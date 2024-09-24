Premier Lig Seyir Defteri: Manchester United, Palace deplasmanında tek puan

Geçen sezonu 8. sırada bitirdi Manchester United, Premier Lig’de kulüp tarihinin en kötü derecesi. Yeni sezona Fulham karşısında son dakikada buldukları gol ve üç puanla başlıyor, ardından Brighton ve ezeli rakipleri Liverpool'a karşı arka arkaya alınan yenilgiler geliyordu. Son Southampton deplasmanında maç golsüz devam ederken ev sahibi penaltıyı kaçırmasa skor ne olurdu bilinmez ama United’da istikrar sorunu aşikâr. Kırmızı Şeytanlar’da yeni sezonun ilk dört maçında forvet Rasmus Hojlund, sol bek Luke Shaw ve 52 milyon sterlinlik defans oyuncusu Leny Yoro sakatlıkları nedeniyle katkı sağlayamazken Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui ve Joshua Zirkzee ise yaz aylarında katıldıkları takımda uyum sürecinde. İlk üç maçta sadece iki gol bulan takım, Southampton karşısında bulduğu üç golle moral kazandı ama sol bek sorunu çözülmüş görünmüyor. Orta sahada Casemiro, Liverpool'a karşı yenilen gollerde iki hatayla öne çıkarken yaparken hocaları Erik ten Hag, 50,5 milyon sterlinlik yeni transfer, Uruguaylı orta saha oyuncusu Manuel Ugarte’nin kontrataklara açık orta sahada fark yaratacağını umuyor.

Sonbahar gününde, günün son maçında Manchester United zorlu Crystal Palace deplasmanında. Sonbahar demişken, “Sonbahar sanattır diğerleri mevsim” der Cemal Süreya, muhtemel eylül hüznünü en güzel anlatan. Crystal Palace geçen sezon United’ı ligde iki maçta mağlup ederken kulüp tarihinde bir ilki başarmıştı. United, Palace’a karşı deplasmanda oynadığı son üç lig maçının ikisini kaybetti (1B), öncesinde 13 karşılaşmada da yenilmedi (9G 4B). Kırmızı Şeytanlar’a Londra deplasmanları yaramıyor, ligde son 16 Londra deplasmanın sadece ikisini kazandılar (4B, 10M), bu galibiyetlerin her ikisi de Fulham’a karşı geldi (2-1 Kasım 2022, 1-0 Kasım 2023). Alex Ferguson'un emekliliğinden bu yana başkentte 64 maçta 24 yenilgi aldılar, inanması güç ama Ferguson döneminde 118 maçta aldıkları yenilgi sayısı kadar. Ev sahibi Palace 3-4-2-1 dizilişinde, kalede Henderson, savunmada Richards, Guehi, Lacroix, orta sahada Mitchell, Kamada, Wharton, Munoz, ileri uçta Eze, Nketiah, önlerinde golcüleri Mateta. Misafir United 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Onana, savunmada Dalot, Martinez, De Ligt, Mazraoui, orta sahada Eriksen, Mainoo, ileri uçta Garnacho, Fernandes, Diallo, önlerinde gol umutları Zirkzee. İlk bölümde savunmadan kısa paslarla çıkıyor United, 3. dakikada sağdan Eriksen ile kullandıkları kornerde De Ligt’ın uzak direkte kafa vuruşu kaleci Henderson’da kalıyor. İki takımın da 2. bölgede top kayıpları yaptığı, pozisyon üretemediği ilk dakikalarda United topa daha çok sahip takım. 10’da rakip savunma arkasına sarktığı pozisyonda Garnacho karşı karşıya kaldığı Henderson’u geçemiyor, akabinde kullandıkları kornerden sonuç alamıyorlar. 13’te gole yaklaşıyor misafir takım, sağdan kullanılan kornerde De Light’ın kafa vuruşunu ayaklarıyla çeliyor Henderson, United topa yüzde 66 oranında sahip olduğu ilk 15 dakikada rakip kaleyi dört kez yokluyor. Temponun düştüğü, ev sahibi takımın gereksiz top kayıpları yaptığı dakikalarda United savunma arkasına uzun paslarla pozisyon üretme çabasında. 27’de gole yaklaşıyorlar, Dalot’un savunma arkasına enfes pasında sol çaprazdan uzak köşeye vuruyot Garnacho, direkler gole izin vermiyor, dönen topa Fernandes’in vuruşunda bir kez daha direklere takılıyor misafir takım. Devrenin son bölümüne kadar sahayı daha iyi parselleyen United gole daha yakın takım, 36’da Garnacho sarı kartı gören oyuncu. 37’de sağdan kullandığı ilk kornerinde pozisyon bulamıyor Palace, o dakikaya kadar rakip kaleyi bulan vuruşları bulunmuyor. 42’de gole yaklaşıyor United, Fernandes’in sağdan ceza sahasına kestiği topta Zirkzee’nin dokunuşunu köşeden çeliyor Henderson. Devrenin bitimine yakın maçta ilk gol pozisyonunu buluyor Palace, Mitchell’in soldan ortasında Eze’nin yerden vuruşu Onana’da kalıyor. Misafir takımın topa yüzde 68 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi dokuz kez yokladığı devre golsüz kapanıyor.

2. devrenin başında Palace’de Sarr ve Lerma, Mateta ve Wharton’un yerini alıyor. 47’de kullandığı kornerden sonuç alamıyor ev sahibi, devreye 3. bölgeye kalabalık çıkarak başlıyorlar. 51’de kullandığı 8. kornerde Fernandes’in vuruşuyla rakip kaleyi yokluyor United, gol sıkıntısı yaşayan takımda Rashford’un yedek kulübesine mahkûm edilmesini anlamak zor. 60’ta Palace atağında Sarr’ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyona devam kararı çıkıyor, akabinde United’da Zirkzee yerini Rashford’a bırakıyor. 60’dan sonra baskıyı artırıyor misafir takım, 63’te Garnacho’nun sol çaprazdan vuruşunda gole izin vermiyor Henderson. 63’te United’da sarı kartı gören Martinez, Palace’da kaleci Henderson. Akabinde gole yaklaşıyor Palace, Nketiah yerden sert vuruyor, Onana çıkartıyor, dönen topa Sarr’ın vuruşunda gole izin vermiyor 24 numara, haftanın güzel kurtarışlarından. 66’da Palace’da Nketiah’ın yerini Hughes alıyor. 72’de maçın en net fırsatından yararlanmıyor ev sahibi, Sarr’ın enfes pasında yakın mesafeden isabetsiz vuruyor Eze, kenarda hocası Oliver Glasner kaçan fırsata inanamıyor. 76’da United’da iki değişiklik, Diaollo ve Eriksen yerlerini Hojlund ve yeni transfer Ugarte’ye bırakıyor. Bu değişiklikle Rashford solda, Garnacho sağda görev alıyor. 83’te Palace’da sarı kartı gören Hughes. Son dakikalarda baskıyı artırıyor misafir takım, dört dakika uzatılan maçta aradıkları golü bulamayınca 25.172 taraftarın şahitliğinde puanlar paylaşılıyor. Maçın adamı: Palace kalesinde ilk devrede devleşen Dean Henderson. Maç sonu basın toplantısında United’ın hocası Ten Hag, takımının performansından memnun olduğunu, ancak skorun tatmin edici olmadığını vurguluyor.