Premier Lig Seyir Defteri: Manchester United; Craven Cottage’da tek golle üç puan

Bir zamanlar rakiplerin korkulu rüyası, “Düşler Tiyatrosu”nda oynadığı son beş maçta dört yenilgi alan, evinde Brighton karşısında sahadan 3-1 yenik ayrıldıkları maçtan sonra Manchester United teknik direktörü Ruben Amorim konuşuyor, dinliyorum. Takımını, Manchester United’ın 147 yıllık tarihindeki “belki de en kötüsü” olarak tanımlıyor ve devam ediyor: “Benden önceki teknik direktörden (Erik Ten Hag) daha fazla puan kaybeden yeni teknik direktör konumundayım! Manchester United’ın bu sezonki verilerinin en koyu United sevdalısını bile umutsuzluğa ittiğinin farkındayım.” Brighton karşısında evlerinde altıncı yenilgiyi aldılar; 1893-94’ten bu yana lig sezonunun ilk 12 iç saha maçındaki en fazla mağlubiyet sayısı... United bu sezon 22 lig maçının 10’unu kaybetti; en son Alex Ferguson yönetiminde 1989-90 sezonunda çift haneli yenilgi sayısına ulaşmışlardı. Ocak sonuna yaklaştığımız zamanlarda United puan cetvelinde 13. sırada, düşme potasının 10 puan üstünde. Köklü tarihlerinde dört kez Ada futbolunun en üst liginden düştüler, düşme acısını en son yaşadıkları sezon 1973-74... Aralık sonunda sahadan 2-0 yenik ayrıldıkları Newcastle maçından sonra BBC yorumcusunun düşme olasılığı üzerine sorduğu soruya, şu cümleyle cevap veriyordu: “Bunun bir olasılık olduğunu düşünüyorum. Taraftarlarımıza karşı açık ve dürüst olmalıyız.”

Yağmurlu ve soğuk bir Londra akşamında Manchester United zorlu Fulham deplasmanında... Fulham, Manchester United’a karşı oynadığı son 18 lig maçının sadece birini kazanabildi (3B, 14M), geçen sezon rakibi Old Trafford’da 2-1’lik skorla geçti. Sezonun açılış maçında Man United’a 1-0 yenilen Fulham, ligde oynadığı 21 maçın yalnızca birinde gol sevinci yaşamadı; Aralık soğuğunda evlerinde ligin dibine demir atmış Southampton’la golsüz berabere kaldılar. Siyah beyazlılar 2024-25 sezonunda maç başına 1,6 gol ortalamasıyla kulüp tarihinin Premier Lig sezonundaki en iyi oranını yakaladı, maç başına 14,1 şut ortalamaları da 2011-12’den bu yana en iyi oranları. United’a gelince, son dokuz maçının sekizinde 1-0 geriye düştüler, Ruben Amorim’in 24 Kasım’daki ilk maçından bu yana Southampton ile en fazla maçta kalesinde ilk golü gören takım.

