlar rakip kaleyi, City savunmasının solunda Gvardiol zayıf halka. 55’te Leicester’da sarı kartı gören orta sahada Soumare. 61’de beraberliğe yaklaşıyor Leicester, soldan kullanılan duran topta Vardy’nin kafa pasında El Khannouss’nun vuruşunu çizgiden çıkartıyor Akanji. 65’te Leicester’da sarı kartı gören El Khannouss. Akabinde City’de Foden yerini McAtee’ye bırakıyor. Leicester’da Justin’in yerine Choudhury sahada. 68’de net fırsatı harcıyorlar, soldan Mavidi’nin enfes ortasında Vardy yakın mesafeden isabetsiz vuruyor. 74’te futbolun altın kuralı devrede, atamayana atıyorlar, soldan Savinho’nun ortasında topu kafayla ağlara gönderen Haaland, sezonda 14. golü. 78’de City’de sarı kartı gören kaleci Ortega. Beş dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca 2-0 kazanan City ligde maç fazlasıyla 5. sıraya yükseliyor. Galibiyete rağmen skor yanıltmasın, City tedirgin savunmasında açıklar verirken kadro kalitesi düşük rakibi net pozisyonları gole çeviremedi. 11 Ocak’ta 38 yaşına basacak Vardy, Leicester’ın gol umudu. Kulüp tarihinin en büyük golcüsü ama o yaştaki bir santrafordan takımın gol yükünü sırtlamasını beklemek kadro planlaması hatası sanırım. Ocak transferinde takviye yapmazlarsa lige tutunmaları zor.