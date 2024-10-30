Premier Lig Seyir Defteri: Manchester United, Olimpiyat Stadı fobisi

Geçenlerde okumuştum, Türkiye’de doğurganlık hızının gerilemesi iktidarı harekete geçirmiş, doğurganlık hızının düşüş nedenleri ve artırılması konusunda neler yapılabileceğinin kapsamlı olarak araştırılması için “Demografik Nüfus Yüksek Kurulu” oluşturulacakmış. Oysa büyük nüfus beraberinde sadece yoksulluğu getirir, Çin örneğindeki gibi büyük nüfus sadece ucuz işçilik demektir. Dünyanın en mutlu ülkeleri Finlandiya, Danimarka, İzlanda, İsveç, Hollanda, Norveç, Lüksemburg. nüfuslarını toplasan Hindistan etmez. The Guardian’ın 2022’de yayınladığı enfes makalede (https://www.theguardian.com/world/2022/oct/19/the-future-of-life-on-earth-depends-on-curbing-overpopulation) Dünyadaki yaşamın geleceğinin aşırı nüfusun kontrol altına alınmasına bağlı olduğu, 8 milyarı geçen mevcut nüfusla gezegenin yeterli kaynağa sahip olmadığı vurgulanıyordu. O kurulda yer alacaklara sorum şu olur: Çocuklarınızın Hindistan’da mı Belçika’da mı yaşamasını istersiniz?

Dönelim futbola, güneşli bir Londra gününde Premier Lig’de dört maç, hepsi başkent Londra’da Avrupa Kupalarında perşembe akşamı maçlarının ve fikstürün azizliği. O maçların birinde bu sezon sevdalılarını mutsuz eden iki takım Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya. West Ham, Premier Lig’de Manchester United’a karşı iç sahadaki son iki maçını kazandı, son olarak 1974-77 arasında evinde Kırmızı Şeytanlar’a karşı arka arkaya galibiyetler (4) almışlardı. Olimpiyat Stadı Manchester United’a yaramıyor, rakibe karşı oynadıkları sekiz karşılaşmasının dördünü kaybettiler. Geçmişte deplasman kralı olarak nam salmış United son sezonlarda Londra deplasmanlarında sıkıntılı. Kırmızı Şeytanlar Londra’da son 17 lig maçının yalnızca ikisini kazandı, 10 maçta sahadan puansız ayrıldı. O maçlarda gelen iki galibiyetin Fulham karşısında (Kasım 2022’de 2-1 ve Kasım 2023’te 1-0) geldiğini hatırlatalım. Takımın parlayanı Alejandro Garnacho ligde Manchester United formasıyla 12 gol kaydetti. Tarihte İngiltere dışında dünyaya gelen sadece sekiz 21 yaş altı oyuncusu ondan fazla gol buldu, listenin ilk sırasında 14 golle Cristiano Ronaldo bulunuyor.

Ev sahibi West Ham 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Fabianski, savunmada Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman, Emerson, orta sahada Rodriguez, Álvarez, ileri uçta Bowen, Soler, Paqueta, önlerinde golcüleri Antonio. Misafir United aynı dizilişte, kalede Onana, savunmada Dalot, De Ligt, Martinez, Mazraoui, orta sahada Eriksen, Casemiro, ileri uçta Garnacho, Fernandes, Rashford, önlerinde golcüleri Hojlund. İlk bölümde oyunu ısrarla geriden kurmaya çalışan rakibi karşısında 3. bölgede baskıda United, henüz 2. dakikada West Ham savunmasının çıkarken kaptırdığı topta Fernandes’in pasında Garnacho’nun vuruşunda direkler gole izin vermiyor, West Ham adına şans anı. Takımların baskı altında geriden oyun kurma ısrarını anlamak zor! Savunmasını kaleye yakın kuran rakibi karşısında rahat pas yapıyor United, 8’de Garnacho net pozisyonda sol çaprazdan isabetsiz vuruyor, misafir takım sol kanatta etkili. İlk 15 dakikada topa yüzde 61 oranında sahip olurken rakip kaleyi dört kez yokluyorlar. 17’de soldan kullandığı maçın ilk kornerinden sonuç alamıyor West Ham, alınan kötü sonuçlardan sonra özgüven eksikliği aşikâr. 20’den sonra 3. bölgeye kalabalık çıkmaya başlıyorlar, sağda Bowen çabukluğu ve bitiriciliğiyle gole yakın oyuncuları. 25’te West Ham’da sarı kartı gören Paqueta. Beş dakika sonra savunmada aynı akıbeti paylaşan Mavropanos. 31’de sezonun muhtemel en net gol pozisyonlarından birini kaçırıyor United, savunma arkasına atılan pasta Dalot kaleciyi geçtiği pozisyonda yakın mesafeden isabetsiz vuruyor, kenarda hocası Ten Hag kaçan net golün şokunda. 37’de Fernandes ile kullandığı duran topta barajı geçemiyorlar, oyundaki üstünlüğünü skora yansıtamıyor United. 45+1’de gole yaklaşıyorlar, Eriksen’in enfes ortasında Casemiro’nun kafa vuruşunda gole izin vermiyor Fabianski, maçın net pozisyonlarından. Topa yüzde 56 oranında sahip oldukları, iki takımın da rakip kaleyi sadece iki kez bulduğu futbol kalitesi olarak yavan devre golsüz kapanıyor.