Ev sahibi Fulham 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Leno, savunmada Castagne, Andersen, Bassey, Robinson, orta sahada Lukic, Berge, ileri uçta Wilson, Smith-Rowe, Iwobi, önlerinde golcüleri Jimenez. Misafir United 3-4-2-1 dizilişinde, kalede Onana, savunmada de Ligt, Maguire, Martine orta sahada Mazraoui, Ugarte, Fernandes, Dalot, ileri uçta Diallo, Garnacho, önlerinde gol umutları Hojlund. İlk bölümde oyunu geriden kuran rakibi karşısında takım halinde baskıda United, ara transferde Premier Lig tarihinin muhtemel en kötü transferi Antony’i Real Betis’e kiraladıklarını hatırlatalım. 6’da ilk tehlikeli atağında Iwobi’nin yerden vuruşuyla rakip kaleyi yokluyor Fulham, United kalesinde Onana gole izin vermiyor. Temponun hiç düşmediği, Fulham’ın solda Robinson ve Iwobi ile rakip savunmayı zorladığı ilk 15 dakikada ev sahibinin topla oynama oranı yüzde 51, rakip kaleyi bir kez buluyorlar. United topa sahip olduğu anlarda ileri uçta pas opsiyonu bulmakta zorlanıyor, takımda Fernandes dışında yaratıcı oyuncu olmayışı gol yollarındaki sıkıntının özeti. 16’da gole yaklaşıyor Fulham, iki stoperin arasına giren Smith-Rowe’dan önce topa müdahale eden Martinez mutlak golü önlüyor. 26’da Ugarte’nin Wilson’a gereksiz sert müdahalesine kart çıkmıyor, karar tartışmaya açık. İlk 30 dakikada United rakip kaleye gitmekte zorlanırken isabetli vuruşları bulunmuyor. 33’te soldan Fernandes ile kullandığı duran topta rakip savunmayı geçemiyorlar, 8 numara takımın en yaratıcı oyuncusu. Devrenin bitimine yakın, Robinson soldan kesiyor, Jimenez dar açıdan isabetsiz vuruyor, United savunmasının sağında açıklar veriyor. Fulham’ın topa yüzde 51 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi beş kez yokladığı, United’ın rakip kaleyi bulamadığı devre golsüz kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolara sahada. Devreye bıraktığı yerden, savunmayı kalabalık tutarak, 3. bölgede duran toplarla pozisyon ürete çabasında United. Bu sezon ligde sadece dört maçta ilk devrede bu maçtan (altı) daha az şut atılmış olması kayda değer. 53’te Fullham’da sakatlanan Wilson’un yerini Traore alıyor. 56’da sol çaprazdan kullandığı duran topta Fernandes’in yerden vuruşuyla gol arıyor United, akabinde de Light ve Hojlund yerlerini Yoro ve Zirkzee’ye bırakıyor. United savunmasında Mazraoui ve Dalot Traore’nin çabukluğuna önlem olarak kanat değiştiriyor. 66’da Fulham’da Jimenez’in yerine Muniz sahada. Misafir takım ikinci devrede topu daha çabuk hareket ettiriyor ancak pozisyon üretemiyor, solda Garnacho gole yakın oyuncuları. 72’de soldan kullandığı kornerde rakip savunmayı geçemiyor Fulham, iki takım da o dakikaya kadar gol yollarında etkisiz. 73’te United orta sahasında sarı kartı gören Ugarte. Akabinde yerini Collyer’e bırakıyor 25 numara. 78’de rakip kaleyi bulan ilk vuruşunda öne geçiyor United, Fulham savunmasının uzaklaştıramadığı topta Martinez’in rakip savunmaya çarpan vuruşu kaleci Leno’nun üzerinden Fulham ağlarına gidiyor, pozisyonda önde yakalanan kaleci Leno hatalı. 83’te Fulham’da Lukic ve Smith Rowe yerlerini Pereira ve Cairney’e bırakıyor. Son bölümde beraberliği yakalama adına yükleniyor Fulham, ancak final paslarında aceleciler. 89’da soldan kullandıkları kornerde Andersen’ın kafa vuruşunu çizgide çıkartıyor Collyer, maçın kırılma anı. Altı dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca 27.288 taraftarın şahitliğinde tek golle kazanan United üç puanı kapıyor. 12. sırada, İlk dörtten 12, beşinci ve altıncıdan ise 11 puan uzaktalar. Liverpool (23), Arsenal (22) ve Newcastle (15) ile birlikte bu sezon ligde öne geçtiği maçlarda puan kaybetmeyen dört takımdan biri olmaları kayda değer. Fulham’a gelince, Aralık 2024 başında Brighton’ı 3-1 yenmelerinden sonra iç sahadaki son beş maçında (4B, 1M) galibiyet alamadılar.