Premier Lig Seyir Defteri: Manchester United, Tottenham deplasmanında bu kez kaybetmedi

Dönelim futbola, Cumartesi erken saatte başlayan maçta bu sezon evinde beş maçtan dört puan çıkartabilen Tottenham son maçlarda çıkış yakalayan Manchester United karşısında. 2025 senesinde ligde iç sahada en çok maç kaybeden takım Tottenham (9). Bu maça gelince, Tottenham geçen sezon rakibini ligde iki maçta yendi, bu maçı kazanmaları durumunda 1959-60 sezonundan sonra ilk kez United karşısında arka arkaya üç maç kazanmış olacaklar. United’ın Tottenham karşısında bahtı kapalı, rakibe karşı son yedi karşılaşmada galibiyet alamadılar (2B, 5M). Kırmızı Şeytanlar'a karşı üst üste beş galibiyet alan son takım, 2000-02 arasında Liverpool olmuştu. Bu sezon ligde Manchester United'dan (153) daha fazla şut çeken tek takım Liverpool (156) ve hiçbir takım onlardan daha fazla isabetli şut çekmedi (54). Şutlarının %66,7'si ceza sahası içinden geldi (102/153), bu oran son şampiyonluk sezonları 2012-13 sezonundan (66,8%) bu yana en yüksek oran. Takımın parlayanı kaptanları Bruno Fernandes, Şubat 2020'deki ilk maçından bu yana ligde 53 asisti bulunuyor; sadece Mohamed Salah (64) ve Kevin De Bruyne (58) ondan fazla asist yaptı.

Ev sahibi Tottenham 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Vicario, savunmada Porro, Romero, Van de Ven, Spence, orta sahada Palhinha, Sarr, ileri uçta Muani, Simons, Johnson, önlerinde gol umutları Richarlison. Misafir United 3-4-2-1 dizilişinde, kalede Lammens, savunmada Maguire, De Ligt, Shaw, orta sahada Diallo, Casemiro, Fernandes, Mazraoui, ileri uçta Mbeumo, Dorgu, önlerinde golcüleri Cunha. Hücum üçlüsü, Amad, Cunha ve Mbeumo’nun öncesinde hiçbir maça birlikte başlamadığını hatırlatalım. Henüz ilk dakikada soldan kullandığı maçın ilk kornerinden sonuç alamıyor beyaz formalı Tottenham, ilk bölümde United savunmadan uzun toplarla çıkarken solda Mbeumo ile pozisyon üretme çabasında. Yaz transferinde katıldığı takımda ilk kez solda başlıyor 19 numara, 10 maçta dört gol, bir asistle takımın göze batan oyuncularından. 8’de Fernandes’in rakip savunma arkasına pasında Mbeumo’nun ceza sahasına kestiği topta Tottenham savunması rakipten önce müdahale ediyor, iki takımın rakip kaleyi bulamadığı ilk 15 dakikada topa yüzde 52 oranında sahip United ama 3. bölgede etkisizler. İlk 20 dakikada ataklarının büyük bölümünü sağdan Johnson ile geliştiriyor Tottenham, ancak gol umutları Richarlison kalabalık savunma arasında kayboluyor. 22’de gole yaklaşıyor United, Cunha’nın ceza sahasının sağ çaprazdan vuruşunda topa ayak koyan Sarr tehlikeyi önlüyor. İki takımın da ikinci bölgeyi çabuk geçtiği, geniş alanlarda etkili olmaya çalıştığı ilk 30 dakikada rakip kaleyi bulan vuruşu bulunmuyor. 32’de öne geçiyor United, Tottenham savunmasının topu tehlikeli bölgeden uzaklaştıramadığı pozisyonda Diallo soldan enfes ortalıyor, Mbeumo kafayla sol köşeden topu ağlara gönderiyor. Pozisyonda Tottenham savunması adam paylaşımında hatalı. 34’te Tottenham savunmasında sarı kartı gören Romero. 40. dakikaya kadar topa en az dokunan iki oyuncu Richarlison ve Muani, haliyle net gol fırsatı yaratmakta zorlanıyor ev sahibi. 45’te sağdan kullandıkları kornerden sonuç alamıyorlar, United’ın topa yüzde 53 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi üç kez yokladığı devre tek gollü üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında Tottenham’da ilk devrede bekleneni veremeyen Muani’nin yerine Odobert sahada. Devreye ofansif başlıyorlar ancak takımın yaratıcı oyuncusu Maddison’un yokluğunda 3. bölgede pozisyon üretmekte zorlanıyorlar. 54’te Spence’in soldan ortasında Romero’nun gollük dokunuşunu çizgiden çıkartıyor United kalesinde Lammens, maçın muhtemel kırılma anlarından. 56’da bir pozisyonda daha net golü önlüyor 23 yaşındaki 31 numaralı kaleci, Palhinha’nın gollük vuruşunu kalabalık savunma arasında sol köşeden uzanarak çıkartıyor. Takımın son maçlardaki yükselişinde payı büyük, bu formuyla takımda Altay Bayındır’in önünde ilk tercih olmayı hak ediyor. 58’de United’da Sesko, Mazraoui’nin yerini alıyor. Dört dakika sonra Tottenham atağında Richarlison’un pasında Johnson sağ çaprazdan uzak köşeden topu ağlarla buluşturuyor, ancak öncesinde pozisyon ofsayt, kenarda hocası Thomas Frank pozisyona hayıflanıyor. 60’tan sonra oyunu rakip sahaya yıkıyorlar, 67’de savunmada Porro’nun yerini Udogie alıyor. 70’de United’da sakatlanan Maguire yerini Yoro’ya bırakırken Casemiro’nun yerine Mount sahada. 75’te Tottenham’da sarı kartı gören Palhinha, akabinde yerini Bentancur’a bırakıyor. Üç dakika sonra takımın iyilerinden Simons’un yerini Tel alırken Tottenham tribünleri değişikliğe tepkili. 80’de United’da Dorgu’nun yerine Dalot sahada. 84’te beraberliği yakalıyorlar, Udogie’nin soldan ortaladığı topta Tel dönerek sol üst köşeye sert vuruyor, Thomas Frank’ın oyuncu değişikliği skora yansıyor. 87’de sakatlanan Sesko oyundan çıkarken değişiklik haklarını kullanan United 10 kişi kalıyor. Altı dakika uzatılan maçta 90+2’de skoru 2-1’e getiriyor ev sahibi, soldan kullanılan, United savunmasının uzaklaştıramadığı topa enfes vuran Richarlison sağ köşeden topu ağlara gönderen oyuncu, Tottenham’ın görkemli stadı yıkılıyor. Maçın bu skorla bitmesi beklenirken 90+6’da beraberliği yakalıyor misafir takım, soldan kullandıkları kornerde arka direkte demarke pozisyonda kafayı vuran De Ligt, 61.201 taraftarın şahitliğinde 2-2 biten maçta takımlar puanları paylaşıyor. 10 kişi kalan United, deplasmanda üst üste ikinci maçta beraberlik golünü buldu, geçmiş sezonlara kıyasla bu sezon daha dirençliler. Maçın adamı: Manchester United’ın forvet hattında Mbeumo...