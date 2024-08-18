Premier Lig Seyir Defteri: Manchester United, 88’de gelen üç puan

Ağustos ortasında, uzaklarda kedi köpek katliamlarının içimizi acıttığı zamanlarda sahne aldı 2024-25 Premier Lig sezonu, bu sene 33. yaşını kutlayacak, nice senelere... 20 kulübün mücadele edeceği sezonun fikstürü 18 Haziran’da yayınlanmış, 30 Ağustos’ta sona erecek transfer sezonu 14 Haziran’da açılmıştı. Transfer döneminin har vurup harman savuranı çok aşina, Batı Londra’nın zenginler kulübü Chelsea... 11 futbolcunun transferine 230 milyon sterlin harcarken, 2022’de kulübü satın alan iki ortak Behdad Eghbali ve Todd Boehly arka arkaya üç transfer döneminde en yüksek harcamayla rakiplerini geride bırakıyordu. Chelsea, son transferinde Wolves’un forveti Neto'yu 54 milyon sterlin karşılığında saflarına kattı, kulübün ortalama yaşı 21'in altında olan 11. yaz transferi. 14 Haziran’dan bu yana transferlere 185 milyon sterlin harcarken, kadrosundaki futbolcu sayısını 50’nin üstüne çıkarttı. Bu yazının yazıldığı zamanlarda kadrolarında 8 kaleci, 9 stoper, 15 orta saha, 9 kanat oyuncusu, 7 santrafor bulunuyor. Sezon başlamadan önce Federasyon’a, en az 8 yerli futbolcudan (21 yaşına gelmeden önce herhangi bir İngiliz kulübü akademisinde üç yıl geçirmiş herhangi bir uyruktan) oluşan 25 kişilik bir kadro sunmak zorunda olduklarını hatırlatalım.

Yeni sezonun açılış maçında, geçen sezonun hüsran takımı Manchester United evinde Fulham karşısında. 2020-21 sezonu dışında, son sekiz sezonda Premier Lig’in sezon açılışı 7. kez cuma akşamı sahne alıyor. Ligin son yedi açılış maçında toplam 25 gol (maç başına 3,6 gol) kaydedildi ve arka arkaya son beş maçta bir taraf en az iki gol farkla kazandı. Manchester United, son 11 sezonda 10. kez ilk maçı evinde oynayacak, lig tarihinin az bilinen rekoru. Kırmızı Şeytanlar Fulham karşısında 34 Premier Lig karşılaşmasının sadece dördünü kaybetti (24G 6B), ancak geçen sezon şubat soğuğunda oynanan maçta 2-1’lik skorla rakibe üç puan bıraktılar.

Ev sahibi Manchester United 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Onana, savunmada Mazraoi, Martinez, Maquire, Dalot, orta sahada Casemiro, Mainoo, ileri uçta Rashford, Mount, Diallo, önlerinde golcüleri Fernandes. Misafir Fulham aynı dizilişte, kalede Leno, savunmada Tete, Diop, Bassey, Robinson, orta sahada Lukic, Pereira, ileri uçta Traore, Smith-Rowe, Iwobi, önlerinde gol umutları Muniz. İlk bölümde topu 3. bölgeye taşımakta zorlanmıyor Fulham, 6’da Pereira’nın soldan kullandığı duran top United kalesinde Onana’da kalıyor. Akabinde gole yaklaşıyorlar, Troare sağdan rakip savunmayı geçip ortaya kesiyor, Iwobi’den önce topa müdahale eden Mazraoi mutlak golü önlüyor. Pozisyonda Traore’nin United savunmasında Martinez’i rahat geçişi United hocası Ten Hag adına düşündürücü. 13’te Fulham atağında Tete uzaklardan enfes vuruyor, Onana uzanarak kornere çeliyor, ilk 15 dakikanın sonunda gole daha yakın takım siyah beyazlılar. 18’de United orta sahasında sarı kartı gören Mount, sezonun ilk kartını gören oyuncu. 20’de United savunmadan uzun topla çıkıyor, Martinez’in pasında Fernandez’in sol çaprazdan vuruşu isabetsiz. United forvet hattında Hojlund’un yokluğu takımı adına önemli eksiklik. 24’te United’ın sağdan Fernandes ile kullandığı duran topta Casemiro’nun kafa vuruşu isabetsiz, ev sahibi takımı o dakikaya kadar 3. bölgede etkisiz. 26’da Fulham savunmasında sarı kartı gören Bassey. 29’da net fırsattan yararlanamıyor United, Fulham’ın savunmadan çıkarken kaptırdığı topta Fernandes yakın mesafeden Leno’yu geçemiyor. 30 dakikanın sonunda United’ın göze batan oyuncusu Kobbie Mainoo 19 pas yaparken top kaybı bulunmuyor. 35’te United atağında Casemiro’nun rakip savunma arkasına enfes pasında Fernandes yakın mesafeden Leno’yu geçemiyor, devrenin son bölümünde baskıyı artırıyorlar. 40’ta United’da sarı kartı gören aldatmaya yönelik hareketten Maguire. Ev sahibi takımın topa yüzde 60 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi 6 kez yokladığı devre golsüz kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 48’de soldan kullandığı kornerden sonuç alamıyor Fulham, gol umutları Muniz kalabalık rakip savunma karşısında etkisiz. 53’te Fulham atağında Pereira’nın kullandığı duran top Onana’da kalıyor. 54’te soldan arka arkaya kullandığı iki kornerden sonuç alamıyor United, Fulham’ın orta sahada yaptığı gereksiz top kayıpları hocaları Marco Silva adına düşündürücü. Akabinde Mount’un pasında Mainoo ile uzaklardan rakip kaleyi yokluyor United, 59’da Mount ve Diallo yerlerini Zirkzee ve Garnacho’ya bırakıyor. 63’te soldan kullandığı iki kornerde rakip savunmayı geçemiyor Fulham. 64’te Fulham’da Smith-Rowe’un yerini Cairney alıyor. Akabinde net fırsattan yararlanamıyorlar, Pereira müsait pozisyonda Traore’yi göremiyor, kaçan fırsata hayıflanıyor kenarda hocası Silva. 70’te Fulham’da sarı kartı gören Pereira. 71’de Fulham atağında Traore’nin vuruşu rakip savunmadan dönüyor, çabukluğuna rağmen son vuruşlarda etkisiz 11 numara. 75’te arka arkaya kullandığı üç kornerde pozisyon üretemiyor Fulham, akabinde Traore ve Muniz yerlerini Wilson ve Jimenez’e bırakıyor. 80’de United atağında rakip savunmanın dengesiz yakalandığı pozisyonda Fernandes’in vuruşu Leno’da kalıyor. 84’te United’da sahanın iyilerinden Mainoo’nun yerine McTominay sahada. 88’de golü buluyor United, Fernandes’in sağdan başlattığı atakta Garnacho’nuın asistinde Zirkee topa son dokunan oyuncu, ilk maçında golü buluyor 11 numara, Old Trafford yıkılıyor. Dört dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca United tek golle kazanıp sezona üç puanla başlıyor. Fulham pozisyonlar bulduğu maçta üç puanı bırakırken iyi mücadelesine rağmen evine puansız dönüyor. Marco Silva 2012’den beri çalıştırdığı 6 takımda sezona ilk kez yenilgiyle başladı. 31 Ağustos’ta bitecek transfer sezonu öncesi forvet hattına takviye yapacaklardır sanırım, takımın kadro derinliği sıkıntısı bariz. Maçın adamı oyuna sonradan girip üç puanı getiren yeni transfer Joshua Zirkzee...