2. devrenin başında West Ham’ın hocası Julen Lopetegui ilk devredeki kısır futboldan sıkılmış olmalı ki üç değişiklik yapıyor; Soler, Pagueta ve Mavranapos yerlerini Summerville, Soucek ve Todibo’ya bırakıyor. O değişiklikler hareketlendiriyor takımı, ilk devrede geriye fazla yaslanan takım 2. devrenin ilk bölümünde gole yakın, 55’te Summerville’in enfes pasında Antonio isabetsiz vuruyor. İki dakika sonra United atağında Garnacho’nun pasında Hojlund’un vuruşunu sol köşeden çıkartıyor Fabianski, ilk devrenin aksine devrede oyunun temposu yüksek. 59’da Manchester United’da sarı kartı gören savunmada de Ligt. Akabinde United forvet hattında o dakikaya kadar etkisiz Rashford yerini Diallo’ya bırakıyor. 60’dan sonra ataklarını sıklaştırıyor ev sahibi, 62’de Soucek’in vuruşuyla gole yaklaşıyorlar. 71’de forvet hattında Antonio’nun yerini Ings alıyor. Üç dakika sonra golün asistini yapıyor 18, numara, rakip savunmanın uzaklaştıramadığı topu sağdan arka direğe bırakıyor, yakın mesafeden kaçırmıyor Summerville ve West Ham öne geçiyor. Gol sevincini uzattığı için sarı kartı görüyor 7 numara. 79’da United’da Eriksen - Zirkzee değişikliği sonrası beraberliği yakalıyorlar, soldan kullanılan kornerin devamında Zirkzee’in asistini yakın mesafeden kafayla ağlara gönderen Casemiro, skor 1-1’e geliyor. Ancak 87’de yeniden geriye düşüyorlar, ceza sahasında de Ligt’in, Ings’e müdahalesine uzun süren VAR incelemesi soncu penaltı kararı çıkıyor, penaltıyı yerden vuruşla sağ köşeden gole çeviren Bowen, pozisyon tartışmaya açık. 12 dakika uzatılan maçta West Ham’da Cresswell, Rodríguez’in yerini alıyor. Beraberlik için yüklenirken geride boşluklar bırakıyor United, 90+9’da Summerville’in pasında Emerson’un soldan dar açıdan vuruşunda gole izin vermiyor Onana. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca topa yüzde 43 oranında sahip olup, rakip kaleyi 12 kez yoklayan West Ham bu sezon Olimpiyat Stadı’nda ilk galibiyetini alıyor. United’a gelince ilk devrede yakaladıkları pozisyonları gole çevirememenin bedelini ödediler, ilk dokuz maçında sadece üç galibiyet alırken ligde 14. sıradalar, bu yenilgi şüphesiz teknik direktör Erik ten Hag’ın üzerindeki baskıyı artıracaktır. Maçın adamı West Ham’da oyuna hareket ve gol getiren Crysencio Summerville.